/वक्फ बोर्ड में राम मंदिर से भी बड़ा घोटाला? मौलाना शहाबुद्दीन ने अखिलेश की पार्टी पर लगाए संगीन इल्जाम

मौलाना ने चिट्ठी में किया बड़ा दावा

मौलाना ने अपनी चिट्ठी में दावा किया कि वक्फ बोर्ड के कई पूर्व पदाधिकारी और अधिकारी स्थापित नियमों का उल्लंघन करके वक्फ की जमीनों को बेचने और बांटने में शामिल थे. मौलाना के मुताबिक, जो संपत्तियां गरीबों, अनाथों और जरूरतमंदों की मदद के लिए वक्फ की गई थीं, उनका इस्तेमाल उनके निर्धारित उद्देश्य के लिए नहीं किया गया और बड़े पैमाने पर अनियमितताएं हुईं. मौलाना ने मुख्यमंत्री से गुजारिश की है कि सुन्नी और शिया वक्फ बोर्ड द्वारा बेची गई जमीनों और संपत्तियों की निष्पक्ष जांच का आदेश दें और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें. उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड के कामकाज की गहन जांच से एक बड़े घोटाले का खुलासा हो सकता है.