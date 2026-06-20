Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Zee Salaam
  • /Indian Muslim
  • /मुसलमानों की शिकायत पर ही बागपत में तोड़ी गई एक मस्जिदें; दूसरी मस्जिद के खिलाफ धरने पर बैठी महिलाएं!

मुसलमानों की शिकायत पर ही बागपत में तोड़ी गई एक मस्जिदें; दूसरी मस्जिद के खिलाफ धरने पर बैठी महिलाएं!

Baghpat Bulldozer Action: बागपत में 1 मस्जिदें गिरा दी गई हैं. प्रशासन का दावा है कि दोनों मस्जिदें अवैध निर्माण थीं. वहीं, महिलाएं एक मस्जिद के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही हैं और उसकी जांच की मांग कर रही हैं. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByTauseef Alam
Published: Jun 20, 2026, 03:08 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 03:13 PM IST
मुसलमानों की शिकायत पर ही बागपत में तोड़ी गई एक मस्जिदें; दूसरी मस्जिद के खिलाफ धरने पर बैठी महिलाएं!

About the Author

Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम वर्तमान में Zee Media में Sub Editor के पद पर कार्यरत हैं और पिछले 5 सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित Jamia Millia Islamia से स्नातक और स्नातकोत्तर की शिक्षा प्राप्त की है. छात्र जीवन से ही सामाजिक, राजनीतिक और जनसरोकार से जुड़े मुद्दों में उनकी गहरी रुचि रही, जिसने उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में आने के लिए प्रेरित किया.

तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के प्रमुख मीडिया संस्थानों में कार्य करते हुए पत्रकारिता की बारीकियों को करीब से समझा और ग्राउंड रिपोर्टिंग का व्यापक अनुभव हासिल किया. उन्होंने दिल्ली के चर्चित CAA-NRC आंदोलन सहित कई महत्वपूर्ण सामाजिक और राजनीतिक घटनाओं की जमीनी रिपोर्टिंग की.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
Pakistan Blast: पहले यात्री वैन उड़ाया, फिर बचाने पहुंचे लोगों को धमाके से उड़ाया
Pakistan News19 min ago
2
baghpat news30 min ago
3
Bihar Crime News46 min ago
4
Imtiaz Ali on Burqa1 hr ago
5
muslim news1 hr ago