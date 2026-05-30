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UP में बुलडोजर एक्शन! बहराइच में मदरसा-दुकानें ढहीं, अलीगढ़ में कब्रिस्तान पर बवाल

UP Bulldozer Action: बहराइच और अलीगढ़ में कथित अवैध निर्माणों को लेकर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की. बहराइच में हाईकोर्ट के आदेश पर कथित अवैध मदरसा, आठ दुकानें और टीन शेड बुलडोजर से गिरा दिए गए. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: May 30, 2026, 09:30 AM IST

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प्रतीकात्म फोटो
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UP News: उत्तर प्रदेश के बहराइच और अलीगढ़ में कथित अवैध निर्माणों पर बुलडोजर एक्शन हुआ है. बहराइच में हाईकोर्ट के आदेश पर कथित अवैध मदरसा, आठ दुकानें और टीन शेड बुलडोजर से ढहा दिए गए, जबकि अलीगढ़ में कब्रिस्तान की जमीन पर जेसीबी से रास्ता निकालने को लेकर हंगामा हो गया. बहराइच जिले के पयागपुर तहसील क्षेत्र के सिंहपुर स्थित घिसौना बाजार में प्रशासन ने भारी पुलिस सुरक्षा के बीच कार्रवाई की. एसडीएम अश्विनी पांडेय की अगुवाई में राजस्व और पुलिस टीम मौके पर पहुंची और सरकारी बंजर भूमि पर बने कथित अवैध निर्माणों को हटाया गया.

प्रशासन के मुताबिक, मस्जिद के पास बने मदरसे के आगे सरकारी जमीन पर कब्जा कर दुकानें और अन्य निर्माण किए गए थे. इस मामले को गांव के रफीक उर्फ कफील और उनके बेटे बबलू ने उठाया था. आरोप है कि तहसील और जिला स्तर पर सुनवाई नहीं होने के बाद मामला हाईकोर्ट पहुंचा. अदालत ने 8 मई को अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था. शुक्रवार को कार्रवाई के दौरान आठ दुकानों और अन्य निर्माणों को गिरा दिया गया. लेकिन 3 दुकानों पर एडीएम कोर्ट में अपील दायर किए जाने के दस्तावेज पेश होने के बाद फिलहाल ध्वस्तीकरण रोक दिया गया.

495 गैर-मान्यता प्राप्त मदरसों की गई है पहचान
प्रशासन का कहना है कि भारत-नेपाल सीमा से सटे बहराइच जिले में 495 गैर-मान्यता प्राप्त मदरसों की पहचान की गई है. इनमें कई को सील किया जा चुका है, जबकि कुछ को दस्तावेज न होने के कारण बंद कराया गया है. कार्रवाई के बाद इलाके में अन्य अतिक्रमणकारियों में भी हड़कंप मचा हुआ है.

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अलीगढ़ में कब्रिस्तान को लेकर बवाल
वहीं दूसरी तरफ अलीगढ़ के टप्पल कस्बे के नूरपुर रोड स्थित कब्रिस्तान में जेसीबी से रास्ता निकालने को लेकर विवाद हो गया. स्थानीय लोगों के मुताबिक कुछ लोगों ने कब्रिस्तान की जमीन पर जेसीबी चलाकर रास्ता बनाने की कोशिश की, जिससे कई कच्ची कब्रें और चारदीवारी का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया. घटना के समय जुमे की नमाज के लिए पहुंचे लोगों ने विरोध शुरू कर दिया. स्थिति तनावपूर्ण होने की सूचना पर पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची. राजस्व विभाग ने मौके की नापजोख कराई. लेखपाल की शुरुआती रिपोर्ट में बिना अनुमति कब्रिस्तान की जमीन पर खुदाई को नियम विरुद्ध बताया गया है. पुलिस अब रास्ता बनाने वाले आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की तैयारी कर रही है.

यह भी पढ़ें:- “अगर सड़क पर नमाज गलत है, तो हर धार्मिक जुलूस..”, ओवैसी का बड़ा हमला

 

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Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं। उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है। छा...और पढ़ें

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