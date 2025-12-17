Advertisement
हिजाब विवाद पर अभद्र टिप्पणी करके बुरे फंसे संजय निषाद, वीडियो जारी कर दी सफाई

Nitish Kumar Hijab Controversy: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा एक मुस्लिम महिला डॉक्टर का हिजाब खींचा गया. इस घटना के बाद उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने नीतीश कुमार का समर्थन करते हुए अभद्र टिप्पणी की थी. विवाद बढ़ने के बाद संजय निषाद ने एक वीडियो जारी करके कहा कि अगर किसी को उनकी बातों से दुख हुआ हो तो, वह अपनी बातें वापस ले रहे हैं. पूरी खबर जानन के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Dec 17, 2025, 04:30 PM IST

Nitish Kumar Hijab Controversy: सोमवार (15 दिसंबर) को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक महिला डॉक्टर को नियुक्ति पत्र देते वक्त उसका हिजाब खींच दिया. इस घटना के बाद विवाद खड़ा हो गया है. वहीं, उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने नीतीश कुमार की अपमानजक हरकत का बचाव करते हुए कहा कि सिर्फ हिजाब छूने से इतना हल्ला है, कुछ और छूने पर क्या होगा. इस विवाद के बाद संजय निषाद मुस्लिम समाज और विपक्षी दलों के निशाने पर आ गए हैं. 

विवाद बढ़ने के बाद संजय निषाद ने सफाई दी है. संजय निषाद ने अपने बयान के बचाव में तर्क दिया कि यूपी और बिहार में किसी मामले को खत्म करने के लिए ऐसे ही उदाहरण दिए जाते हैं. उन्होंने कहा कि उनका इरादा किसी को ठेस पहुंचाने का नहीं था. उन्होंने आगे कहा कि अगर उनके इस बयान से किसी को दुख पहुंचा है, तो वह अपनी बातों को वापस ले रहे हैं. उन्होंने कहा कि उनके बयान को गलत संदर्भ में लेकर तूल दिया जा रहा है.

वहीं, पीड़िता आयुष डॉक्टर नुसरत परवीन ने नौकरी न करने का इरादा कर लिया है. इस घटना से नुसरत परवीन मानसिक रूप से परेशान है. वहीं, नुसरत के परिवार वाले उसे नौकरी करने की सलाह दे रहे हैं. नुसरत के परिवार का कहना है कि किसी और की गलती की वजह  से नुसरत को पीछे नहीं हटना चाहिए. 

गौरतलब है कि सोमवार 15 दिसंबर को बिहार में मुख्यमंत्री सचिवालय के संवाद कक्ष में आयुष डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र देने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोनज किया गया था. इसी आयोजन में आयुष डॉक्टर नुसरत परवीन भी अपना नियुक्ति पत्र लेने आई थीं. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आयुष डॉक्टर नुसरत परवीन को नियुक्ति पत्र देते वक्त उसका हिजाब को जबरन खींच दिया. इस घटना को लेकर भारत से लेकर पाकिस्तान तक हलचल मची हुई है. मुस्लिम समाज के लोग नीतीश कुमार से माफी मांगने की मांग कर रहे हैं 

Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

Bihar NewsSanjay Nishad Hijab Controversyminority newsToday News

