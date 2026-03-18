खामेनेई पर बीजेपी नेता की जुबान फिसली या सोच उजागर? बड़ा इमामबाड़ा सरपरस्त ने की कार्रवाई की मांग

Lucknow Bara Imambara on Subrat Pathak Statement Row: पूर्व बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने हालिया दिनों ईरान पूर्व सुप्रीम लीडर आयत उल्लाह अली खामेनेई को लेकर विवादित और आपत्तिजनक बयान दिया. सुब्रत पाठक के बयान की लखनऊ के बड़ा इमामबाड़ा के सरपरस्त आगा मीर सैय्यद अब्बास हुसैन खोरासानी ने कड़ी निंदा की और उनके खिलाफ प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है.
Trending Photos
UP BJP Leader Controversial Remarks: उत्तर प्रदेश में धार्मिक और सामाजिक हलकों में उस समय हलचल मच गई, जब ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर पर की गई एक टिप्पणी को लेकर विवाद खड़ा हो गया. राजधानी लखनऊ की 22 गांव दोआबा स्थित बड़ा इमामबाड़ा के सरपरस्त आग़ा मीर सैयद अब्बास हुसैन खोरासानी ने इस बयान की कड़ी निंदा करते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है.
आग़ा मीर सैयद अब्बास हुसैन खोरासानी ने एक प्रेस रीलीज जारी कर कन्नौज के पूर्व सांसद सुब्रत पाठक के विवादित बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की है. प्रेस रीलीज में बताया गया है कि हाल ही में एबीपी न्यूज के एक लाइव प्रोग्राम के दौरान सुब्रत पाठक ने ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर शहीद आयत उल्लाह सैयद अली खामेनेई के प्रति अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए उन्हें "आतंकवादी" कहकर संबोधित किया.
इस विवादित बयान को लेकर नाराजगी जताते हुए खोरासानी ने कहा कि यह टिप्पणी करोड़ों शिया और सुन्नी मुसलमानों के साथ-साथ आम नागरिकों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली है. उन्होंने यह भी कहा कि यह बयान भारत की आधिकारिक विदेश नीति और अंतरराष्ट्रीय मर्यादाओं के भी पूरी तरह खिलाफ है. खोरासानी के मुताबिक, ऐसे संवेदनशील समय में इस तरह का बयान देश की छवि को नुकसान पहुंचा सकता है.
प्रेस रीलीज में इस बात का भी जिक्र किया गया कि भारत सरकार ने पहले ही ईरान के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं. इससे पहले 5 मार्च 2026 को विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने खुद ईरानी दूतावास पहुंचे थे और शोक पुस्तिका पर हस्ताक्षर किए. इसके अलावा प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री भी पश्चिम एशिया में संबंधों को मजबूत और स्थिर बनाने के लिए लगातार कूटनीतिक प्रयास कर रहे हैं.
मीर सैयद अब्बास हुसैन खोरासानी के मुताबिक, ऐसे में एक पूर्व जन-प्रतिनिधि के जरिये दिया गया यह गैर-जिम्मेदाराना बयान भारत की अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा को दांव पर लगाने जैसा है. उन्होंने इस मामले में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन से औपचारिक रूप से मांग की है कि वे इस बयान की सार्वजनिक रूप से निंदा करें. साथ ही, सुब्रत पाठक के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए पार्टी की ओर से एक स्पष्ट और आधिकारिक स्पष्टीकरण जारी किया जाए.
यह भी पढ़ें: 'हमारा दुश्मन सवर्ण नहीं, शरिया..., मुसलमानों को लेकर BJP MLA ने दिया विवादित बयान
यह भी पढ़ें: जंग की आग में फीकी पड़ी ईद, इजरायल-ईरान संघर्ष से सहमा मिडिल ईस्ट