Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में अलग-अलग दो मदरसों से जुड़े मामले में कार्रवाई की गई है. पहले मामला मदरसा आधुनिकीकरण योजना में सरकारी फंड के घोटाले का है. इस मामले में तीन आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं. वहीं, दूसरा मामला फर्जी मदरसा संचालित कर अभिलेखों में अनियमितता करने और शासकीय व्यवस्था को गुमराह करने का है. इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तार किए गए सभी आरोपियों को कानूनी कार्रवाई के बाद न्यायालय भेज दिया गया है.