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Baghpat Bulldozer Action: उत्तर प्रदेश के कई जिलों में कथित अवैध मस्जिदों और मदरसों और ईदगाहों पर बुलडोजर एक्शन जारी है. इस बीच बागपत में 1 मस्जिदों को शहीद कर दिया गया है. प्रशासन ने बागपत जिले के राजपुर खाम्पुर गांव में तालाब की जमीन पर बनी लगभग 50 साल पुरानी मस्जिद को बुलडोजर से गिरा दिया. इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर यह कार्रवाई की गई. मौके पर बागपत के एसडीएम और बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद रहे. किसी तरह का विवाद न हो, इसके लिए प्रशासन ने पहले से ही इलाके में सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए थे.
रिपोर्ट्स के मुताबिक, गुलसेर और दिलशाद नाम के एक ग्रामीण ने कई साल पहले तालाब के लिए तय जमीन पर बनी मस्जिद के बारे में शिकायत की थी. आरोप था कि यह ढांचा सरकारी तालाब की जमीन पर गैर-कानूनी तरीके से बनाया गया था. शिकायत के बाद स्थानीय स्तर पर कोई ठोस कार्रवाई न होने पर गुलसेर ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने बागपत तहसील प्रशासन को इस मुद्दे पर संज्ञान लेने और नियमों के मुताबिक कार्रवाई करने का निर्देश दिया.
ADM बागपत ने क्या कहा?
ADM बागपत विनीत उपाध्याय ने कहा, "हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए तालाब की ज़मीन पर बने ढांचे को गिरा दिया गया है. " ADM ने आगे कहा, "यह कार्रवाई हाईकोर्ट के आदेश और राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर की गई. सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराने का अभियान चल रहा है और गैर-कानूनी कब्ज़ों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई जारी रहेगी."
कमला नगर में मस्जिद के खिलाफ बवाल
बागपत के बड़ौत शहर के कमला नगर इलाके में महिलाओं के एक समूह ने मस्जिद के बाहर सड़क पर विरोध प्रदर्शन किया. उनके हाथों में जो पोस्टर थे, उन पर लिखा था, "योगी जी, हमारी सुरक्षा सुनिश्चित करें." महिलाओं का आरोप है कि मस्जिद में आने वाले कुछ लोग स्थानीय निवासियों को परेशान करते हैं और उन्होंने यह भी दावा किया कि मस्जिद नियमों का उल्लंघन करके बनाई गई है. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों समुदायों के लोगों को समझा-बुझाकर स्थिति को शांत कराया. वहीं, मस्जिद प्रबंधन ने सभी आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि मस्जिद 23 साल पहले नियमों का पालन करते हुए बनाई गई थी.