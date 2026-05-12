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Zee SalaamIndian MuslimAMU में 16 साल पहले फातिमा को मिली थी नौकरी; लेकिन आज तक नहीं हुई जॉइनिंग!

AMU में 16 साल पहले फातिमा को मिली थी नौकरी; लेकिन आज तक नहीं हुई जॉइनिंग!

Court on AMU Appointment Controversy: अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में सालों पुरानी नियुक्ति को फिर से सुर्खियों में हैं. इस मामले में एक महिला टीचर ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. नियुक्ति विवाद मामले पर सुनवाई के बाद अदाल ने वीसी रजिस्ट्रार समेत 6 अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. इस मामले में अगली सुनवाई 16 मई 2025 को  होगी. 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: May 12, 2026, 07:50 PM IST

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(फाइल फोटो)
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Aligarh Muslim University News: अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU) बेहतरीन तालीमी निजाम और यहां के छात्रों के जरिये हासिल की गई कामयाबी के लिए अक्सर सुर्खियों में रहता है. AMU एक बार फिर चर्चा में है, लेकिन इस बार तालीमी कामयाबी नहीं, बल्कि नियुक्ति विवाद को लेकर. यह विवाद अब न्यायालय की चौखट तक पहुंच गया है.

सालों पुराने नियुक्ति विवाद पर अब अदालत में सुनवाई हुई. कोर्ट के आदेश के बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन की मुश्किलें बढ़ गई है. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने मामले को संगीन मानते हुए यूनिवर्सिटी की वर्तमान वाइसचांसलर प्रोफेसर नईमा खातून, रजिस्ट्रार प्रोफेसर आसिम जफर समेत छह लोगों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

यह मामला उस समय और चर्चा में आ गया, जब एक महिला टीचर ने अदालत में याचिका दायर की. इस मामले में सुनवाई के बाद कोर्ट ने अगली तारीख तय कर दी है. महिला टीचर का आरोप है कि सेलेक्शन प्रोसेस पूरी होने और नियुक्ति मंजूर होने के बावजूद उन्हें आज तक काम नहीं करने दिया गया.

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पूरा विवाद डॉ. सदफ फातिमा की ओर से दायर परिवाद से जुड़ा है. डॉ. फातिमा का कहना है कि साल 2011-12 में उनका चयन उर्दू डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद और कई नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए हुआ था. उन्होंने बताया कि 8 जुलाई 2013 को सेलेक्शन कमेटी ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी भी दे दी थी, लेकिन इसके बाद भी उन्हें चार्ज नहीं दिया गया. 

इतना ही नहीं डॉ. फातिमा ने आरोप लगाया कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कुछ अधिकारियों ने जानबूझकर नियुक्ति प्रक्रिया को रोक दिया. उनका कहना है कि बाद में दस्तावेजों में बदलाव और हेराफेरी कर पूरे मामले को दबाने की कोशिश की गई.

मामले में नया मोड़ साल 2025 में सामने आया. एक विभागीय जांच के दौरान डॉ. फातिमा के दावों को पहली नजर में सही माना गया. इसके बावजूद कथित तौर पर ऐसे पत्र जारी किए गए, जिनसे सेलेक्शन प्रोसेस को विवादित दिखाने की कोशिश की गई. 

डॉ. फातिमा का आरोप है कि यूनिवर्सिटी में फर्जी नियुक्तियों और अनियमितताओं के खिलाफ आवाज उठाने की वजह से उन्हें निशाना बनाया गया है. उनका कहना है कि उन्होंने कई स्तरों पर शिकायत की, लेकिन उन्हें इंसाफ नहीं मिला. उन्होंने यह भी दावा किया कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री कार्यालय, राज्यपाल और मुख्यमंत्री कार्यालय से मिले निर्देशों का भी पालन नहीं किया गया.

दैनिक भास्कर में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, इसके बाद डॉक्टर फातिमा ने सीनियर पुलिस अधीक्षक से शिकायत की, लेकिन वहां से भी कोई कार्रवाई नहीं हुई. जब प्रशासनिक स्तर पर कोई सुनवाई नहीं हुई, तब मामला अदालत तक पहुंचा. अदालत ने पूरे मामले को गंभीर मानते हुए अगली सुनवाई के लिए 16 मई 2026 की तारीख तय की है.

यह भी पढ़ें: मेरठ में शिया वक्फ कब्रिस्तान बेचने पर भड़के मौलाना, प्रवीण तोमर और देव प्रताप के नाम हुआ बैनामा!

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Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

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