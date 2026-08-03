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तस्लीमा नसरीन और केशव मौर्य को मौलाना की दो टूक, बोले- "मदरसों की तारीख पढ़िए, फिर बोलिए"

Taslima Nasreen's Madrasa Remarks Row: ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के कौमी सदर मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने तस्लीमा नसरीन और केशव प्रसाद मौर्य के मदरसों पर दिए बयानों की शदीद रद्देअमल का इजहार किया है. उन्होंने दोनों को नसीहत देते हुए कहा कि दोनों को पहले तारीख पढ़नी चाहिए. उन्होंने तारीख का हवाला देते हुए कहा कि आजादी की लड़ाई में मदरसों के उलेमा और तलबा ने अपने जान की कुर्बानियां लगा दी थीं.

Edited ByRaihan Shahid
Published: Aug 03, 2026, 11:40 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 11:40 PM IST
तस्लीमा नसरीन और केशव मौर्य को मौलाना की दो टूक, बोले- "मदरसों की तारीख पढ़िए, फिर बोलिए"
Image Credit: मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी (फाइल फोटो)

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Raihan Shahid

Raihan Shahid

रैहान शाहिद उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले से ताल्लुक रखते हैं, जहां प्राचीन शाक्य साम्राज्य की राजधानी कपिलवस्तु में कभी महात्मा बुद्ध का बचपन और जवानी गुज़रा था. बुद्ध ने सत्य की तलाश में घर छोड़ा था, तो रैहान उच्च शिक्षा के लिए घर-परिवार का त्याग कर दिल्ली आ गए. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और कानून (LLB) की पढ़ाई की है. वो पिछले 5 सालों से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. पिछले 2 सालों से वो Zee News के डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए काम कर रहे हैं. इससे पहले उन्होंने दिल्ली में दूरदर्शन और ABP चैनल में काम किया है. वो देश-विदेश की राष्ट्रीय महत्व की खबरें,शिक्षा, स्पोर्ट, राजनीति, कानून, सामाजिक न्याय, माइनॉरिटी और महिला अधिकार से जुड़े मुद्दों पर ख़बरें और रिपोर्ट बनाते हैं, और उनका संपादन करते हैं. किसी खबर, समस्या की सूचना देने या किसी खबर पर हौसला अफजाई या ऐतराज़ जताने के लिए रैहान शाहिद का पता-  raihan.shahid@india.com      

 

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