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Zee SalaamIndian Muslimयोगी सरकार ने खुर्शीद परिवार से जुड़े ट्रस्ट से वापस ली 25 एकड़ जमीन, बताई ये वजह

योगी सरकार ने खुर्शीद परिवार से जुड़े ट्रस्ट से वापस ली 25 एकड़ जमीन, बताई ये वजह

Dr. Zakir Hussain Trust Land Lease Cancels: उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में प्रशासन ने डॉ. जाकिर हुसैन ट्रस्ट को दी गई जमीन को वापस ले लिया है. यह ट्रस्ट कांग्रेस के दिग्गज नेता सलमान खुर्सीद के परिवार से जुड़ी हुई है. लीज खत्म होने के बाद बीजेपी नेता इसको वापस लेने के लिए सरकार पर दबाव बना रहे थे. 

 

Edited By:  Raihan Shahid|Last Updated: Apr 23, 2026, 01:28 PM IST

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कांग्रेस के दिग्गज नेता सलमान खुर्शीद (फाइल फोटो)
कांग्रेस के दिग्गज नेता सलमान खुर्शीद (फाइल फोटो)

Uttar Pradesh News: पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता सलमान खुर्शीद की मुश्किलें बढ़ गई हैं. इसकी वजह है उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद से आया एक अहम प्रशासनिक फैसला, जिसने लंबे समय से चर्चा में चल रहे एक ट्रस्ट और जमीन के इस्तेमाल के मामले को नया मोड़ दे दिया है. स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी इस जमीन को लेकर की गई कार्रवाई से सियासी गलियारों में हंगामा खड़ा हो गया है. 

मिली जानकारी के मुताबिक, फर्रुखाबाद के नवाबगंज क्षेत्र के बांसमई गांव के पास मौजूद करीब 25 एकड़ जमीन को प्रशासन ने वापस लेने का फैसला किया है. अधिकारियों के मुताबिक, यह जमीन स्वास्थ्य विभाग की थी. इसी जमीन पर बना डॉ. जाकिर हुसैन अस्पताल अब लीज खत्म होने के बाद ट्रस्ट के पास नहीं रहेगा. 

यह जमीन पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद के नाना के नाम पर चलने वाले डॉ. जाकिर हुसैन ट्रस्ट को दी गई थी. दरअसल, 1 अप्रैल 1995 को इस जमीन को 30 साल की लीज पर ट्रस्ट को सौंपा गया था, ताकि वहां एक धर्मार्थ अस्पताल संचालित किया जा सके. ट्रस्ट की अध्यक्ष कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की बीवी और पूर्व विधायक लुईस खुर्शीद हैं. इस लीज की अवधि 1 अप्रैल 2025 को पूरी हो गई.

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लीज खत्म होने के बाद इस मामले में शिकायतें सामने आने लगीं. अमृतपुर क्षेत्र के विधायक सुशील शाक्य ने इस मुद्दे को उठाया, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आ गया. फर्रुखाबाद जिलाधिकारी ने मामले की जांच के लिए एक कमेटी गठित की, जिसमें मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अपर जिलाधिकारी और उपजिलाधिकारी शामिल थे.

फिलहाल इस कमेटी ने अपनी जांच पूरी कर रिपोर्ट भी तैयार कर ली है. इस रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि ट्रस्ट ने लीज की कई शर्तों का पालन नहीं किया और जमीन का इस्तेमाल निजी फायदे के लिए किया गया. इस नतीजे के बाद मामला और गंभीर हो गया, और प्रदेश सरकार इसमें बड़ी कार्रवाई करने के मूड में है. 

बीते माह 23 मार्च को उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने विधायक सुशील शाक्य को पत्र लिखकर साफ किया कि 30 मई 2025 को कमेटी की जांच पूरी हो चुकी है और इसमें शर्तों के उल्लंघन की पुष्टि हुई है. उन्होंने साफ निर्देश दिया कि लीज को रद्द किया जाए और जमीन को स्वास्थ्य विभाग को वापस सौंपा जाए.

उपमुख्यमंत्री के निर्देश के बाद प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए लीज को निरस्त कर दिया. जिला प्रशासन के मुताबिक, अब यह जमीन दोबारा स्वास्थ्य विभाग के कब्जे में आ गई है, ताकि इसे जनहित में इस्तेमाल किया जा सके. इस पूरे मामले पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. अवनींद्र कुमार का बड़ा बयान सामने आया है. उन्होंने कहा, "जांच के बाद लीज निरस्त हो गई है. अब यह जमीन स्वास्थ्य सेवाओं के लिए उपलब्ध होगी. जनहित में यह सही कदम है."

लीज निरस्त होने के बाद बीजेपी के कई नेता इसे उपलब्धि के तौर पर पेश कर रहे हैं. इसमें कहा गया है है कि अब यह जमीन दोबारा सरकारी नियंत्रण में आ गई है. बीजेपी नेताओं का दावा है कि इसका इस्तेमाल स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए किया जाएगा. लीज निरस्त होने के बाद कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद और न उनकी बीवी लुईस खुर्शीद की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने आया है. 

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Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

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