Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3133911
Zee SalaamIndian MuslimUP News: दिव्यांग बच्चे का वीडियो बना बहाना; दबंगों ने मुस्लिम जूस वाले की जला दी दुकान

UP News: दिव्यांग बच्चे का वीडियो बना बहाना; दबंगों ने मुस्लिम जूस वाले की जला दी दुकान

UP Miscreants Set Fire to Muslim Man’s Juice Shop: लखनऊ के जानकीपुरम में एक मुस्लिम जूस विक्रेता की दुकान को असामाजिक तत्वों ने आग लगा दी. यह विवाद उस समय शुरू हुआ, मौके पर दुकादार के मानसिक रूप से दिव्यांग नाबालिग बेटा जूस में इस्तेमाल होने वाला बर्फ चाटते हुए दिखाई पड़ा. इस घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Mar 08, 2026, 07:54 PM IST

Trending Photos

दिव्यांग के बर्फ चाटने पर असामाजिक तत्वों ने दूकान फूंकी (PC-Siasat)
दिव्यांग के बर्फ चाटने पर असामाजिक तत्वों ने दूकान फूंकी (PC-Siasat)

Lucknow News: उत्तर प्रदेश में एक बार फिर दक्षिणपंथी संगठनों का मुसलमानों पर कहर देखने को मिला. इस घटना के बाद एक बार फिर मुसलमानों की सुरक्षा और उनके अधिकारों को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं. आलम यह है कि कई बार मामूली विवाद भी ऐसा रूप ले लेते हैं कि मुसलमानों की पूरी दुकान या रोजी-रोटी ही दांव पर लग जाती है. ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सामने आया है, जहां गन्ने के जूस की एक दुकान को असामाजिक तत्वों ने आग के हवाले कर दिया.

सियासत में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, शनिवार (7 मार्च) को लखनऊ के जानकीपुरम इलाके में एक मुस्लिम शख्स की गन्ने के जूस की दुकान में आग लगा दी गई. यह घटना उस समय सामने आई जब एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें एक नाबालिग लड़का अपने पिता की गन्ने के जूस की दुकान में इस्तेमाल होने वाली बर्फ के टुकड़े को चाटता हुआ दिखाई दे रहा था. बताया जा रहा है कि बच्चा मानसिक रूप से दिव्यांग है.

बताया जा रहा है कि यह वीडियो 6 मार्च शुक्रवार को वायरल हुआ था. वीडियो में एक शख्स उस लड़के का वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था और इस हरकत की आलोचना करते हुए उसके खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल भी कर रहा है. हालांकि, इस दौरान दुकान पर बच्चे के पिता दिखाई नहीं पड़ते हैं, जब वह बर्फ के टुकड़े को चाटता हुआ दिखाई पड़ रहा है.  वीडियो सामने आने के बाद इलाके में नाराजगी फैल गई और पुलिस को भी इस मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा. हालांकि घटना के कुछ ही घंटों बाद हालात और बिगड़ गए. 

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: महबूब शेख को जबरन भेजा गया था बांग्लादेश; अब EC ने सुबूत देख वोटर लिस्ट में जोड़ा नाम

रिपोर्ट के मुताबिक, गुस्साई भीड़ ने कथित तौर पर गंदे जूस के आरोप को लेकर दुकान में आग लगा दी. दुकान के मालिक का नाम मुन्ना बताया जा रहा है. घटना के समय मुन्ना और उनका परिवार अपने गृह जिले बहराइच गए हुए थे. इसी दौरान जब दुकान खाली थी, तब एक भीड़ ने वहां पहुंचकर दुकान को आग के हवाले कर दिया.

स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, मुन्ना पिछले 10 से 12 सालों से इस इलाके में गन्ने के जूस की दुकान चला रहा है. वह पास ही स्थित एक गद्दे की दुकान के करीब रहते थे, जहां उनकी बीवी काम करती थीं. रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि जिस लड़के का वीडियो वायरल हुआ, वह मुन्ना का बेटा है और बताया जा रहा है कि वह मानसिक रुप से दिव्यांग है. 

जूस के दुकान में आग लगाने की सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आ गई. पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है.  पुलिस की मीडिया सेल के एक अधिकारी ने घटना की पुष्टि की है. पुलिस के मुताबिक, आरोपियों के खिलाफ आगजनी का केस दर्ज किया गया है और इस मामले में आरोपियों की पहचान करने के लिए जांच जारी है. हालांकि, पुलिस ने इस मामले में किसी दक्षिणपंथी संगठन के शामिल होने या फिर जाति दुश्मनी के मंसूबे जैसी बात नहीं बताई है. 

यह भी पढ़ें: Delhi: कब्रिस्तान का मालिक बनने निकले था चौकीदार का बेटा; कोर्ट में खुल गई पोल

About the Author
author img
Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

TAGS

UP NewsLucknow newsmuslim news

Trending news

UP News
UP: दिव्यांग बच्चे का वीडियो बना बहाना; दबंगों ने मुस्लिम जूस वाले की जला दी दुकान
US Israel Iran War
ईरान में तबाही के लिए US-इजरायल का 27 हजार बमों का सौदा, ठेकेदार का नाम चौंकाएगा
iran news
ईरान में नए सुप्रीम लीडर पर मंथन तेज, विशेषज्ञों की सभा में सहमति, इस नाम से इंकार
Delhi news
Delhi: कब्रिस्तान का मालिक बनने निकले था चौकीदार का बेटा; कोर्ट में खुल गई पोल
muslim news
गज़ा की तरह ईरान में नरसंहार, हफ्तेभर में 1300 की मौत, 10 लाख बेघर
muslim news
Uttam Nagar: तरुण हत्याकांड पर नगर निगम का बड़ा एक्शन, आरोपी के घर पर चला बुलडोजर
muslim news
जंग ने ली खतरनाक मोड़; इजरायल ने लेबनान में बरसाए बम, 4 लोगों की मौत
iran israel war
ईरान-इजरायल युद्ध पर सरकार का रुख स्पष्ट क्यों नहीं? सलमान खुर्शीद का BJP पर हमला
muslim news
युद्ध के बीच ईरान का बड़ा दावा, कब्जे में है कई अमेरिकी सैनिक
muslim news
"आप हवाई बमबारी से शासन नहीं बदल सकते":ईरान पर हमले को लेकर CM उमर अब्दुल्ला का बयान