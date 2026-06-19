Uttar Pradesh News Today: उत्तर प्रदेश के अयोध्या में स्थित राम मंदिर में चंदे की रकम में हेरफेर का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. इसको लेकर आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं. मंदिर मंदिर चंदे के विवाद के बीच बहराइच से भी इसी तरह का मामला सामने आया है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि यहां मंदिर की जगह मजार है.



यह पूरा मामला बहराइच की मशहूर दरगाह सैयद सालार मसूद गाजी से जुड़ा है. इस ऐतिहासिक दरगाह में कथित वित्तीय अनियमितताओं का मामला भी सुर्खियां बटोर रहा है. हालांकि, दरगाह कमेटी ने इन सभी आरोपों को पूरी तरह बेबुनियाद और झूठा बताया है.