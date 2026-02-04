रामपुर फैजान सलमानी केस; परिवार से लेकर मदरसा तक, ATS ने की गहन पूछताछ!

Rampur News: उत्तर प्रदेश के रामपुर में आतंकी सरगर्मियों में शामिल के आरोपों के बाद फैजान सलमानी का मामला लगातार गंभीर होता जा रहा है. यह मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है. बुधवार (4 फरवरी) को यूपी एटीएस और गुजरात एटीएस की संयुक्त टीम रामपुर के स्वार क्षेत्र में पहुंची और फैजान सलमानी से जुड़े अलग-अलग पहलुओं की गहन जांच की.

जांच की शुरुआत में गुजरात एटीएस की टीम स्वार कोतवाली पहुंची, जहां कोतवाली प्रभारी प्रदीप मलिक के साथ काफी देर तक मंथन किया गया. इसके बाद कोतवाली प्रभारी प्रदीप मलिक के साथ एटीएस टीम नगर पंचायत नरपतनगर स्थित फैजान सलमानी के घर पहुंची. यहां एटीएस टीम ने फैजान सलमानी के परिजनों से विस्तार से पूछताछ की. पूछताछ के दौरान टीम ने फैजान के पारिवारिक हालात, बड़े बेटे से लेकर छोटे बेटे तक की उम्र, परिवार की सरगर्मियों और रोजमर्रा की दिनचर्या से जुड़ी जानकारियां जुटाईं.

इसके बाद एटीएस टीम नगर पंचायत में स्थित एक इस्लामिक मदरसे में पहुंची, जहां मौलाना कारी इकबाल अहमद से फैजान सलमानी के धार्मिक अध्ययन, मदरसे के दौरान उसके व्यवहार और सरगर्मियों को लेकर पूछताछ की गई. इस दौरान मौलाना से यह जानने की कोशिश की, फैजान का झुकाव किन विचारधाराओं की ओर था और क्या कभी उसके व्यवहार में किसी तरह की संदिग्ध सरगर्मियों के संकेत दिखाई दिए थे.

जांच के अगले चरण में एटीएस टीम स्वार स्थित एक कोचिंग सेंटर पहुंची, जहां संचालक अख्तर से फैजान सलमानी की पढ़ाई-लिखाई, उसकी उपस्थिति, मित्रों और सामान्य व्यवहार के बारे में जानकारी ली गई. कोचिंग संचालक से फैजान के शैक्षिक रिकॉर्ड और उसके संपर्कों को लेकर भी विस्तार से सवाल-जवाब किए गए.

इसके अलावा जांच के क्रम में नगर पंचायत चेयरमैन खालिद अली से भी फैजान सलमानी के परिवार की सामाजिक सरगर्मियों, स्थानीय संपर्कों और पारिवारिक पृष्ठभूमि को लेकर पूछताछ की गई. एटीएस टीम ने अलग-अलग स्रोतों से हासिल जानकारियों का आपस में मिलान करते हुए जरुरी बिंदुओं को दर्ज किया. पूरे दिन चली इस गहन जांच-पड़ताल के बाद एटीएस टीम देर शाम जरुरी दस्तावेज और सूचनाएं इकट्ठा कर गुजरात वापस लौट गई. फिलहाल फैजान सलमानी से जुड़ा यह मामला इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है और सुरक्षा एजेंसियां हर पहलू से जांच में जुटी हुई हैं.

