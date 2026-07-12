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UP News: अब सिर्फ ‘कबूल है’ से नहीं बनेगी बात! पहले देना होगा हलफ़नामा; तभी पढ़ाया जाएगा निकाह

Baghpat Nikah Rules: उत्तर प्रदेश बागपत के बड़ौत में मुस्लिम समुदाय के धार्मिक नेताओं ने निकाह संपन्न कराने को लेकर एक अहम फैसला लिया है. अब निकाह की रस्म से पहले एक खास फ़ॉर्म भरना होगा और एक हलफनामा जमा करना होगा.

Written ByTauseef Alam
Published: Jul 12, 2026, 11:24 AM IST|Updated: Jul 12, 2026, 11:24 AM IST
UP News: अब सिर्फ ‘कबूल है’ से नहीं बनेगी बात! पहले देना होगा हलफ़नामा; तभी पढ़ाया जाएगा निकाह
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम Zee Media में Sub Editor हैं. तौसीफ पिछले 5 सालों से उन मुद्दों को उठाते रहे हैं, जो आम लोगों के जीवन, लोकतंत्र, शिक्षा, सामाजिक न्याय और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों से सीधे जुड़े हैं. तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के बड़े मीडिया संस्थानों में काम और ट्रेनिंग ली है. उन्होंने दिल्ली में हुए CAA-NRC विरोधी आंदोलन की जमीनी रिपोर्टिंग की है. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है. राजनीति, क्राइम, इंटरनेशनल अफेयर्स, भारत में मुस्लिम समाज से जुड़े मुद्दे, जनहित के सवाल और यूनिवर्सिटी कैंपस की छात्र राजनीति उनके प्रिय विषय हैं.

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