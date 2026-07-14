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वक्फ बोर्ड में राम मंदिर से भी बड़ा घोटाला? मौलाना शहाबुद्दीन ने अखिलेश की पार्टी पर लगाए संगीन इल्जाम

Maulana Shahabuddin on Waqf Board Scam: बरेली में मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने सुन्नी और शिया वक्फ बोर्ड पर भ्रष्टाचार के संगीन इल्जाम लगाए हैं. उन्होंने दावा किया कि वक्फ संपत्तियों से जुड़ी कथित अनियमितताएं एक बड़े घोटाले का रूप ले सकती हैं. मौलाना ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर इस मामले की गहन जांच की मांग की है.

Written ByTauseef Alam
Published: Jul 14, 2026, 10:10 AM IST|Updated: Jul 14, 2026, 10:10 AM IST
वक्फ बोर्ड में राम मंदिर से भी बड़ा घोटाला? मौलाना शहाबुद्दीन ने अखिलेश की पार्टी पर लगाए संगीन इल्जाम
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम Zee Media में Sub Editor हैं. तौसीफ पिछले 5 सालों से उन मुद्दों को उठाते रहे हैं, जो आम लोगों के जीवन, लोकतंत्र, शिक्षा, सामाजिक न्याय और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों से सीधे जुड़े हैं. तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के बड़े मीडिया संस्थानों में काम और ट्रेनिंग ली है. उन्होंने दिल्ली में हुए CAA-NRC विरोधी आंदोलन की जमीनी रिपोर्टिंग की है. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है. राजनीति, क्राइम, इंटरनेशनल अफेयर्स, भारत में मुस्लिम समाज से जुड़े मुद्दे, जनहित के सवाल और यूनिवर्सिटी कैंपस की छात्र राजनीति उनके प्रिय विषय हैं.

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