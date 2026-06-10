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“लव जिहाद” के जरिए बदली जा रही देश की आबादी? सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा दावा

Yogi Adityanath on Love Jihad: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने “लव जिहाद” को धार्मिक जनसंख्या बदलने की साजिश बताते हुए लोगों से सतर्क रहने की अपील की है. उन्होंने कहा कि यूपी सरकार ने 2020 में इस पर सख्त कानून बनाया था. वहीं, अखिलेश यादव ने हमला बोला है. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByTauseef Alam
Published: Jun 10, 2026, 10:26 AM IST|Updated: Jun 10, 2026, 10:26 AM IST
“लव जिहाद” के जरिए बदली जा रही देश की आबादी? सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा दावा

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मौजूदा वक्त में Zee Media में Sub Editor के पद पर कार्यरत हैं. 

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