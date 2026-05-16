आजमगढ़ में ATS की रेड से मचा हड़कंप, आतंकी कनेक्शन के शक में दो गिरफ्तार

Azamgarh News Today: उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब एंटी टेररिज्म स्क्वॉड (ATS) ने अचानक छापा मारकर दो मुस्लिम युवकों को हिरासत में ले लिया है. यह कार्रवाई सोशल मीडिया पर संदिग्ध सरगर्मियों और राष्ट्र विरोधी तत्वों से संपर्क के शक में की गई है. दोनों कथित आरोपियों को पुलिस टीम अपने साथ पूछताछ के लिए प्रयागराज लेकर रवाना हो गई.

हालांकि अभी तक किसी भी अधिकारी ने इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन पूरे इलाके में चर्चाओं का बाजार गर्म है. मिली जानकारी के मुताबिक, सुरक्षा एजेंसियां पिछले कुछ समय से देश और प्रदेश में सोशल मीडिया पर हो रही संदिग्ध सरगर्मियों पर नजर बनाए हुए हैं. इसी निगरानी के दौरान आजमगढ़ जिले में दो युवकों के नाम सामने आए, जिन पर पाकिस्तान से जुड़े कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स से संपर्क रखने का शक जताया जा रहा है. इसी इनपुट के बाद ATS की टीम ने कार्रवाई की.

बताया जा रहा है कि ATS ने दोनों युवकों को अलग-अलग थाना क्षेत्रों से हिरासत में लिया. अचानक हुई कार्रवाई से स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई. कई जगह लोग आपस में इस मामले को लेकर चर्चा करते नजर आए. हिरासत में लिए गए युवकों में एक का नाम मोहम्मद अहमद बताया जा रहा है. मोहम्मद अहमद, निजामाबाद थाना क्षेत्र के खुदादादपुर गांव का रहने वाला है.

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दूसरा युवक की पहचान आजम सैफी के रूप में हुई है. वह सरायमीर थाना क्षेत्र के पठान टोला गांव का रहने वाला है. मोहम्मद अहमद को उस समय उठाया गया जब वह अपनी बिल्डिंग मैटेरियल की दुकान पर बैठा था. अचानक एटीएस टीम पहुंची और उसे अपने साथ ले गई. इसके बाद दोनों युवकों को प्रयागराज ले जाकर पूछताछ की जा रही है.

बताया यह भी जा रहा है कि इन दोनों की सोशल मीडिया पर काफी समय से खुफिया एजेंसियों की नजर थी. दिल्ली से मिले इनपुट के आधार पर यह कार्रवाई की गई है, हालांकि इस बात की पुष्टि अभी आधिकारिक तौर पर नहीं हुई है. फिलहाल एटीएस या प्रशासन की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन इस कार्रवाई के बाद आजमगढ़ में तरह-तरह की चर्चाएं जरूर तेज हो गई हैं.