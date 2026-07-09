/दीपांशी का नहीं था कोई अपना; मुंह बोले भाई बबलू सिद्दीकी ने किया कन्यादान, शादी का उठाया खर्चा

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Budaun News: जब दुनिया अक्सर रिश्तों को मजहब, जाति और खून के रिश्तों की कसौटी पर तौलती है, तब कुछ लोग अपने किरदार से यह साबित कर देते हैं कि इंसानियत सबसे बड़ा रिश्ता होती है. वह भी ऐसे समय में जब मुसलमानों को उनकी मजहब की वजह से निशाना बनाया जा रहा है, और देश के कई हिस्सों में उनके सामाजिक बॉयकाट की भी मांग उठती रही है. ऐसे में उत्तर प्रदेश से एक दिल को छू जाने वाली कहानी सामने आई है.
मजहब से परे हिंदू-मुस्लिम भाईचारे और इंसानियत की नायाब मिसाल
पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले के उझानी कस्बे की है. यह कहानी इन दिनों लोगों के बीच मोहब्बत, अपनापन और भाई-बहन के पाक रिश्ते की मिसाल बन गई है. यह कहानी सिर्फ एक शादी की नहीं, बल्कि उस जज्बे की है जो नफरत की दीवारों के बीच भी मोहब्बत और इंसानियत का पैगाम देता है.
उझानी कस्बे के रहने वाले रियासत उर्फ बबलू सिद्दीकी ने अपनी मुंहबोली बहन दीपांशी की शादी की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई. दीपांशी के वालिदैन का पहले ही इंतकाल हो चुका है. ऐसे में बबलू और उनके परिवार ने उसे कभी यह एहसास नहीं होने दिया कि वह अपने मां-बाप के साए से महरूम है. उन्होंने हर मौके पर एक सगे भाई की तरह उसका साथ निभाया और अब उसकी शादी भी पूरे अरमानों के साथ कराई.
बबलू सिद्दीकी ने मुंहबोली दीपांशी की शादी का उठाया बीड़ा
बुधवार (8 जुलाई) की शाम उझानी कस्बे के एस एस ग्रीन पैलेस में दीपांशी और कमलकांत की शादी हिंदू रीति-रिवाज के मुताबिक होना तय हुआ था. इस शादी में सबसे खास पल वह रहा, जब मुस्लिम समाज से ताल्लुक रखने वाले बबलू सिद्दीकी ने अपनी मुंहबोली बहन दीपांशी का कन्यादान किया. यह रिश्ता खून का नहीं था, लेकिन मोहब्बत, भरोसे और अपनापन से बना ऐसा रिश्ता था जिसने हर किसी का दिल जीत लिया.
बबलू सिद्दीकी ने बताया कि दीपांशी उनके ही मोहल्ले की रहने वाली है. बचपन से ही दोनों परिवारों का एक-दूसरे के घर आना-जाना रहा. इसी दौरान दीपांशी उनके लिए छोटी बहन बन गई. उन्होंने कहा कि रिश्ता भले ही खून का नहीं है, लेकिन दिलों का रिश्ता किसी भी खून के रिश्ते से कम नहीं होता.
800 लोगों के खाने-पीने और दूसरी जरुरतों का किया इंतजाम
बबलू सिद्दीकी ने बताया कि बिना किसी बाहरी मदद के उन्होंने अपनी मुंहबोली बहन की शादी का पूरा इंतजाम खुद किया. शादी में किसी तरह की कोई कमी न रहे, इसके लिए पहले से सारी तैयारियां पूरी कर ली गई थीं. बारातियों और घरातियों समेत करीब 800 लोगों के खाने-पीने और दूसरी जरुरतों का भी इंतजाम किया. बबलू का कहना है कि वह अपनी बहन की रुख्सती उसी खुशी और इज्जत के साथ करना चाहते थे, जैसी हर भाई की ख्वाहिश होती है.
शादी की सभी रस्में पूरे खुशनुमा माहौल में अदा की गईं. बबलू और उनके परिवार ने हर रस्म में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और दीपांशी को यह महसूस नहीं होने दिया कि उसके वालिदैन आज इस दुनिया में नहीं हैं. उन्होंने बेटी की तरह उसकी हर जरूरत का ख्याल रखा और भाई का हर फर्ज निभाया.
शादी पर जज्बाती हो गईं दीपांशी
इस मौके पर दुल्हन बनी दीपांशी जज्बाती हो गई हैं, और अपनी खुशियों को बयां करती हुई उनकी आंखें कई बार अश्कबार हो गई हैं. दीपांशी ने कहा, "बबलू भैया और उनके परिवार ने सगे भाई और बेटी की तरह शादी कराई है. उन्होंने कहा कि उन्हें कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि उनके वालिदैन इस दुनिया में नहीं हैं. बबलू और उनके घरवालों ने हर जिम्मेदारी अपने परिवार की तरह निभाई."
दीपांशी का कहना है कि यह शादी समाज के लिए एक नया पैगाम लेकर आई है. ऐसे दौर में, जब मजहब और जाति के नाम पर नफरत की खाई गहरी होती जा रही है, वहां यह रिश्ता मोहब्बत, इंसानियत और भाईचारे की एक खूबसूरत मिसाल बनकर सामने आया है. बबलू सिद्दीकी और दीपांशी का पाक रिश्ता समाज में नफरत का बीज बो रहे उन लोगों के लिए सीख है, जो लगातार माहौल खराब करने की कोशिश करते रहे हैं, और समुदाय विशेष के लोगों को विलेन की तरह पेश कर रहे हैं.