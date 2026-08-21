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मथुरा की शाही ईदगाह छोड़ो, मेवात में लो 20 एकड़ जमीन; फलाहारी बाबा का अजीब "भाईचारा ऑफर"!

Dinesh Falahari Maharaj on Shahi Eidgah Mosque: श्रीकृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के सदर दिनेश फलाहारी जी महाराज ने शाही ईदगाह कमेटी को हैरान करने वाली सलाद दी है. उन्होंने कहा कि अगर मुस्लिम समुदाय के लोग भाईचारा निभाना चाहते हैं तो उन्हें मस्जिद छोड़ देना चाहिए, और अगर वो ऐसा करते हैं कि तो उन्हें मेवात में 20 एकड़ जमीन भी मुहैया करवाई जाएगी.

Edited ByRaihan Shahid
Published: Aug 21, 2026, 01:48 PM IST|Updated: Aug 21, 2026, 01:48 PM IST
मथुरा की शाही ईदगाह छोड़ो, मेवात में लो 20 एकड़ जमीन; फलाहारी बाबा का अजीब "भाईचारा ऑफर"!
Image Credit: दिनेश फलाहारी जी महाराज का हैरान करने वाला ऑफर

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Raihan Shahid

Raihan Shahid

रैहान शाहिद उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले से ताल्लुक रखते हैं, जहां प्राचीन शाक्य साम्राज्य की राजधानी कपिलवस्तु में कभी महात्मा बुद्ध का बचपन और जवानी गुज़रा था. बुद्ध ने सत्य की तलाश में घर छोड़ा था, तो रैहान उच्च शिक्षा के लिए घर-परिवार का त्याग कर दिल्ली आ गए. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और कानून (LLB) की पढ़ाई की है. वो पिछले 5 सालों से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. पिछले 2 सालों से वो Zee News के डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए काम कर रहे हैं. इससे पहले उन्होंने दिल्ली में दूरदर्शन और ABP चैनल में काम किया है. वो देश-विदेश की राष्ट्रीय महत्व की खबरें,शिक्षा, स्पोर्ट, राजनीति, कानून, सामाजिक न्याय, माइनॉरिटी और महिला अधिकार से जुड़े मुद्दों पर ख़बरें और रिपोर्ट बनाते हैं, और उनका संपादन करते हैं. किसी खबर, समस्या की सूचना देने या किसी खबर पर हौसला अफजाई या ऐतराज़ जताने के लिए रैहान शाहिद का पता-  raihan.shahid@india.com      

 

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