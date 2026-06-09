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UP में धर्म परिवर्तन के दो केस: मुस्लिम महिला के मामले में खामोशी, आयुष केस में पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन

Muslim Girl Conversion Case in UP: उत्तर प्रदेश में धर्म परिवर्तन के दो अलग-अलग मामलों को लेकर विवाद गहराता जा रहा है. बुलंदशहर में मुस्लिम महिला के कथित धर्म परिवर्तन के आरोपों की शिकायत के बावजूद पुलिस पर कार्रवाई न करने के आरोप लग रहे है, जबकि शामली में आयुष के बयान के बावजूद पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए अल्पसंख्यक समुदाय से ताल्लुक रखने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

Written ByRaihan Shahid
Published: Jun 09, 2026, 08:26 AM IST|Updated: Jun 09, 2026, 08:32 AM IST
UP में धर्म परिवर्तन के दो केस: मुस्लिम महिला के मामले में खामोशी, आयुष केस में पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन
Image Credit: यूपी में मजहब देखकर करती है पुलिस कार्रवाई?

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धर्म परिवर्तन के दो मामले, दो अलग रवैया? शामली में तेजी, बुलंदशहर में पुलिस खामोश
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