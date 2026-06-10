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Yogi Adityanath on Love Jihad: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने “लव जिहाद” को लेकर एक बार फिर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि यह सिर्फ रिश्तों या शादी का मामला नहीं है, बल्कि धार्मिक जनसंख्या बदलने की एक साजिश है. लखनऊ में आयोजित नौ दिवसीय श्रीराम कथा महोत्सव के समापन समारोह में बोलते हुए योगी आदित्यनाथ ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की. उन्होंने कहा कि केरल हाई कोर्ट ने भी साल 2009 और 2011 में इस मुद्दे पर चिंता जताई थी, लेकिन उस समय किसी ने गंभीरता से ध्यान नहीं दिया.
मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने साल 2020 में उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण और “लव जिहाद” को रोकने के लिए सख्त कानून लागू किया. उन्होंने कहा कि “हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए. जिसने भगवान राम को अपने जीवन का आदर्श बनाया, उसका कल्याण सुनिश्चित हुआ है.” योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में भारतीय संस्कृति और सनातन परंपराओं की रक्षा पर भी जोर दिया.
अखिलेश यादव ने सरकार पर बोला हमला
वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव ने योगी सरकार के बयान और नीतियों पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि सनातन धर्म प्रेम, भाईचारे और सच्चाई का रास्ता दिखाता है, लेकिन वर्तमान सरकार उस राह पर नहीं चल रही. अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि “हमारे मुख्यमंत्री को प्रेम से नहीं, जमीन से प्यार है.” उन्होंने गोरखपुर में जमीनों के रजिस्ट्रेशन का उदाहरण देते हुए सरकार पर निशाना साधा. इस मुद्दे पर RSS प्रमुख मोहन भागवत भी पहले बयान दे चुके हैं. उन्होंने भोपाल में आयोजित “स्त्री शक्ति संवाद” कार्यक्रम में कहा था कि “लव जिहाद” जैसी घटनाओं को रोकने की शुरुआत परिवारों से होनी चाहिए. उन्होंने परिवार व्यवस्था और सामाजिक मूल्यों को मजबूत बनाए रखने की बात कही थी.
सुप्रीम कोर्ट में दी गई चुनौती
गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में बने धर्मांतरण विरोधी कानूनों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है. उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, झारखंड और हिमाचल प्रदेश में लागू इन कानूनों के खिलाफ दायर याचिकाओं में कहा गया है कि ये कानून संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ हैं और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर असर डालते हैं.