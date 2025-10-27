योगी का नया नाम बदलो अभियान! 'मुस्तफाबाद' अब बनेगा 'कबीरधाम', कब्रिस्तान पर भी तंज

CM Yogi Adityanath Name Change Statement: यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ सोमवार को लखीमपुर पहुंचे. यहां उन्होंने मंच से ऐलान किया कि अब 'मुस्तफाबाद गांव' का नाम बदलकर 'कबीरधाम' रखा जाएगा. उन्होंने कहा कि लोगों की धार्मिक आस्था के आधार पर धर्म स्थलों का सुंदरीकरण और पुनरुद्धार कर रही है, जबकि पिछली सरकारें कब्रिस्तान की बाउंड्री पर पैसा खर्च करती थीं.
Uttar Pradesh News Today: उत्तर प्रदेश के मु्ख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अक्सर अल्पसंख्यकों के खिलाफ अपने विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं. योगी आदित्यनाथ एक बार फिर ऐतिहासिक गांव का नाम बदलने और मुसलमानों की कब्रिस्तान को लेकर बयान दिया. इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में प्रदेश की पूर्ववर्ती सरकारों पर भी जमकर निशाना साधा और कई गंभीर आरोप लगाए.
सोमवार (27 अक्टूबर) को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखीमपुर पहुंचे थे. इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि इस समय यूपी में डबल इंजन की सरकार है. सरकार बनते ही हमने कहा कि हर धर्मस्थल का सुंदरीकरण होना चाहिए. उन्होंने कहा, "जनता को सभी सुविधाएं मिलनी चाहिए, विश्रामालय, रैन बसेरे बननी चाहिए. इसलिए हमारी सरकार सभी स्थलों का पुनरुद्धार और सुंदरीकरण के काम को पर्यटन-संस्कृति विभाग के माध्यम से आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं."
CM योगी आदित्यनाथ ने कहा, "पहले की सरकारें पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री पर खर्च करती थीं, हमारी सरकार आस्था स्थलों के सुंदरीकरण पर खर्च कर रही है."
लखीमपुर में उन्होंने मुस्तफाबाद गांव का नाम बदलकर 'कबीरधाम' करने का ऐलान भी किया.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा, "काशी, अयोध्या, कुशीनगर, नेमीसारण, मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, बलदेव, गोवर्धन समेत कई स्थलों को जहां आम जनमानस की आस्था है. उसके सुंदरीकरण और पुनरुद्धार के लिए पैसा उपलब्ध कराने का काम किया है." योगी आदित्यनाथ ने एक समुदाय विशेष को निशाना बनाते हुए कहा, "इसके अलावा हमारी सरकार बाराबंकी में भी काम कर रही है. लेकिन इससे पहले की सरकारों में पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाने में जाता था."
लखीमपुर दौरे को लेकर योगी आदित्यनाथ ने कहा, "मैं जब यहां पर आया तो मुझे पता चला कि इस गांव का नाम मुस्तफाबाद है. इसके बाद मैंने पूछा कि कितनी मुस्लिम आबादी रहती है, इस पर मुझे बताया गया कि एक भी मुस्लिम आबादी नहीं रहती है. इसके बावजूद नाम मुस्तफाबाद हो गया." इसके बाद सीएम योगी ने मंच से फौरन ऐलान किया कि "अब मुस्तफाबाद का नाम बदलकर कबीरधाम रखा जाएगा." उन्होंने कहा, "नाम बदलने का प्रस्ताव मंगवाकर कार्यक्रम को आगे बढ़ा देंगे."
बगैर नाम लिए योगी आदित्यनाथ ने कहा, "उन लोगों ने अयोध्या को फैजाबाद किया था. प्रयागराज को इलाहाबाद कर दिया था. कबीरधाम को मुस्तफाबाद किया था." उन्होंने अपनी सरकार की तारीफ करते हुए कहा, "हमारी सरकार फैजाबाद को अयोध्या, इलाबाहाबाद को प्रयागराज बना रही है और अब मुस्तफाबाद को कबीरधाम स्थल बनाकर उस गौरव के साथ दोबारा जोड़ने का काम कर रही है."
