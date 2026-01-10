दहेज नहीं मिला तो तीन शब्दों में शादी खत्म, शाहजहांपुर में शौहर का टूटा कहर

Advertisement
Domestic Violence Case in UP: यूपी के शाहजहांपुर के तिलहर क्षेत्र में दहेज न मिलने पर शौहर ने बीवी को कथित तौर पर तीन तलाक देकर घर से निकाल दिया. पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मुस्लिम महिला संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत शौहर और ससुरालियों के खिलाफ केस दर्ज किया है. इस मामले में पीड़िता ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यानाथ से भी इंसाफ की गुहार लगाई है.

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Jan 10, 2026, 06:15 PM IST

Shahjahanpur News Today: उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले से दहेज उत्पीड़न का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. इस मामले में आरोपी शौहर ने मांग पूरी न होने पर अपनी बीवी को तलाक देकर घर से निकाल दिया. तलाक देने और घर से निकाले जाने से आहत पीड़िता ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है. पीड़िता के तहरीर पर पुलिस ने आरोपी शौहर और उसके परिवार वालों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.  

क्या है पूरा मामला?
यह पूरा मामला शाहजहांपुर जिले के थाना तिलहर क्षेत्र के मौजमपुर इलाके का है. यहां की रहने वाली पीड़िता गुलफशां की शादी करीब चार साल पहले अब्दुल कलाम से हुई थी. शादी के कुछ समय तक सबकुछ ठीक चल रहा था, इसके बाद आरोपी शौहर और उसके परिवार वालों ने गुलफशां से दहेज की डिमांड करने लगे और उसे इसके लिए परेशान किया जाने लगा.

पीड़िता ने ससुरालियों पर आरोप लगाया कि दहेज को लेकर आए दिन घर में झगड़ा होता था. परिवार के लोग समझौते की उम्मीद में कई बार पंचायत भी करवा चुके थे. इसी तरह एक पंचायत के दौरान शौहर अब्दुल कलाम ने सबके सामने अपनी बीवी को तीन बार तलाक बोल दिया और उसके साथ रहने से साफ मना कर दिया. शौहर के अचानक तलाक देने से लोग सकते में आ गये.

पीड़िता ने रिकॉर्ड की तलाक देने की ऑडियो 
तीन तलाक बोलने का एक कथित ऑडियो भी सामने आया है, जिसमें शौहर को अपनी बीवी को तीन तलाक कहते हुए सुना जा सकता है. इसके बाद गुलफशां ने थाने जाकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराया. पुलिस ने पीड़ित औरत की तहरीर के आधार पर शौहर अब्दुल कलाम और उसके परिवार के खिलाफ दहेज उत्पीड़न और तीन तलाक से जुड़े मामले में मुकदमा दर्ज किया है. 

शौहर और ससुरालियों पर दहेज का मुकदमा दर्ज
इस मामले में सीओ ज्योति यादव ने बताया कि पीड़िता के जरिये पुलिस में तहरीर दी गई है जिसमें उसके शौहर और ससुरालियों पर दहेज की मांग करने और तीन तलाक देने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि पीड़िता की तहरीर के आधार पर muslim women protection of rights on marriage act 2019 के तहत सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आवश्यक विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है. पीड़िता गुलफशां ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी गुहार लगाई है.

