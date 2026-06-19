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Uttar Pradesh News Today: उत्तर प्रदेश के अयोध्या में स्थित राम मंदिर में चंदे की रकम में हेरफेर का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. इसको लेकर आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं. मंदिर मंदिर चंदे के विवाद के बीच बहराइच से भी इसी तरह का मामला सामने आया है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि यहां मंदिर की जगह मजार है.
यह पूरा मामला बहराइच की मशहूर दरगाह सैयद सालार मसूद गाजी से जुड़ा है. इस ऐतिहासिक दरगाह में कथित वित्तीय अनियमितताओं का मामला भी सुर्खियां बटोर रहा है. हालांकि, दरगाह कमेटी ने इन सभी आरोपों को पूरी तरह बेबुनियाद और झूठा बताया है.
राम मंदिर के बाद बहराइच की मशहूर दरगाह सैयद सालार मसूद गाजी की इस बड़ी खबर में देश और प्रदेश की सियासत में हलचल मचा दी है. बताया जा रहा है यह मामला वक्फ संख्या-19 के तहत आता है. आरोप लगाए गए हैं कि पिछले कई सालों से दरगाह से जुड़े वित्तीय मामलों में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं हुई हैं. इसी को लेकर अब जांच की मांग तेज हो गई है.
दरअसल, उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बासित अली ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक चिट्ठी लिखी है. कुंवर बासित अली ने मुख्यमंत्री से दरगाह में हुई अनियमितता मामले की जांच स्पेशल इन्वेस्टिगेश टीम (SIT) से कराने की मांग की है. उन्होंने चिट्ठी में कहा है कि बहराइच में मौजूद दरगाह के मामलों की निष्पक्ष और व्यापक जांच कराई जानी चाहिए.
चिट्ठी में दावा किया गया है कि पिछले करीब 20 सालों के दौरान वित्तीय अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के मामले सामने आए हैं. इसके तहत दरगाह की इनकम, जायरीनों के जरिये चढ़ाए जाने वाले चढ़ावे, दरगाह की संपत्तियों और वित्तीय लेन-देन की गहराई से जांच कराने की मांग की जानी चाहिए. इसके साथ ही पत्र में यह भी कहा गया है कि पूर्व और वर्तमान पदाधिकारियों की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए, ताकि यह साफ हो सके कि अगर किसी तरह की अनियमितता हुई है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है.
हालांकि, दूसरी ओर दरगाह कमेटी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है. कमेटी का कहना है कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं, उनका कोई आधार नहीं है और यह पूरी तरह झूठे और बेबुनियाद हैं. कमेटी का दावा है कि दरगाह की गलत इमेज बनाने की कोशिश की जा रही है. इस मामले पर दरगाह कमेटी के मेंबर और अधिवक्ता दिलशाद अहमद की प्रतिक्रिया सामने आई है. दिलशाद अहमद ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि दरगाह से जुड़े मामलों को लेकर जो बातें कही जा रही हैं, उनमें सच्चाई नहीं है.