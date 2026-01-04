जमीन विवाद में पूर्व MLA हाजी अलीम के भतीजे की पीट-पीटकर हत्या; दूसरा गंभीर रूप से घायल

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के ग्यासपुर गांव में जमीन विवाद को लेकर हिंसक झड़प हो गई. इस झड़प के दौरान बहुजन समाज पार्टी (BSP) पूर्व विधायक मरहूम हाजी अलीम के भतीजे की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई, जबकि दूसरा भाई गंभीर रूप से घायल हो गया. घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई और भारी संख्या में लोग जिला अस्पताल पहुंच गए.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नीमखेड़ा गांव के पास में स्थित एक बाग की पैमाइश के लिए दो सगे भाई सूफियान और अकरम मौके पर गए थे. इसी दौरान किसी बात को लेकर विवाद बढ़ गया, जिसके बाद दोनों भाइयों पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया गया. हमले में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए.

पीड़ित परिजन दोनों भाईयों को आनन-फानन में जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने सूफियान को मृत घोषित कर दिया. वहीं अकरम की हालत गंभीर बनी हुई है और उसे इलाज के लिए भर्ती किया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

सूफियान और अकरम, सदर विधानसभा क्षेत्र से दो बार बसपा के टिकट पर विधायक रहे मरहूम हाजी अलीम के भतीजे बताए जा रहे हैं. घटना की सूचना मिलते ही जिला अस्पताल में हजारों की संख्या में लोग जमा हो गए, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया.

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार सिंह मौके पर पहुंचे और जिला अस्पताल तथा आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई. एहतियातन तीन थानों की पुलिस फोर्स तैनात की गई है, ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके.

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है. अधिकारियों का कहना है कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. घटना के बाद से गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है.