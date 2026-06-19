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राम मंदिर के बाद बहराइच की दरगाह के चंदे में 20 साल से हेरफेर का आरोप, सीएम योगी से जांच की मांग

Bahraich Dargah Financial Irregularities: अयोध्या राम मंदिर में चंदे को लेकर चल रही बहस के बीच बहराइच की सैयद सालार मसूद गाजी दरगाह में भी वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगे हैं. बीजेपी नेता कुंवर बासित अली ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से SIT जांच कराने की मांग की है. दरगाह कमेटी ने भी इन आरोपों को लेकर बड़ा पलटवार किया है.

Edited By:Raihan Shahid
Published: Jun 19, 2026, 05:24 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 05:30 PM IST
राम मंदिर के बाद बहराइच की दरगाह के चंदे में 20 साल से हेरफेर का आरोप, सीएम योगी से जांच की मांग
Image Credit: सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह के चंदे में हेरफेर का आरोप

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