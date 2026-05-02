बरेली ट्रेन कांड से उबाल, मौलाना की मौत पर सड़कों पर उतरे ओवैसी के MLA और हजारों लोग

Bareilly News: बिहार के सिवान के रहने वाले मौलाना तौसीफ रजा को उत्तर प्रदेश के बरेली में एक ट्रेन में भीड़ ने पीट-पीटकर मार डाला. इस घटना के बाद पूरे देश में आक्रोश फैल गया है और लोग मौलाना के लिए न्याय की मांग करते हुए सड़कों पर उतर आए हैं. किशनगंज में AIMIM विधायक अख्तरुल ईमान भी उनके लिए न्याय की मांग को लेकर चल रहे धरने-प्रदर्शनों में शामिल हो गए हैं. इस प्रदर्शन के दौरान "मौलाना के हत्यारों को फांसी दो! फांसी दो!" के नारे लगाए जा रहे थे. इस विरोध प्रदर्शन में हज़ारों लोग सड़कों पर उतर आए.

दरअसल, 26 अप्रैल को मौलाना तौसीफ रजा मजहरी हज़रत ताजुश्शरिया (अख्तर रज़ा) के उर्स में शामिल होने के बाद बरेली से सीवान स्थित अपने घर लौट रहे थे. इसी दौरान चलती ट्रेन में मौलाना से मारपीट की गई. मौलाना का शव बरेली कैंट स्थित रेलवे ट्रैक पर मिला. ट्रेन के अंदर, कुछ दुर्भावनापूर्ण धार्मिक कट्टरपंथियों के एक समूह ने मौलाना की बेरहमी से पिटाई की. पिटाई के बाद, उन्होंने उन्हें चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया. इस पूरी घटना के दौरान, मौलाना ने ट्रेन में मौजूद अन्य यात्रियों से मदद की गुहार लगाई, लेकिन कोई भी उनकी मदद के लिए आगे नहीं आया.

मौलाना की बीवी ने क्या कहा?

मौलाना की पत्नी तबस्सुम ने उस घटना के समय का एक रोंगटे खड़े कर देने वाला ब्योरा बताया. तबस्सुम ने बताया कि उनके पति, मौलाना तौसीफ़ मज़हरी ने ठीक उसी समय उन्हें वीडियो कॉल किया था, जब यह घटना घट रही थी. कॉल के दौरान मौलाना ने अपनी पत्नी से कहा, "कुछ लोग मुझे पीट रहे हैं" इसके जवाब में उनकी पत्नी ने उनसे ट्रेन में बैठे दूसरे यात्रियों से मदद मांगने को कहा. तबस्सुम ने बताया कि मौलाना ने सचमुच लोगों से मदद की गुहार लगाई थी, लेकिन कोई भी उनकी मदद के लिए आगे नहीं आया. उन्होंने आगे बताया कि वीडियो कॉल पर रहते हुए, उन्होंने देखा कि कैसे कई लोगों ने उनके पति को पकड़ लिया, उन्हें घसीटा और लगातार पीटते रहे.

मुसलमानों के खिलाफ घट रही है घटना

भारत में मुसलमानों के खिलाफ हो रही हिंसक घटनाओं को नजरअंदाज करना अब मुश्किल हो गया है. इससे पहले भी कई ऐसी घटनाएं सामने आई हैं. खासकर ट्रेनों में जहां लोगों को सिर्फ़ उनकी मुस्लिम पहचान की वजह से, या फिर मांस खाने के बहाने निशाना बनाया गया. कुछ साल पहले महाराष्ट्र में एक बुज़ुर्ग मुस्लिम व्यक्ति को ट्रेन में मांस के मुद्दे पर बेरहमी से पीटा गया था. सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जिस युवक ने यह हमला किया था, वह पुलिस भर्ती की परीक्षा देकर लौट रहा था.