'महाशिवरात्रि' पर सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश, ईदगाह की दीवार पर चढ़ उछलकूद मचाने की वीडियो वायरल

Unnao News: उत्तर प्रदेश में लगातार धार्मिक त्योहारों पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की साजिश चल रही है. इस तरह की घटनाएं अक्सर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होती है. कुछ इसी तरह का नजारा पवित्र शिवरात्रि के जुलूस के दौरान देखने को मिला है, जब एक शख्स ने ईदगाह की दीवार पर चढ़कर आपत्तिजनक हरकतें की. इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है.

दरअसल, यह पूरा मामला उन्नाव जिले के मौरावां थाना क्षेत्र के मौरावां कस्बे की है. क्षेत्र में महाशिवरात्रि के मौके पर धार्मिक परंपराओं के तहत शांतिपूर्वक जुलूस निकाला जा रहा था. उन्नाव पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जुलूस मौरावां ईदागाह के पास पहुंचा तो रुक गया. इसी दौरान धार्मिक वेशभूषा में एक शख्स ईदगाह की दीवार पर चढ़ गया. हालांकि, वह आरोपी शख्स जल्दी वहां से नीचे उतर गया और मौके से फरार हो गया.

In Uttar Pradesh, during a Shivratri procession in Maurawan, district Unnao, an incident reportedly occurred at the Eidgah where an Hanuman climbed onto the religious structure, allegedly causing disrespect to the site.

उन्नाव पुलिस ने दिया कार्रवाई का आदेश

मौके पर मौजूद किसी ने इसकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी. जो अब तेजी से वायरल हो रही है. इस घटना को लेकर हिंदू मुसलमानों में फूट डालने और माहौल खराब कराने की कोशिश करार दे रहे हैं. उन्नाव पुलिस के सीनियर अधिकारियों ने इस संबंध में मौरावां थाना प्रभावी को जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. फिलहाल इलाके में शांति व्यवस्था कायम है और किसी भी तरह के तनाव की कोई खबर नहीं है.

मिली जानकारी के मुताबिक, मौरावां में शिवरात्रि पर पूरे उत्साह और भक्ति भाव के साथ जुलूस निकाल जा रहा था. इसी दौरान भगवान 'हनुमान' का स्वरूप धारण किए एक शख्स ने ईदगाह के गेट पर उछल-कूद की और धार्मिक स्थल की दीवार पर चढ़ गया. इस दौरान किसी शख्स ने घटना का वीडियो बना लिया, जो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. वीडियो सामने आने के बाद कुछ लोगों ने क्षेत्र का माहौल खराब होने की आशंका जताई है. वीडियो में आरोपी के दीवार से उतरने के दौरान मौके पर पुलिस भी नजर आ रही है. यह घटना इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है.

चरमपंथियों ने पहले भी पवित्र त्योहारों पर मुसलमानों के पर किया हमला

यह पहली घटना नहीं, जब उत्तर प्रदेश में बहुसंख्यक समुदाय के लोगों ने पवित्र धार्मिक त्योहारों पर मुसलमानों के धार्मिक स्थलों के सामने रुक कर आपत्तिजनक नारेबाजी की है. बीते साल मार्च 2025 में अलीगढ़ में होली जुलूस के दौरान एक हिंदूवादी संगठनों की एक भीड़ ने एक मस्जिद को घेर लिया और उसके सामने एंटी-मुस्लिम गाने बजाए, जिनमें काशी और मथुरा की मस्जिदों को ध्वस्त करने की बात की गई. यह घटना सांप्रदायिक हिंसा की वजह बनी.

इसी तरह संभल में मार्च 2025 में होली के दौरान हिंदू संगठन से जुड़े कट्टरपंथियों ने एक मस्जिद के गेट पर "जय श्री राम" स्प्रे-पेंट किया और उसके अंदर रंग फेंके. यह घटना क्षेत्र में करीब एक दर्जन मस्जिदों को तारपौलिन से ढकने के बाद भी हुई, जो ऐसी हरकतों से बचाव के लिए किया गया था. यह मामला उजागर होने के बाद इलाके में तनाव फैल गया. इसी तरह उन्नाव में ही मार्च 2025 में होली उत्सव के दौरान मोहम्मद शरीफ नाम के शख्स पर होली खेलने वालों की भीड़ ने हमला कर दिया. यह हमला उस समय किया गया जब शरीफ मस्जिद जा रहे थे. शरीफ ने जब रंग फेंकने का विरोध किया, तो आरोपियों ने उस पर हमला कर दिया. इस हमले में शरीफ की मौत हो गई, लेकिन पुलिस ने इसे कार्डियक अरेस्ट की वजह से हुई मौत बताकर आरोपियों को बचाने की कोशिश की. बाद में FIR दर्ज हुई, और मृतक के अंतिम संस्कार के जुलूस में भी तनाव देखने को मिला.

