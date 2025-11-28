योगी सरकार की उर्दू नामों से दुश्मनी उजागर, फाजिलनगर अब होगा पावा नगरी!

Kushinagar News Today: उत्तर प्रदेश की दक्षिणपंथी सरकार का आए दिन उर्दू नामों से नफरत सामने आ ही जाता है. हालिया कुछ सालों में योगी सरकार ने मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए ऐतिहासिक और उर्दू नामों को बदल दिया है. इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यानाथ ने कुशीनगर जिले के फाजिलनगर नगर पंचायत का नाम बदलने का ऐलान किया है. सीएम योगी के इस ऐलान ने एक बार फिर 'नाम बदलने की परंपरा' को लेकर नई बहस छिड़ गई है.

दरअसल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुशीनगर के फाजिलनगर नगर पंचायत का नाम बदलकर 'पावा नगरी' करने का ऐलान किया है. इसे यूपी कैबिनेट की अगली बैठक में अब अमलीजामा पहनाया जाएगा. शहरों और कस्बों के नाम बदलने के क्रम में फाजिलनगर, कुशीनगर में ऐसी पहली जगह होगी, जिसका नाम बदलकर 'पावा नगरी' किया गया है.

दावा किया जा रहा है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण इसी पावा नगरी में हुआ था. आज भी यहां उनके नाम पर मंदिर और अंतिम संस्कार स्थल मौजूद है, इसलिए हिंदूवादी संगठन इस कस्बे का नाम दोबारा पावा नगरी करने की मांग कर रहे थे. इसके बाद दक्षिणपंथियों की मांगों को मानते हुए योगी आदित्यनाथ ने नाम बदलने का ऐलान किया है.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजियाबाद में आयोजित पार्श्वनाथ जी के मंदिर और मूर्ति के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए थे. इस कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में कुशीनगर के फाजिलनगर नगर पंचायत का नाम बदलकर पावा नगरी करने का ऐलान किया. बीजेपी समर्थक और हिंदूवादी संगठन इस फैसले को ऐताहिकासिक करार दे रहे हैं.

इस पर लोगों की मिली जुली प्रतिक्रिया मिल रही है. बीजेपी और हिंदूवादी संगठन के लोगों का मानना है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के नाम पर इस नगर का नाम होने से नगर का जोरशोर से विकास होगा. हैराने करने वाली बात यह है कि उन्होंने दावा किया कि इतिहास में इस कस्बे के साथ छेड़छाड़ हुई थी. उन्होंने दावा किया कि मुगल आक्रांताओं के नाम पर इस ऐतिहासिक नगर का नाम बदलकर फाजिलनगर किया गया था वो भी दुरुस्त होगा.

वहीं, विपक्षी दलों और अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस विवादित फैसले का विरोध किया. स्थानीय लोगों का कहना है कि "नाम बदलना विकास का पैमाना नहीं है. अगर नाम बदलने से विकास होता है, तो देश में जितने उर्दू नाम हैं सब बदल दे." उन्होंने योगी सरकार को नसीहत देते हुए कहा कि नाम बदलने की जगह योगी सरकार को पहले विकास पर ध्यान देना चाहिए.

