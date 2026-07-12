/UP News: अब सिर्फ ‘कबूल है’ से नहीं बनेगी बात! पहले देना होगा हलफ़नामा; तभी पढ़ाया जाएगा निकाह

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Baghpat News: उत्तर प्रदेश के बागपत के बड़ौत में मस्जिद में निकाह पढ़ाने से पहले दूल्हा और दुल्हन दोनों पक्षों को एक एफिडेविट जमा करना होगा. यह हलफ़नामा किसी वकील से स्टाम्प पेपर पर तैयार करवाना होगा और इसमें कुछ जरूरी जानकारी देनी होगी. इस हलफ़नामे में यह बताना होगा कि दोनों पक्ष शादी की कानूनी उम्र के हैं, पहले से शादीशुदा नहीं हैं (या अगर हैं, तो उसकी सही जानकारी दी है), किसी भी मुकदमे या कानूनी विवाद को छिपाया नहीं है और शादी के बारे में सही जानकारी दी है. अगर बाद में कोई बात गलत साबित होती है, तो संबंधित पक्ष की पूरी ज़िम्मेदारी होगी.
बड़ौत के दीनी तालीमी बोर्ड के मौलाना आरिफ़-उल-हक़ ने कहा, "यह फ़ैसला बरौत की जामा मस्जिद में खिदमत सोसाइटी और जमीयत उलेमा-ए-हिंद के प्रतिनिधियों की बैठक में लिया गया. बैठक में इस बात पर ध्यान दिलाया गया कि हाल ही में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिनमें अहम जानकारियां छिपाकर शादियां कराई गईं, जैसे कि शादी करने वाले नाबालिग थे, पहले से शादीशुदा थे, या किसी कानूनी मामले में फंसे हुए थे. बाद में जब विवाद हुए तो जिन इमामों ने इन जानकारियों के बिना शादियां कराई थीं, उन्हें बार-बार पुलिस स्टेशन और कोर्ट के चक्कर लगाने पड़े."
बड़ौत के शहर सदर मुफ्ती शाह ने लोगों से की ये अपील
जमीअत उलेमा-ए-हिंद के बड़ौत के शहर सदर मुफ्ती शाह आलम ने कहा, "खिदमत सोसाइटी के अध्यक्ष डॉ. इरफान मलिक ने कहा कि यह सिस्टम किसी को परेशानी में डालने के लिए नहीं, बल्कि निकाह की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने और इमामों को कानूनी मुश्किलों से बचाने के लिए लागू किया जा रहा है." उन्होंने लोगों से अपील की कि वे भविष्य में किसी भी विवाद या कानूनी समस्या से बचने के लिए निकाह से पहले सभी ज़रूरी दस्तावेज़ और सही जानकारी उपलब्ध कराएं.
खिदमत सोसायटी के अध्यक्ष ने क्या कहा?
खिदमत सोसायटी के अध्यक्ष डॉ. इरफान मलिक ने कहा, "कभी-कभी, लड़का-लड़की अपना निकाह करवाने आते हैं और मौलाना यह रस्म पूरी करते हैं. बाद में पता चलता है कि महिला पहले से ही शादीशुदा है, जिससे पुलिस केस हो जाता है. ऐसी स्थितियों में मौलाना को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है. अब, नए नियमों के तहत, अगर कोई जोड़ा निकाह के लिए आता है, तो सबसे पहले पुष्टि के लिए ज़रूरी पूछताछ की जाएगी और वकील से एक हलफ़नामा मांगा जाएगा. उसके बाद ही निकाह संपन्न किया जाएगा."