"सम्मान में खड़ा हो जाऊंगा, लेकिन गाऊंगा नहीं"; सांसद इमरान मसूद ने 'वंदे मातरम' पर सा किया अपना रुख

Vande Mataram Compulsory Controversy: केंद्र की दक्षिणपंथी एनडीए सरकार पर लगातार मुद्दों से भटका कर धर्म के नाम राजनीति करने के आरोप लगते रहे हैं. हालिया दिनों में केंद्र की मोदी सरकार यूएस-इंडिया ट्रेड डील, बजट, चीन के साथ सीमा विवाद, एपस्टीन फाइल , बेरोजगारी और दूसरे बुनियादी मुद्दों पर, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देशभर में विवादित 'वंदे मातरम' को अनिवार्य किए जाने का ऐलान कर हलचल मचा दिया.

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस फैसले को सियासी दलों के साथ अवामी सतह पर लोगों ने मुख्य मुद्दों से भटकाने वाला एजेंडा करार दिया है. सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने भी 'वंदे मातरम की अनिवार्यता' पर सवाल खड़े करते हुए बड़ा बयान दिया. 'वंदे मातरम' गाने के सवाल पर इमरान मसूद ने साफ कहा कि वह वंदे मातरम का सम्मान करते हैं और उसके सम्मान में खड़े भी हो जाएंगे, लेकिन किसी को भी इसे गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है.

'वंदे के दौरान खड़ा हो जाऊंगा, लेकिन गाऊंगा नहीं'

इस मौके पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा, "वंदे मातरम के दौरान सम्मान में मैं खड़ा हो जाऊंगा, लेकिन गाऊंगा नहीं." उन्होंने कहा कि "वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है और उसका पूरा सम्मान किया जाना चाहिए, लेकिन किसी भी नागरिक को इसे गाने के लिए मजबूर करना सही नहीं है." सांसद इमरान मसूद के मुताबिक, सम्मान और मजबूरी में फर्क होता है और लोकतांत्रिक देश में लोगों की व्यक्तिगत आस्था और स्वतंत्रता का भी ध्यान रखा जाना चाहिए. इमरान मसूद ने इस मुद्दे पर जमीयत उलेमा-ए-हिंद के प्रमुख अरशद मदनी के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि उन्होंने जो कहा है, वह सही है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: हज के लिए उन्नाव से मक्का तक पैदल निकले कामरानुद्दीन, अजमेर शरीफ में मांगी कामयाबी की दुआ

'मुसलमानों पर थोपी जा रही हिंदू मैथोलॉजी और कल्चर'

वहीं, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने वंदे मातरम के अनिवार्य किए जाने को लेकर NDA की अगुवाई वाली मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया. इंडियन मुस्लिम लीग के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मौलाना कौसर हयात खान ने आरोप लगाया कि राष्ट्रीय गीत को अनिवार्य बनाने के नाम पर मुसलमानों पर जबरन हिंदू मैथोलॉजी और कल्चर थोपने की कोशिश की जा रही है, जिसे वह स्वीकार नहीं करते हैं.

मोदी सरकार के जरिये राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की अनिवार्यता को लेकर जहां जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने अपना विरोध दर्ज कराया है, वहीं इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने इस फैसले पर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा. पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मौलाना कौसर हयात खान ने कहा कि मुसलमानों पर जबरदस्ती हिंदू मैथोलॉजी और हिंदू कल्चर थोपने की तैयारी चल रही है. उन्होंने कहा कि वंदे मातरम का विरोध कोई नया नहीं है, बल्कि भारत की आजादी से पहले से इसका विरोध होता आया है और मुसलमान इसे किसी भी हालत में कबूल नहीं करते, क्योंकि उनके मुताबिक इसमें इस्लाम के खिलाफ लाइनें हैं.

मोदी सरकार पर मौलाना कौसर का तंज

मौलाना कौसर हयात खान ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से ऐसे हालात बन रहे हैं कि सभी मुसलमानों पर हिंदू मैथोलॉजी थोपने की कोशिश की जा रही है और जबरदस्ती हिंदू बनाने की कोशिश हो रही है. उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि ऐसी सरकार कैसी है जो अपने देश में रहने वालों के साथ इंसाफ करना नहीं चाहती है. उन्होंने यह भी कहा कि इस तरह किसी पर जबरदस्ती थोपना देश के लिए अच्छा नहीं होगा.

वंदे मातरम को अनिवार्य किए जाने के मुद्दे पर मौलाना कौसर हयात खान ने कहा कि यह जबरदस्ती विरोध की बात है और इसे कोई भी स्वीकार करने को तैयार नहीं है. उन्होंने कहा कि कौन किसे मां मानता है, यह व्यक्तिगत आथा का विषय है. उन्होंने आगे कहा, "आप किस जमीन, दरिया या पेड़ को मां मानते हैं. यह आपका मामला है, लेकिन उसे हमारे ऊपर नहीं थोपा जा सकता."

यह भी पढ़ें: दिल्ली वक्फ बोर्ड ने 123 प्रॉपर्टीज पर ठोका अपना दावा, दूसरे पक्ष को 30 दिन की मोहलत