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आजमगढ़ में मदरसों पर बड़ा एक्शन; गबन और फर्जीवाड़े के आरोप में गिरफ्तारियां तेज

Uttar Pradesh News: आजमगढ़ में मदरसों की जांच के दौरान दो अलग-अलग मामलों में पुलिस ने कार्रवाई की है. एक मामले में मदरसा आधुनिकीकरण योजना के तहत सरकारी धन के कथित गबन को लेकर तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया, जबकि दूसरे मामले में फर्जी मदरसा संचालन और दस्तावेजी अनियमितताओं के आरोप में एक आरोपी को पकड़ा गया. सभी आरोपियों को अदालत में पेश किया गया है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jun 12, 2026, 02:33 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 02:33 PM IST
आजमगढ़ में मदरसों पर बड़ा एक्शन; गबन और फर्जीवाड़े के आरोप में गिरफ्तारियां तेज
Image Credit: AI निर्मित फोटो

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