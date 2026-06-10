अखिलेश यादव ने सरकार पर बोला हमला

वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव ने योगी सरकार के बयान और नीतियों पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि सनातन धर्म प्रेम, भाईचारे और सच्चाई का रास्ता दिखाता है, लेकिन वर्तमान सरकार उस राह पर नहीं चल रही. अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि “हमारे मुख्यमंत्री को प्रेम से नहीं, जमीन से प्यार है.” उन्होंने गोरखपुर में जमीनों के रजिस्ट्रेशन का उदाहरण देते हुए सरकार पर निशाना साधा. इस मुद्दे पर RSS प्रमुख मोहन भागवत भी पहले बयान दे चुके हैं. उन्होंने भोपाल में आयोजित “स्त्री शक्ति संवाद” कार्यक्रम में कहा था कि “लव जिहाद” जैसी घटनाओं को रोकने की शुरुआत परिवारों से होनी चाहिए. उन्होंने परिवार व्यवस्था और सामाजिक मूल्यों को मजबूत बनाए रखने की बात कही थी.