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Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में अलग-अलग दो मदरसों से जुड़े मामले में कार्रवाई की गई है. पहले मामला मदरसा आधुनिकीकरण योजना में सरकारी फंड के घोटाले का है. इस मामले में तीन आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं. वहीं, दूसरा मामला फर्जी मदरसा संचालित कर अभिलेखों में अनियमितता करने और शासकीय व्यवस्था को गुमराह करने का है. इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तार किए गए सभी आरोपियों को कानूनी कार्रवाई के बाद न्यायालय भेज दिया गया है.
उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में मदरसा पोर्टल पर पंजीकृत मदरसों के सत्यापन और जांच के दौरान अनेक मदरसे मानकों के विपरीत पाए गए. इसी कड़ी में जिले के दो अलग-अलग क्षेत्रों से सिधारी थाने की पुलिस ने मदरसा आधुनिकीकरण योजना में 66 हजार रुपये की सरकारी धनराशि के गबन मामले में कुल तीन अभियुक्तों रियाज अहमद, शरद यादव एवं धर्मेन्द्र कुमार यादव को गिरफ्तार किया है.
लखनऊ मुख्यालय से राज्य विशेष अपराध अनुसंधान दल/EOW के निरीक्षक व जांचकर्ता ब्रह्म प्रकाश सिंह द्वारा माह फरवरी 2025 में आजमगढ़ जिले के फूलपुर कोतवाली में लिखित सूचना दी कि मदरसा अरबिया तहतानिया भीखपुर (मदरसा आईडी-191100096) द्वारा भवन एवं छात्र संख्या से संबंधित तथ्यों को पोर्टल पर गलत ढंग से प्रदर्शित कर मदरसा आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत प्राप्त राजकीय धनराशि का दुरुपयोग एवं गबन किया गया है.
जांच में मदरसा प्रबंधक रियाज अहमद द्वारा 66,000 रुपये राजकीय धन के गबन का मामला प्रकाश में आया. तहरीर के आधार पर संबंधित थाने में मुकदमा सं. 69/2025 धारा 409, 420, 467, 468, 471 के तहत पंजीकृत किया गया. विवेचना के दौरान अभियुक्त रियाज अहमद, शरद यादव एवं धर्मेन्द्र कुमार यादव का नाम प्रकाश में आया. पुलिस द्वारा कार्यवाही के क्रम में दो अभियुक्त शरद यादव एवं धर्मेन्द्र कुमार यादव को अम्बारी चौराहे के पास से गिरफ्तार किया गया.
वहीं, दूसरा मामला जिले के सिधारी थाना क्षेत्र में मदरसा इस्लामिया मोहम्मदल्ला (मदरसा आईडी-191100462) के प्रबंधक मोहम्मद अकरम द्वारा फर्जी मदरसा संचालित कर अभिलेखों में अनियमितता की गई. इस मामले में थाना रानी की सराय पर मुकदमा सं. 41/2025 धारा 420, 465, 467, 468, 471 के तहत पंजीकृत किया गया. जहां, एसएसपी के निर्देश पर सिधारी थाने की पुलिस द्वारा इस मुकदमे से संबंधित वांछित अभियुक्त मोहम्मद अकरम निवासी रैदा थाना पवई को मुण्डा तिराहा क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया.