नमाज के वक्त जूते पहनकर मस्जिद में घुसा कांस्टेबल, मुसलमानों के विरोध पर पुलिस ने झाड़ा पल्ला

Lucknow News: उत्तर प्रदेश में पुलिस पर अक्सर एक तरफा कर्रवाई करने के आरोप लगते रहे हैं. कुछ इसी तरह का नजारा प्रदेश की राजधानी लखनऊ में देखने को मिला, जहां एक पुलिस कांस्टेबल की हरतक देखकर कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े होने लगे हैं. अवाम और इबादत की जगह की हिफाजत करने की जिम्मेदारी जिन पर है, उन्हीं पर अब बेअदबी के आरोप लग रहे हैं. नमाज जैसे पवित्र समय में पुलिस की कार्रवाई को लेकर लोगों में नाराजगी देखी जा रही है, जबकि पुलिस ने अपनी सफाई में आरोपों को पूरी तरह खारिज किया है.

लखनऊ के कैंट थाना क्षेत्र में शुक्रवार (10 अप्रैल) को जुमे की नमाज के दौरान एक पुलिस कांस्टेबल पर गंभीर आरोप लगा, इससे मौके पर तनाव फैल गया. आरोप है कि नमाज के दौरान कांस्टेबल जूते पहनकर मस्जिद के अंदर घुस गया और लाउडस्पीकर का तार काटने की कोशिश की. यह घटना उस वक्त हुई जब नमाज जारी थी.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि कांस्टेबल अपनी पेट्रोलिंग बाइक के पास खड़ा है और आसपास मौजूद लोग उसकी हरकतों पर ऐतराज जता रहे हैं. इतना ही नहीं स्थानीय लोगों ने उस पर "दादागिरी" और "जबरदस्ती" करने का आरोप लगाया. मुस्लिम समुदाय के लोगों का कहना था कि बिना इजाजत मस्जिद में घुसना और जूते पहनकर अंदर जाना बेहद अपमानजनक है.

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लखनऊ आज जुम्मे की नमाज के दौरान थाना कैंट का एक कांस्टेबल जूते पहनकर मस्जिद में घुसा और माइक का तार नोच दिया । स्थानीय लोगों का आरोप है, हमें धमकी दी गई कि तुम लोगों को नमाज पढ़ने लायक नहीं छोड़ेंगे। जबकि माइक की आवाज निर्धारित सीमा के अंदर ही थी..! pic.twitter.com/nqREF8vesz — Aas Mohd Saifi (@yuva_aas) April 10, 2026

एक शख्स ने मौके पर आरोपी कांस्टेबल से कहा, "यह इबादत की जगह है, आप बिना इजाजत अंदर कैसे आ सकते हैं?" वहीं कुछ लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि नमाज के बीच में ही वह ऊपर चढ़ गया और खुद जाकर तार काटने लगा. कांस्टेबल ने इन आरोपों को खारिज करते हुए उल्टा लोगों पर डराने-धमकाने का आरोप लगाया. इस पर लोगों ने जवाब दिया कि वे सिर्फ यह जानना चाहते हैं कि उसे ऐसा करने की इजाजत किसने दी.

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आरोपी कांस्टेबल ने इस दौरान फोन करके एक सीनियर पुलिस अधिकारी को भी मौके पर बुला लिया. स्थानीय लोगों ने बताया कि कांस्टेबल जूते पहनकर मस्जिद में घुसा और लाउडस्पीकर का तार काटने की कोशिश की. बहस के दौरान माहौल फिर गरमा गया और एक शख्स ने आरोप लगाया कि कांस्टेबल ने धमकी दी, "तुम लोग नमाज पढ़ने के लायक नहीं रहोगे."

मामला तूल पकड़ता देखकर पुलिस इस पार लीपापोती करने लगी. पुलिस ने इस पूरे घटनाक्रम को सिरे से नकार दिया. कैंट थाना प्रभारी (SHO) ने कहा कि कांस्टेबल इलाके में गश्त कर रहा था, तभी उसे मस्जिद के लाउडस्पीकर की आवाज सुनाई दी. घटना के समय मस्जिद में चल रहा लाउडस्पीकर सुप्रीम कोर्ट के निर्धारित मानकों से ज्यादा थी. इसी वजह से वह वहां गया.

SHO ने साफ कहा कि कांस्टेबल जूते पहनकर मस्जिद के अंदर नहीं गया और पूरी बातचीत बाहर ही हुई. उन्होंने इन आरोपों को पूरी तरह गलत बताते हुए कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है. पुलिस के मुताबिक, बाद में मस्जिद कमेटी के साथ बैठक की गई और मामला सुलझा लिया गया. लखनऊ पुलिस के मीडिया सेल ने भी बयान जारी कर सभी आरोपों को झूठा और बेबुनियाद बताया है.

पुलिस के आधिकारिक बयान में कहा गया कि स्थिति की संवेदनशीलता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और संबंधित लोगों से बातचीत कर शांति बहाल कराई गई. मस्जिद के मुतवल्ली ने आश्वासन दिया कि भविष्य में ध्वनि नियंत्रण के नियमों का पालन किया जाएगा और इलाके में शांति बनाए रखी जाएगी.

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