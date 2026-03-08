UP News: दिव्यांग बच्चे का वीडियो बना बहाना; दबंगों ने मुस्लिम जूस वाले की जला दी दुकान

Lucknow News: उत्तर प्रदेश में एक बार फिर दक्षिणपंथी संगठनों का मुसलमानों पर कहर देखने को मिला. इस घटना के बाद एक बार फिर मुसलमानों की सुरक्षा और उनके अधिकारों को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं. आलम यह है कि कई बार मामूली विवाद भी ऐसा रूप ले लेते हैं कि मुसलमानों की पूरी दुकान या रोजी-रोटी ही दांव पर लग जाती है. ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सामने आया है, जहां गन्ने के जूस की एक दुकान को असामाजिक तत्वों ने आग के हवाले कर दिया.

सियासत में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, शनिवार (7 मार्च) को लखनऊ के जानकीपुरम इलाके में एक मुस्लिम शख्स की गन्ने के जूस की दुकान में आग लगा दी गई. यह घटना उस समय सामने आई जब एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें एक नाबालिग लड़का अपने पिता की गन्ने के जूस की दुकान में इस्तेमाल होने वाली बर्फ के टुकड़े को चाटता हुआ दिखाई दे रहा था. बताया जा रहा है कि बच्चा मानसिक रूप से दिव्यांग है.

बताया जा रहा है कि यह वीडियो 6 मार्च शुक्रवार को वायरल हुआ था. वीडियो में एक शख्स उस लड़के का वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था और इस हरकत की आलोचना करते हुए उसके खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल भी कर रहा है. हालांकि, इस दौरान दुकान पर बच्चे के पिता दिखाई नहीं पड़ते हैं, जब वह बर्फ के टुकड़े को चाटता हुआ दिखाई पड़ रहा है. वीडियो सामने आने के बाद इलाके में नाराजगी फैल गई और पुलिस को भी इस मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा. हालांकि घटना के कुछ ही घंटों बाद हालात और बिगड़ गए.

रिपोर्ट के मुताबिक, गुस्साई भीड़ ने कथित तौर पर गंदे जूस के आरोप को लेकर दुकान में आग लगा दी. दुकान के मालिक का नाम मुन्ना बताया जा रहा है. घटना के समय मुन्ना और उनका परिवार अपने गृह जिले बहराइच गए हुए थे. इसी दौरान जब दुकान खाली थी, तब एक भीड़ ने वहां पहुंचकर दुकान को आग के हवाले कर दिया.

स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, मुन्ना पिछले 10 से 12 सालों से इस इलाके में गन्ने के जूस की दुकान चला रहा है. वह पास ही स्थित एक गद्दे की दुकान के करीब रहते थे, जहां उनकी बीवी काम करती थीं. रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि जिस लड़के का वीडियो वायरल हुआ, वह मुन्ना का बेटा है और बताया जा रहा है कि वह मानसिक रुप से दिव्यांग है.

जूस के दुकान में आग लगाने की सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आ गई. पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है. पुलिस की मीडिया सेल के एक अधिकारी ने घटना की पुष्टि की है. पुलिस के मुताबिक, आरोपियों के खिलाफ आगजनी का केस दर्ज किया गया है और इस मामले में आरोपियों की पहचान करने के लिए जांच जारी है. हालांकि, पुलिस ने इस मामले में किसी दक्षिणपंथी संगठन के शामिल होने या फिर जाति दुश्मनी के मंसूबे जैसी बात नहीं बताई है.

