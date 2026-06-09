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UP News Today: उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में एक मुस्लिम महिला का कथित तौर पर धर्म परिवर्तन कराने का मामला सामने आया है. इस घटना के बाद माहौला गरमा गया. पीड़ित परिजनों ने बहुसंख्यक समुदाय के एक शख्स पर महिला को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाने और बाद में उसका जबरन धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगाया है.
मामला उजागर होने के बाद इसने सियासी रंग भी ले लिया. स्थानीय कांग्रेस नेताओं ने राज्य के धर्म परिवर्तन विरोधी कानून के तहत सख्त कार्रवाई की मांग की है. हालांकि, कई लोग मामले में पुलिस प्रशासन के जरिये की जा रही कार्रवाई पर भी सवाल उठाए हैं. स्थानीय नेताओं का आरोप है कि यही मामला अगर उलटा होता, और आरोपी का मुस्लिम समुयाद से होता तो पुलिस प्रशासन आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई के साथ घर गिराने के लिए बुलडोजर लेकर पहुंच जाता.
मुस्लिम महिला का बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन का आरोप
पूरा मामला बुलंदशहर जिले के बीबीनगर क्षेत्र के पार्टापुर गांव की बताई जा रही है. पीड़ित महिला के परिजनों ने हाल ही में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की और कांग्रेस जिलाध्यक्ष जियाउर रहमान के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम 2021 (Uttar Pradesh Prohibition of Unlawful Conversion of Religion Act-2021) के तहत कार्रवाई की मांग की है.
परिजनों का आरोप है कि गांव के ही बहुसंख्यक समुदाय के सोनू नाम के एक शख्स ने उनकी बहन को अपने जाल में फंसाया और उसे अपने साथ ले गया. उनका कहना है कि महिला को अपने संरक्षण में रखकर उसका जबरन धर्म परिवर्तन कराया. परिवार ने यह भी दावा किया है कि महिला के कथित विवाह और धर्म परिवर्तन से जुड़ी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल की जा रही हैं.
संदेह के घेरे में पुलिस की कार्यशैली
परिजनों ने इस पूरे मामले को एक सुनियोजित साजिश बताया है. उनका आरोप है कि पुलिस को जानकारी दिए जाने के बावजूद धर्म परिवर्तन विरोधी कानून के तहत अब तक ठोस कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे उनकी नाराजगी और बढ़ गई है. परिवार ने मांग की है कि इस मामले में उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम, 2021 के साथ अन्य संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाए और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए.
ऑब्जर्वर पोस्ट ने कांग्रेस के जिला अध्यक्ष जियाउर रहमान के हवाले से स्थानीय पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि यह घटना एक सभ्य समाज के लिए चिंता का विषय है और पुलिस को इसके खिलाफ कठोर कदम उठाने चाहिए. उन्होंने यह भी मांग की कि पीड़ित परिवार को महिला से मिलने की इजाजत दी जाए.
वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार सिंह ने मामले पर संज्ञान लेते हुए स्याना क्षेत्राधिकारी को जांच के आदेश दिए हैं. उन्होंने कहा है कि जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच जारी है.
शामली में हिंदू लड़के का धर्म परिवर्तन कराने का आरोप
इसी तरह मामला शामली जिले से सामने आया है. जहां आयुष मलिक नाम के नौजवान का धर्म परिवर्तन कराने के आरोप लगे हैं, और अब वह अली कुरैशी बन गया है. आयुष के पिता देवराज का आरोप है कि मुस्लिम समुदाय की लड़की चांदनी कुरैशी और उसके भाई ने साजिश रचकर उनके लड़के धर्म परिवर्तन कराया है. इसकी शिकायत मिलते ही पुलिस ने चांदनी कुरैशी और उसके पिता को गिरफ्तार कर लिया है.
इस मामले में ट्विस्ट तब आया है, जब आयुष ने बताया कि उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए किसी ने दबाव नहीं बनाया, और न ही किसी चीज के लालच में आकर उन्होंने इस्लाम धर्म कबूल किया है. आयुष मलिक (अली कुरैशी) के मुताबिक, वह अपनी पत्नी चांदनी से मुलाकात से सालों पहले इस्लाम धर्म के बारे जानकारी ले रहे थे, और शादी से पहले ही इस्लाम कबूल कर लिया था. वह पाकिस्तान के इस्लामिक स्कॉलर डॉ. इसरार अहमद का बयान सुनता था, इससे इस्लाम में उनकी दिलचस्पी बढ़ गई और उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया.
आरोपों से इंकार के बावजूद पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन
आयुष मलिक के पिता ने आरोप लगाया था कि चांदनी और उसके परिवार ने उनकी पैतृक संपत्ति और व्यापार देखकर फंसाया. इसके बाद धर्म बदलवाकर शादी कर ली. इन आरोपों को आयुष मलिक ने सिरे से खारिज किया है. उन्होंने बताया कि चांदनी से शादी करने से बहुत पहले उन्होंने इस्लाम धर्म कबलू कर लिया था. आयुष ने आगे कहा कि उन्होंने खुद चांदनी से शादी का करने का प्रस्ताव भेजा था, जिसके बाद चांदनी बहुत मुश्किल से शादी के लिए तैयार हुई. आयुष के इंकार के बावजूद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चांदनी और उनके परिवार के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन करने में जुटी है.