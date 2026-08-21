मथुरा की शाही ईदगाह छोड़ो, मेवात में लो 20 एकड़ जमीन; फलाहारी बाबा का अजीब "भाईचारा ऑफर"!

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Krishna Janmabhoomi Shahi Eidgah Mosque Dispute: अयोध्या में तारीखी बाबरी मस्जिद के बाद अब मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर तनाजा बढ़ता जा रहा है. आलम यह है कि 1968 में श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ (मंदिर इंतजामिया) और शाही ईदगाह कमेटी के बीच समझौता खटाई में पड़ गया है. हालांकि, इसको लेकर बीते सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू और मुस्लिम फरीक मामले को एक साथ बैठकर सुलझाने की अपील की थी.
इस बीच श्रीकृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के सदर दिनेश फलाहारी जी महाराज ने मामले को सुलझाने के लिए हैरान करने वाली सलाह दी गई है. गुरुवार (20 अगस्त) को फलाहारी महाराज ने मथुरा की शाही ईदगाह कमेटी को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने मुसलमानों को मस्जिद छोड़ने पर मेवात में जगह देने का आश्वासन दिया है.
दिनेश फलाहारी महाराज ने कहा है कि अगर मुस्लिम फरीक अदालत के बाहर समझौता करना चाहता है, तो हम भी तैयार हैं. बता दें, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था कि हिंदू और मुस्लिम फरीक आपस में बैठ कर मथुरा लोक अदालत में अपना तनाजा सुलझा सकते हैं. इस दौरान हिंदू फरीक लोक अदालत में हाजिर हुआ और मुस्लिम फरीक न्यायालय में गैर-मौजूद रहा था.
मुस्लिम फरीक के हाजिर नहीं होने पर अदालत भी कोई फैसला नहीं कर सकी. इसको लेकर दिनेश फलाहारी महाराज ने कहा है कि अगर मुस्लिम पक्ष समझौता करना चाहते हैं तो हम आपको 20 एकड़ जमीन मेवात में देने को तैयार हैं और मस्जिद बनाने में जो भी खर्चा आएगा उसे भी देने को तैयार हैं. उन्होंने कहा, "आप भाईचारा निभाने की बात करते हैं, इसलिए हम भी भाईचारा निभाना को तैयार हैं."
श्रीकृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के सदर ने कहा, "मेवात में मुस्लिम समुदाय की जनसंख्या ज्यादा है. आप मेवात में प्रेम पूर्वक उसमें नमाज अदा कर सकते हैं." उन्होंने आगे खत में लिखा कि "ब्रजभूमि में भगवान श्री कृष्ण का जहां जन्म हुआ, वहां पर श्री कृष्ण के भक्तों की जनसंख्या ज्यादा है, तो हम लोग यहां पर प्रेम पूर्वक अपने कृष्ण कन्हैया को माखन मिश्री का भोग लगाना चाहते हैं. हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपने भगवान का भजन कीर्तन करना चाहते हैं."
शाही ईदगाह मस्जिद और श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद में हिंदू फरीक के अर्जीगुजार ने कहा कि आपको बड़ा दिल दिखाना चाहिए. औरंगजेब के जरिये तलवार के दम पर किए गए अवैध कब्जा को हटाना चाहिए." उन्होंने तंजिया अंदाज में कहा, "अगर आप मध्यस्थता के लिए साबिक वजीर-ए-आला अखिलेश यादव को शामिल करना चाहते हैं, तो भी हमको कोई दिक्कत नहीं है." फलाहारी महाराज ने कहा, "मथुरा प्रेम की नगरी है. भाईचारा को निभाने में मुस्लिम फरीक को हमारी मदद करनी चाहिए."