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दीपांशी का नहीं था कोई अपना; मुंह बोले भाई बबलू सिद्दीकी ने किया कन्यादान, शादी का उठाया खर्चा

Muslim Brother Performs Kanyadaan Hindu Sis: यूपी के बदायूं में मुस्लिम नौजवान बबलू सिद्दीकी ने अपनी मुंहबोली हिंदू बहन का धूमधाम से कन्यादान किया. शादी की सारी रस्में हिंदू रीति रिवाज से अदा की गईं. साथ ही बबलू और उनके परिवार ने 800 से ज्यादा मेहमानों के खाने-पीने का इंतजाम भी किया. यह कहानी सोशल मीडिया समेत हर जगह चर्चा का विषय बनी हुई है.

Written ByRaihan Shahid
Published: Jul 09, 2026, 04:39 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 04:45 PM IST
दीपांशी का नहीं था कोई अपना; मुंह बोले भाई बबलू सिद्दीकी ने किया कन्यादान, शादी का उठाया खर्चा
Image Credit: मुस्लिम शख्स बबलू ने मुंहबोली बहन दीपांशी का किया कन्यादान, उठाया शादी का पूरा खर्चSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Raihan Shahid

Raihan Shahid

रैहान शाहिद उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले से ताल्लुक रखते हैं, जहां प्राचीन शाक्य साम्राज्य की राजधानी कपिलवस्तु में कभी महात्मा बुद्ध का बचपन और जवानी गुज़रा था. बुद्ध ने सत्य की तलाश में घर छोड़ा था, तो रैहान उच्च शिक्षा के लिए घर-परिवार का त्याग कर दिल्ली आ गए. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और कानून (LLB) की पढ़ाई की है. वो पिछले 5 सालों से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. पिछले 2 सालों से वो Zee News के डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए काम कर रहे हैं. इससे पहले उन्होंने दिल्ली में दूरदर्शन और ABP चैनल में काम किया है. वो देश-विदेश की राष्ट्रीय महत्व की खबरें,शिक्षा, स्पोर्ट, राजनीति, कानून, सामाजिक न्याय, माइनॉरिटी और महिला अधिकार से जुड़े मुद्दों पर ख़बरें और रिपोर्ट बनाते हैं, और उनका संपादन करते हैं. किसी खबर, समस्या की सूचना देने या किसी खबर पर हौसला अफजाई या ऐतराज़ जताने के लिए रैहान शाहिद का पता-  raihan.shahid@india.com      

 

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