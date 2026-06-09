आरोपों से इंकार के बावजूद पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन

आयुष मलिक के पिता ने आरोप लगाया था कि चांदनी और उसके परिवार ने उनकी पैतृक संपत्ति और व्यापार देखकर फंसाया. इसके बाद धर्म बदलवाकर शादी कर ली. इन आरोपों को आयुष मलिक ने सिरे से खारिज किया है. उन्होंने बताया कि चांदनी से शादी करने से बहुत पहले उन्होंने इस्लाम धर्म कबलू कर लिया था. आयुष ने आगे कहा कि उन्होंने खुद चांदनी से शादी का करने का प्रस्ताव भेजा था, जिसके बाद चांदनी बहुत मुश्किल से शादी के लिए तैयार हुई. आयुष के इंकार के बावजूद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चांदनी और उनके परिवार के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन करने में जुटी है.