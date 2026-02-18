Advertisement
तिलक लगाने वाले बच्चों का फूलों से स्वागत, लेकिन हिजाब हटाने के बाद ही मिली एंट्री

Varanasi Hijab Entry Controversy: वाराणसी के 118 एग्जाम सेंटर्स पर पहले दिन 92 हजार से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने UP बोर्ड एग्जाम दिए. कई सेंटर्स पर छात्राओं का तिलक लगाकर और फूलों की बारिश करके स्वागत किया गया, लेकिन छात्राओं को हिजाब हटाने के बाद ही एंट्री दी गई. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Feb 18, 2026

UP Board Exam 2026: उत्तर प्रदेश सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं बुधवार से पूरे राज्य में शुरू हो गईं. इस साल 10वीं और 12वीं क्लास की परीक्षाएं पूरे राज्य में 8,033 परीक्षा केंद्रों पर हो रही हैं, जिसमें कुल 53,37,778 कैंडिडेट रजिस्टर्ड हैं. इनमें हाई स्कूल के 27,61,696 और इंटरमीडिएट के 25,76,082 स्टूडेंट शामिल हैं. बोर्ड ने पूरी तरह से फेयर और ट्रांसपेरेंट परीक्षा कराने के लिए कड़े इंतजाम किए हैं.

वाराणसी जिले में भी पहले दिन से ही परीक्षाएं शांति से शुरू हो गईं. कुल 118 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां 92,000 से ज़्यादा स्टूडेंट परीक्षा दे रहे हैं. पहले दिन हाई स्कूल की हिंदी की परीक्षा हुई. वाराणसी के PM श्री गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज समेत कई केंद्रों पर स्टूडेंट्स का तिलक लगाकर और फूलों की बारिश करके स्वागत किया गया लेकिन बुर्का पहनी लड़की को कई एग्जाम सेंटर में नहीं जाने दिया गया. मुस्लिम लड़कियों को एग्जाम सेंटर में तभी एंट्री दी गई जब उन्होंने अपना हिजाब हटाया. एडमिनिस्ट्रेशन ने बताया कि एग्जाम की फेयरनेस और सिक्योरिटी पक्का करने के लिए सभी स्टूडेंट्स के लिए यूनिफॉर्म नियम लागू किए गए हैं.

बोर्ड ने पूरे राज्य के सभी एग्जाम सेंटर्स पर कड़ी निगरानी रखी है. हर सेंटर पर CCTV कैमरे लगे हैं और स्ट्रांग रूम पर 24 घंटे नजर रखी जा रही है. इसके अलावा प्रयागराज में बोर्ड हेडक्वार्टर में बने कंट्रोल रूम से सभी जिलों में एग्जाम पर नजर रखी जा रही है. सेंसिटिव घोषित किए गए एग्जाम सेंटर्स पर खास सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं. किसी भी गड़बड़ी या नकल की कोशिश को तुरंत रोकने के लिए STF और LIU की टीमें भी यहां एक्टिव हैं. 

अधिकारियों ने साफ निर्देश दिए हैं कि गलत तरीकों का इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा. एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक, एग्जाम का पहला दिन शांति से हुआ, जिसमें किसी बड़ी गड़बड़ी की खबर नहीं है. एग्जाम को लेकर स्टूडेंट्स और पेरेंट्स में काफी उत्साह था. आने वाले दिनों में बोर्ड एग्जाम तय समय पर जारी रहेंगे.

