योगी ने आतंकवादी ओसामा बिन लादेन से की ओसामा शहाब की तुलना; तो क्या 99 भाइयों को मार चुके हैं उनके नेता?

Yogi Adityanath Osama Shahab Remark: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को होना है. जैसे-जैसे मतदान का दिन नजदीक आ रहा है, राज्य में राजनीतिक तापमान बढ़ता जा रहा है. एनडीए गठबंधन पांचवीं बार सरकार बनाने की कोशिश कर रहा है, जबकि महागठबंधन राज्य से सत्तारूढ़ पार्टी को हटाने की पूरी कोशिश कर रहा है. इस बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है. बीजेपी सीवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन और उनके परिवार पर जमकर हमला बोल रही है.

हाल में ही केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने मोहम्मद शहाबुद्दीन और उनके बेटे ओसामा शहाब पर जमकर हमला बोला था और कहा था कि किसी भी सूरत में शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा को नहीं जीतने देना है. आज सीवान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे, जहां उन्होंने बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील करते हुए ओसामा शहाब पर जमकर हमला बोला है.

'ओसामा की तुलना आतंकी से करना गलत'

रघुनाथपुर से राजद के कैंडिडेट ओसामा शहाब पर निशाना साधते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा, 'राजद ने यहां से जो कैंडिडेट दिया है, वह अपनी खानदानी आपराधिक पृष्ठभूमि के लिए पूरे देश में कुख्यात रहा है. नाम भी देखिए. जैसे नाम, वैसा काम. सीएम योगी के के इस बयान के बाद बिहार में बवाल मच गया है. पत्रकार शम्स अजीज ने कहा कि सीएम योगी ने शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा की तुलना आतंकी ओसामा बिन लादेन से की है. उन्हें देश कभी माफ नहीं करेगा.

'नाम से कोई नहीं होता है आतंकी'

उन्होंने आगे कहा, "दुनिया भर में कई लोग ओसामा नाम रखते हैं. यह एक इस्लामी और आम नाम है, जिसे कोई भी अपने बेटे के लिए चुन सकता है. क्या सिर्फ नाम रखने से कोई आतंकी हो जाता है?" उन्होंने तंज कसते हुए कहा, “अगर ओसामा नाम वाला आतंकी है, तो क्या संसद में बैठे चंद्रशेखर रावण भी रावण हैं? या फिर बीजेपी के सीनियर नेता और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के पिता शकुनी चौधरी, महाभारत के शकुनी हो गए? सम्राट अशोक ने अपने ही 99 भाइयों की हत्या कर दी थी. बिहार के उपमुख्यमंत्री का नाम भी सम्राट चौधरी है. क्या उनका भी यही चरित्र होगा?"

बीजेपी ने बाहुबलियों को दिया है टिकट

उन्होंने कहा कि इस तरह की राजनीति अब बंद होनी चाहिए, क्योंकि यह समाज को बांटने और नफरत फैलाने का काम करती है. बिहार में सभी पार्टियों ने बाहुबलियों और आपराधिक छवि वाले उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है. बीजेपी ने खुद बाहुबलियों और अपराधियों को टिकट दिया है और वे चुनाव लड़ रहे हैं. बीजेपी के सहयोगी दलों ने बाहुलबलियों को टिकट दिया है. जेडीयू ने अनंत सिंह को टिकट दिया है और एलजेपी ने हुलास पांडे को मैदान में उतारा है. खुद बीजेपी ने बाहुबली अखिलेश सिंह की बीवी को टिकट दिया है. साहेबगंज से राजू कुमार सिंह को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है.