/UP News: मोहर्रम जुलूस में क्या-क्या रहेगा बैन? जान लीजिए योगी सरकार के नए निर्देश

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Muharram 2026: देशभर में मोहर्रम की तैयारियां जोरों पर हैं. मुस्लिम समुदाय के लोग ताजिये बना रहे हैं. इस बीच उत्तर प्रदेश में मोहर्रम को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश जारी किए हैं. मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों और सीनियर पुलिस अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक कर साफ कहा कि मोहर्रम मातम और श्रद्धा का अवसर है, इसे शक्ति प्रदर्शन का माध्यम नहीं बनाया जाना चाहिए. उन्होंने निर्देश दिया कि किसी भी जिले में नई परंपरा या नया जुलूस शुरू नहीं होने दिया जाएगा और कानून-व्यवस्था से किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा.
मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद महराजगंज जिला प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट मोड में है. जिलाधिकारी गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया कि जिले में मोहर्रम के सभी कार्यक्रम परंपरागत तरीके से ही आयोजित किए जाएंगे. उन्होंने कहा कि प्रशासन की प्राथमिकता है कि त्योहार शांतिपूर्ण और भाईचारे के माहौल में संपन्न हो. साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोहर्रम को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं. इनमें सबसे प्रमुख निर्देश ताजिया की ऊंचाई को लेकर है. उन्होंने कहा है कि ताजिया की ऊंचाई 10 से 12 फीट से अधिक नहीं होनी चाहिए. इसके अलावा मोहर्रम के जुलूसों के दौरान किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र के प्रदर्शन या उन्हें लहराने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा.
डीजे, बैंड और ढोल-ताशों इस्तेमाल पर क्या है निर्देश
मुख्यमंत्री ने यह भी साफ किया कि तेज आवाज में बजने वाले डीजे, बैंड और ढोल-ताशों का इस्तेमाल निर्धारित मानकों के मुताबिक ही किया जाएगा. अगर कोई व्यक्ति या समूह नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. जिलाधिकारी गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया कि मोहर्रम के दौरान तीन प्रमुख बिंदुओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. पहला, ताजिया की ऊंचाई निर्धारित सीमा के भीतर रहे. दूसरा, जुलूस के दौरान किसी भी तरह का हथियार प्रदर्शन न हो. तीसरा, जहां ताजिया दफन किए जाते हैं, वहां साफ-सफाई और सैनिटाइजेशन की उचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए.
डीएम ने दिया ये निर्देश
उन्होंने कहा कि प्रशासन की ओर से सभी संबंधित अधिकारियों और पुलिस कर्मियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं. जिले के सभी थानों में पीस कमेटी की बैठकों का आयोजन किया जा रहा है, ताकि स्थानीय स्तर पर लोगों से संवाद स्थापित कर त्योहार को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया जा सके. डीएम ने कहा कि धर्मगुरुओं और समाज के सम्मानित लोगों से भी लगातार संपर्क किया जा रहा है. उनसे अपील की जा रही है कि वे लोगों को कानून का पालन करने और भाईचारे का संदेश देने के लिए प्रेरित करें. प्रशासन का प्रयास है कि मोहर्रम के दौरान किसी प्रकार की अफवाह या विवाद की स्थिति पैदा न हो. उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि यदि कोई व्यक्ति या संगठन नई परंपरा शुरू करने की कोशिश करता है या प्रशासन द्वारा तय नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.