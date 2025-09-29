Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2941697
Zee SalaamIndian Muslim

पुलिस बोली, देश में लोकतंत्र खत्म कर शरिया कानून लागू करना चाहते थे; धरे गए चार नौजवान!

UP ATS Arrested Mujahideen Army Members: उत्तर प्रदेश एटीएस ने चार नौजवानों को गिरफ्तार किया है, जो कथित तौर पर पाकिस्तान के कट्टरपंथी संगठनों से प्रभावित होकर लोकतांत्रिक व्यवस्था खत्म कर शरिया कानून लागू करने की साजिश रच रहे थे. एटीएस ने आरोपियों के लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं. 

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Sep 29, 2025, 09:57 PM IST

Trending Photos

यूपी एटीएस के जरिये गिरफ्तार आरोपी
यूपी एटीएस के जरिये गिरफ्तार आरोपी

Uttar Pradesh News Today: उत्तर प्रदेश एटीएस (ATS) को सोमवार (29 सितंबर) को बड़ी कामयाबी मिली है. एटीएस ने चार ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है जो कथित तौर पर लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म कर शरिया कानून लागू करने की साजिश रच रहे थे. गिरफ्तार लोगों पर आरोप है कि वह पाकिस्तान के कट्टरपंथी संगठनों के संपर्क में थे और भारत में हिंसात्मक जिहाद के जरिए सरकार गिराने का मंसूबा बना रहे थे. 

गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान उत्तर प्रदेश एटीएस ने सार्वजनिक कर दी है. इनमें पहला आरोपी अकमल रजा पुत्र मोहम्मद शराफत अली है, जो सुलतानपुर जिले का रहने वाला है. दूसरा आरोपी सफील सलमानी उर्फ अली रजवी पुत्र मीर मोहम्मद है, जिसका घर सोनभद्र जिले के रॉबर्ट्सगंज में स्थित है. तीसरा नाम मोहम्मद तौसीफ पुत्र इसरार अहमद का है जो कानपुर के सुजातगंज, नई बस्ती का रहने वाला है. वहीं, चौथा आरोपी कासिम अली पुत्र बब्बू शाह है जो रामपुर में रहता है.

एटीएस को सूचना मिली थी कि यह चारों नौजवान पाकिस्तान से प्रभावित होकर अलग-अलग जिलों में खुफिया बैठकों का आयोजन कर रहे हैं. एटीएस ने दावा किया कि यह लोग सोशल मीडिया ग्रुप्स पर एक्टिव थे और लोगों को कट्टरपंथी सोच अपनाने के लिए उकसा रहे थे. जांच में सामने आया कि ये लोग ऑडियो-वीडियो संदेशों के जरिए नए लोगों को अपने साथ जोड़ रहे थे और 'मुजाहिदीन आर्मी' नाम का संगठन बनाकर हथियार खरीदने की योजना बना रहे थे.

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस के मुताबिक, इनकी योजना गैर-मुस्लिम मजहबी नेताओं की टारगेट किलिंग करने की भी थी. शुरुआती पूछताछ में आरोपियों ने कबूल किया कि वह गैर-मुस्लिमों के खिलाफ जिहाद छेड़ने और शरिया कानून लागू करने की योजना बना रहे थे. इसके लिए यह लोग समान सोच रखने वालों को रेडिकलाइज कर अपने साथ जोड़ रहे थे.

एटीएस ने इनके पास से पांच मोबाइल फोन, आधार कार्ड, पैन कार्ड, एटीएम-डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और फोन-पे स्कैनर बरामद किया है. पुलिस का कहना है कि इन लोगों ने हिंसात्मक जिहाद से जुड़े कई साहित्य का संकलन और प्रचार-प्रसार भी किया है. इसके जरिए यह लोग नौजवानों को भड़काने और अपनी तरफ आकर्षित करने का काम कर रहे थे.

एटीएस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया है. अधिकारियों ने बताया कि आगे की जांच के लिए आरोपियों का पुलिस रिमांड लिया जाएगा, जिससे इनके अन्य साथियों और मददगारों के बारे में जानकारी जुटाई जा सके. पुलिस सूत्रों के मुताबिक, यह कार्रवाई न सिर्फ यूपी बल्कि पूरे देश की सुरक्षा के लिहाज से अहम मानी जा रही है. एटीएस का मानना है कि अगर वक्त रहते कार्रवाई न की जाती तो आरोपी बड़े आतंकी हमले को अंजाम दे सकते थे.

यह भी पढ़ें: मौलाना तौकीर रजा के करीबियों पर गिरी गाज, नदीम खां और नफीस पर पुलिस ने कसा शिकंजा

 

About the Author
author img
Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

TAGS

UP NewsUP ATSUP Terrorist Newsmuslim news

Trending news

muslim in garba
गरबा में मुसलमान, मुर्गा और सिंगर सलमान; तिलक लगाकर मूर्ती के सामने करवाया सजदा!
UP News
पुलिस बोली, देश में लोकतंत्र खत्म कर शरिया कानून लागू करना चाहते थे; धरे गए 4 नौजवान
UP News
मौलाना तौकीर रजा के करीबियों पर गिरी गाज, नदीम खां और नफीस पर पुलिस ने कसा शिकंजा
iran news
ईरान ने इजराइली जासूस को दी फांसी; मोसाद का था सबसे भरोसेमंद एजेंट!
Rajasthan news
बांसवाड़ा: मुस्लिम लड़के के गरबा पंडाल में घुसने पर बवाल, VHP ने लगा दिया ये इल्जाम
Maharashtra news
पैगंबर (स.अ.) की शान में गुस्ताखी; इंसाफ मांगने गए मुस्लिमों पर पुलिस ने बरसाए डंडे!
Haryana news
ज्योति के बाद हरियाणा से एक और Pak जासूस गिरफ्तार; मोबाइल देखकर दंग रह गई पुलिस
Pakistan
Pakistan में शहबाज सरकार के खिलाफ भारी बवाल, सड़कों पर क्यों उतरे हैं लोग?
Azam Khan news
क्या सच में जेल में अब्दुल्ला आज़म को थी मारने की साजिश; किसके दावे से छिड़ी बहस?
Saudi Arabia
Saudi Arabia ने लागू की नई किराया नीति, क्या होगा भारतीयों को फायदा?
;