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Sambhal News: उत्तर प्रदेश के संभल जिले में सरकारी जमीन पर बनी एक मस्जिद को बुलडोजर से गिरा दिया गया है. नखासा पुलिस स्टेशन इलाके के कसेरवा गांव में मौजूद मुस्तफा कादरी मस्जिद के बचे हुए हिस्से को देर रात दो JCB मशीनों की मदद से पूरी तरह से ढहा दिया गया. प्रशासन का कहना है कि यह निर्माण सरकारी जमीन पर किया गया था, जो ग्राम सभा के कब्रिस्तान के लिए तय की गई थी. इसे गैर-कानूनी मानते हुए कार्रवाई की गई. मस्जिद का एक हिस्सा पहले ही हटा दिया गया था और अब बाकी हिस्से को भी पूरी तरह से गिरा दिया गया है.
दरअसल, प्रशासन ने मस्जिद का बचा हुआ हिस्सा तब गिराया, जब कांग्रेस का एक डेलिगेशन बुलडोजर वाली कार्रवाई की जांच करने के लिए कसेरवा गांव पहुंच रहा था. कांग्रेस की टीम उस जगह का मुआयना करेगी और अपनी रिपोर्ट राज्य कांग्रेस अध्यक्ष को सौंपेगी. इस कार्रवाई के बाद मामला राजनीतिक रंग भी ले चुका है. समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने प्रशासन के इस कदम पर सवाल उठाए हैं. समाजवादी पार्टी के सांसद ज़िया-उर-रहमान बर्क ने दावा किया है कि जिस ज़मीन पर मस्जिद बनी थी, वह वक्फ की संपत्ति है. प्रशासन की कार्रवाई को गलत बताते हुए उन्होंने कहा कि इस मामले को अदालत में चुनौती दी जाएगी.
Sambhal, Uttar Pradesh: Demolition of the Mustafa Qadri Mosque in Sambhal continued overnight under heavy administrative supervision. By dawn, around 90 percent of the structure had been demolished pic.twitter.com/uwzgZQrMML
— IANS (@ians_india) June 25, 2026
हटाया गया मस्जिद का मलबा
दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस का एक डेलिगेशन गांव से लौटा, तो प्रशासन ने कथित तौर पर अवैध मस्जिद का मलबा हटाने का काम तेज कर दिया. बची हुई इमारत को पूरी तरह गिराने और मलबा हटाने के लिए वहां दो बुलडोजर लगाए गए. इस कार्रवाई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में बुलडोजर मस्जिद के बचे हुए हिस्सों को गिराते और मलबा हटाते हुए दिख रहे हैं. इससे पहले, प्रशासन ने सरकारी जमीन पर बनी कथित अवैध मस्जिद को गिरा दिया था.
"I LOVE MOHAMMAD" पोस्टर पर मुकदमा
वहीं, बुलडोजर एक्शन के दौरान मस्जिद परिसर में "I LOVE MOHAMMAD" लिखे पोस्टर मिले, जिससे विवाद खड़ा हो गया. पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया और जांच शुरू की. अधिकारियों के मुताबिक, SP के निर्देश पर पोस्टर लगाने के संबंध में मामला दर्ज किया गया है. प्रशासन अभी पूरे मामले की जांच कर रहा है और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है.