/वक्फ बोर्ड में राम मंदिर से भी बड़ा घोटाला? मौलाना शहाबुद्दीन ने अखिलेश की पार्टी पर लगाए संगीन इल्जाम

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Maulana Shahabuddin on Waqf Board Scam: उत्तर प्रदेश के बरेली में मौजूद 'ऑल इंडिया मुस्लिम जमात' के राष्ट्रीय चीफ मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और शिया वक्फ बोर्ड पर भ्रष्टाचार के संगीन इल्जाम लगाए हैं. उन्होंने दावा किया कि वक्फ बोर्ड में हुआ कथित घोटाला राम मंदिर के मुद्दे से भी बड़ा हो सकता है. इस संबंध में उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर गहन जांच की मांग की है.
मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने 13 जुलाई की शाम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की. उन्होंने इल्जाम लगाया कि सपा की सरकारों के कार्यकाल के दौरान वक्फ की जमीनों और संपत्तियों का बड़े पैमाने पर अवैध कारोबार हुआ. उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के कार्यकाल में वक्फ, अल्पसंख्यक कल्याण और हज विभागों की जिम्मेदारी मुख्य रूप से आजम खान के पास थी और इसी दौरान वक्फ संपत्तियों को लेकर बड़े पैमाने पर अनियमितताएं हुईं.
मौलाना ने चिट्ठी में किया बड़ा दावा
मौलाना ने अपनी चिट्ठी में दावा किया कि वक्फ बोर्ड के कई पूर्व पदाधिकारी और अधिकारी स्थापित नियमों का उल्लंघन करके वक्फ की जमीनों को बेचने और बांटने में शामिल थे. मौलाना के मुताबिक, जो संपत्तियां गरीबों, अनाथों और जरूरतमंदों की मदद के लिए वक्फ की गई थीं, उनका इस्तेमाल उनके निर्धारित उद्देश्य के लिए नहीं किया गया और बड़े पैमाने पर अनियमितताएं हुईं. मौलाना ने मुख्यमंत्री से गुजारिश की है कि सुन्नी और शिया वक्फ बोर्ड द्वारा बेची गई जमीनों और संपत्तियों की निष्पक्ष जांच का आदेश दें और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें. उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड के कामकाज की गहन जांच से एक बड़े घोटाले का खुलासा हो सकता है.
'गरीबों का मारा गया है हक'
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मौलाना ने यह भी कहा कि अगर वक्फ संपत्तियों से होने वाली आय का इस्तेमाल गरीब मुसलमानों के कल्याण, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा के लिए सही ढंग से किया गया होता, तो समुदाय में गरीबी को काफी हद तक कम किया जा सकता था. इस मौके पर हाजी नसीर अहमद नूरी, मुफ्ती फर्रुख मिस्बाही, हाजी नाजिम बेग, राहत हुसैन मुन्ना, काशिफ खान, डॉ. अनवर रज़ा कादरी और हाफिज राजी अहमद सहित कई लोग मौजूद थे.