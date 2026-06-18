/UP News: मोहर्रम जुलूस में क्या-क्या रहेगा बैन? जान लीजिए योगी सरकार के नए निर्देश

डीएम ने दिया ये निर्देश

उन्होंने कहा कि प्रशासन की ओर से सभी संबंधित अधिकारियों और पुलिस कर्मियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं. जिले के सभी थानों में पीस कमेटी की बैठकों का आयोजन किया जा रहा है, ताकि स्थानीय स्तर पर लोगों से संवाद स्थापित कर त्योहार को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया जा सके. डीएम ने कहा कि धर्मगुरुओं और समाज के सम्मानित लोगों से भी लगातार संपर्क किया जा रहा है. उनसे अपील की जा रही है कि वे लोगों को कानून का पालन करने और भाईचारे का संदेश देने के लिए प्रेरित करें. प्रशासन का प्रयास है कि मोहर्रम के दौरान किसी प्रकार की अफवाह या विवाद की स्थिति पैदा न हो. उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि यदि कोई व्यक्ति या संगठन नई परंपरा शुरू करने की कोशिश करता है या प्रशासन द्वारा तय नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.