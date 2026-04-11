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Zee SalaamIndian Muslimनमाज के वक्त जूते पहनकर मस्जिद में घुसा कांस्टेबल, मुसलमानों के विरोध पर पुलिस ने झाड़ा पल्ला

नमाज के वक्त जूते पहनकर मस्जिद में घुसा कांस्टेबल, मुसलमानों के विरोध पर पुलिस ने झाड़ा पल्ला

Police Constable Disrespect Mosque Row: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के एक मस्जिद में जुमे की नमाज के दौरान मुस्लिम समुदाय के लोग सकते में आ गए. जहां एक कांस्टेबल कथित तौर पर मस्जिद में जूता पहनकर घुस गया. पुलिस कांस्टेबल के इस रवैये का लोगों ने विरोध किया. मामला तूल पकड़ता देख पुलिस ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है.

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Apr 11, 2026, 04:32 PM IST

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जूता पहनकर मस्जिद में घुसा पुलिस कांस्टेबल (PC-वायरल वीडियो)
जूता पहनकर मस्जिद में घुसा पुलिस कांस्टेबल (PC-वायरल वीडियो)

Lucknow News: उत्तर प्रदेश में पुलिस पर अक्सर एक तरफा कर्रवाई करने के आरोप लगते रहे हैं. कुछ इसी तरह का नजारा प्रदेश की राजधानी लखनऊ में देखने को मिला, जहां एक पुलिस कांस्टेबल की हरतक देखकर कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े होने लगे हैं. अवाम और इबादत की जगह की हिफाजत करने की जिम्मेदारी जिन पर है, उन्हीं पर अब बेअदबी के आरोप लग रहे हैं. नमाज जैसे पवित्र समय में पुलिस की कार्रवाई को लेकर लोगों में नाराजगी देखी जा रही है, जबकि पुलिस ने अपनी सफाई में आरोपों को पूरी तरह खारिज किया है.

लखनऊ के कैंट थाना क्षेत्र में शुक्रवार (10 अप्रैल) को जुमे की नमाज के दौरान एक पुलिस कांस्टेबल पर गंभीर आरोप लगा, इससे मौके पर तनाव फैल गया. आरोप है कि नमाज के दौरान कांस्टेबल जूते पहनकर मस्जिद के अंदर घुस गया और लाउडस्पीकर का तार काटने की कोशिश की. यह घटना उस वक्त हुई जब नमाज जारी थी.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि कांस्टेबल अपनी पेट्रोलिंग बाइक के पास खड़ा है और आसपास मौजूद लोग उसकी हरकतों पर ऐतराज जता रहे हैं. इतना ही नहीं स्थानीय लोगों ने उस पर "दादागिरी" और "जबरदस्ती" करने का आरोप लगाया. मुस्लिम समुदाय के लोगों का कहना था कि बिना इजाजत मस्जिद में घुसना और जूते पहनकर अंदर जाना बेहद अपमानजनक है.

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एक शख्स ने मौके पर आरोपी कांस्टेबल से कहा, "यह इबादत की जगह है, आप बिना इजाजत अंदर कैसे आ सकते हैं?" वहीं कुछ लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि नमाज के बीच में ही वह ऊपर चढ़ गया और खुद जाकर तार काटने लगा. कांस्टेबल ने इन आरोपों को खारिज करते हुए उल्टा लोगों पर डराने-धमकाने का आरोप लगाया. इस पर लोगों ने जवाब दिया कि वे सिर्फ यह जानना चाहते हैं कि उसे ऐसा करने की इजाजत किसने दी.

यह भी पढ़ें: फिजाओं में जहर घोलने की साजिश नाकाम, पहले फेंका गोवंश का सिर, फिर मस्जिद पर फेंका बम

आरोपी कांस्टेबल ने इस दौरान फोन करके एक सीनियर पुलिस अधिकारी को भी मौके पर बुला लिया.  स्थानीय लोगों ने बताया कि कांस्टेबल जूते पहनकर मस्जिद में घुसा और लाउडस्पीकर का तार काटने की कोशिश की. बहस के दौरान माहौल फिर गरमा गया और एक शख्स ने आरोप लगाया कि कांस्टेबल ने धमकी दी, "तुम लोग नमाज पढ़ने के लायक नहीं रहोगे."

मामला तूल पकड़ता देखकर पुलिस इस पार लीपापोती करने लगी. पुलिस ने इस पूरे घटनाक्रम को सिरे से नकार दिया. कैंट थाना प्रभारी (SHO) ने कहा कि कांस्टेबल इलाके में गश्त कर रहा था, तभी उसे मस्जिद के लाउडस्पीकर की आवाज सुनाई दी. घटना के समय मस्जिद में चल रहा लाउडस्पीकर सुप्रीम कोर्ट के निर्धारित मानकों से ज्यादा थी. इसी वजह से वह वहां गया. 

SHO ने साफ कहा कि कांस्टेबल जूते पहनकर मस्जिद के अंदर नहीं गया और पूरी बातचीत बाहर ही हुई. उन्होंने इन आरोपों को पूरी तरह गलत बताते हुए कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है. पुलिस के मुताबिक, बाद में मस्जिद कमेटी के साथ बैठक की गई और मामला सुलझा लिया गया. लखनऊ पुलिस के मीडिया सेल ने भी बयान जारी कर सभी आरोपों को झूठा और बेबुनियाद बताया है.

पुलिस के आधिकारिक बयान में कहा गया कि स्थिति की संवेदनशीलता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और संबंधित लोगों से बातचीत कर शांति बहाल कराई गई. मस्जिद के मुतवल्ली ने आश्वासन दिया कि भविष्य में ध्वनि नियंत्रण के नियमों का पालन किया जाएगा और इलाके में शांति बनाए रखी जाएगी.

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Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

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