Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Zee Salaam
  • /Indian Muslim
  • /BJP को रोकने के लिए हम गठबंधन को तैयार, यूपी के बिजनौर से ओवैसी का चुनावी हुंकार

'BJP को रोकने के लिए हम गठबंधन को तैयार', यूपी के बिजनौर से ओवैसी का चुनावी हुंकार

Asaduddin Owaisi on UP Election 2027: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 में होने हैं. इस बीच, राज्य में असदुद्दीन ओवैसी के आने से हलचल मच गई है. उन्होंने एक बार फिर बिजनौर का दौरा किया और बीजेपी को रोकने के लिए सभी पार्टियों को गठबंधन बनाने का न्योता दिया.

Written ByTauseef Alam
Published: Jun 30, 2026, 09:56 AM IST|Updated: Jun 30, 2026, 10:25 AM IST
'BJP को रोकने के लिए हम गठबंधन को तैयार', यूपी के बिजनौर से ओवैसी का चुनावी हुंकार
Image Credit: पत्रकारों से बातचीत करते हुए असदुद्दीन ओवैसीSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम वर्तमान में Zee Media में Sub Editor के पद पर कार्यरत हैं और पिछले 5 सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित Jamia Millia Islamia से स्नातक और स्नातकोत्तर की शिक्षा प्राप्त की है. छात्र जीवन से ही सामाजिक, राजनीतिक और जनसरोकार से जुड़े मुद्दों में उनकी गहरी रुचि रही, जिसने उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में आने के लिए प्रेरित किया.

तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के प्रमुख मीडिया संस्थानों में कार्य करते हुए पत्रकारिता की बारीकियों को करीब से समझा और ग्राउंड रिपोर्टिंग का व्यापक अनुभव हासिल किया. उन्होंने दिल्ली के चर्चित CAA-NRC आंदोलन सहित कई महत्वपूर्ण सामाजिक और राजनीतिक घटनाओं की जमीनी रिपोर्टिंग की.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
बाइक से टच हुई कार, फिर मोहम्मद जैद को ऑफिस ले जाकर राहुल ने पीट-पीटकर मार डाला
Ghaziabad News1 hr ago
2
America Iran Deal2 hrs ago
3
muslim newsJun 29
4
muslim newsJun 29
5
Saudi Safety IndexJun 29