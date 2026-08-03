तस्लीमा नसरीन और केशव मौर्य को मौलाना की दो टूक, बोले- "मदरसों की तारीख पढ़िए, फिर बोलिए"

राज्य चुनें
Uttar Pradesh News: जिन मदरसों को तस्लीमा नसरीन आतंकवाद का अड्डा बता रही हैं और जिन पर केशव प्रसाद मौर्य ने भी सवाल उठाए हैं, उन्हीं मदरसों की कुर्बानियों का हवाला देकर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के कौमी सदर मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने दोनों को तारीख पढ़ने की नसीहत दी है. उनका कहना है कि आजादी की जंग में मदरसों के उलेमा और तलबा ने अपनी जानें तक कुर्बान कर दी थीं.
ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के कौमी सदर मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने दोनों नेताओं के बयानों की मजम्मत करते हुए कहा कि ऐसे बयान देने वाले लोगों को पहले मदरसों का तारीख पढ़ना चाहिए, क्योंकि यह तारीख उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी तीनों जुबानों में मौजूद है.
मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा कि केशव प्रसाद मौर्य तारीख से वाकिफ नहीं हैं. उनका कहना था कि तस्लीमा नसरीन और केशव प्रसाद मौर्य, दोनों को यह जानना चाहिए कि भारत की आजादी की जंग में मदरसों से जुड़े उलेमा और तलबा ने अहम किरदार अदा किया था. उन्होंने कहा कि आज जिन इदारों पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं, उन्हीं इदारों से निकले लोगों ने मुल्क की आजादी के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दी थीं.
शहाबुद्दीन बरेलवी ने कहा कि रुहेलखंड के बरेली से लेकर रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, अमरोहा, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और दिल्ली तक मदरसों के उलेमा और तलबा ने अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल फूंका था. उन्होंने दावा किया कि उस दौर में अंग्रेजों ने बड़ी तादाद में मुसलमानों को शहीद किया और दिल्ली की हालत ऐसी थी कि दिल्ली गेट के आसपास लाशों के अंबार लगे हुए थे. उनके मुताबिक, यह वही लोग थे जिन्होंने मुल्क की खातिर अपनी जान का नजराना पेश किया और शहादत को गले लगाया.
मौलाना ने कहा कि तारीख इस बात का गवाह है कि मदरसों के उलेमा और तलबा ने देश की आजादी के लिए हर तरह की कुर्बानी दी. इसके बावजूद आज उन्हीं देशभक्त लोगों और उन्हीं मदरसों पर आतंकवाद को बढ़ावा देने जैसे संगीन इल्जाम लगाए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि यह बेहद शर्मनाक बात है कि जिन इदारों ने मुल्क के गठन और आजादी के लिए अपनी जानें न्योछावर कीं, आज उन्हें आतंकवाद का अड्डा कहा जा रहा है. उनके मुताबिक, ऐसी बातें सख्त काबिल-ए-मजम्मत हैं और फिर्कावाराना सोच पर मब्नी हैं.
मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने आगे कहा कि मदरसों के उलेमा हर रोज बड़े शहरों की बड़ी मस्जिदों की सीढ़ियों पर अवाम को आजादी की जंग के लिए तैयार करने वाली तकरीरें किया करते थे. उन्होंने खास तौर पर दिल्ली की जामा मस्जिद का जिक्र करते हुए कहा कि वहां लोगों के बीच मुल्क की आजादी का जज्बा पैदा करने के लिए जोशीली तकरीरें होती थीं. उन तकरीरों में इंकलाब जिंदाबाद के नारों के साथ वंदे मातरम् के नारे भी बुलंद किए जाते थे.
मौलाना शहाबुद्दीन ने कहा कि इन वलवला-अंग्रेज तकरीरों ने लोगों के दिलों में आज़ादी की रूह फूंक दी थी. इसी जज़्बे का नतीजा था कि अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ पूरे मुल्क में आवाज़ बुलंद हुई और आखिरकार "तन के गोरों और मन के कालों" को सात समंदर पार भेजने में कामयाबी हासिल हुई.
मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने आखिर में दोहराया कि मदरसों को आतंकवाद से जोड़ने वाले बयान न सिर्फ तारीखी हकीकत से दूर हैं, बल्कि उन लोगों की कुर्बानियों की तौहीन भी हैं जिन्होंने मुल्क की आज़ादी के लिए अपनी जानें न्योछावर कर दी थीं. उन्होंने कहा कि ऐसे बयानों से परहेज किया जाना चाहिए और तारीख को दुरुस्त तनाजुर में पढ़कर ही किसी इदारे या तबके पर रद्देअम्ल का इजहार करनी चाहिए.