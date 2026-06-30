'BJP को रोकने के लिए हम गठबंधन को तैयार', यूपी के बिजनौर से ओवैसी का चुनावी हुंकार

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Bijnor News: यूपी विधानसभा चुनाव से पहले ही राज्य की सियासत गरमा गई है. AIMIM प्रमुख और लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने 1 महीने दो बार उत्तर प्रदेश का दौरा किया है. ओवैसी के इन दौरों से SP समेत कई पार्टियों में बेचैनी का आलम है. हाल ही में AIMIM प्रमुख ने बहराइच में चुनावी बिगुल फूंका और अपनी पार्टी का एजेंडा बताया. इस दौरे के बाद राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गईं. इसी बीच, ओवैसी ने बिजनौर का दौरा किया और वहां एक सभा को संबोधित किया. नजीबाबाद में 'पैगाम-ए-इत्तेहाद' जनसभा में बोलते हुए उन्होंने विपक्षी दलों और BJP पर तीखा हमला बोला.
असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, "हमारी पार्टी की जनसभा है इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मैं आज बिजनौर पहुंचा हूं पार्टी का संगठन यहां पर कई सालों से मेहनत कर रहा है आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्दे नजर कार्यक्रम है." जब औवैसी पूछा गया कि पार्टी यूपी में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, तो उन्होंने कहा, "अभी कोई भी राजनीतिक पार्टी इस पर बात नहीं करेगी, लेकिन हम निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में 2027 का चुनाव लड़ेंगे."
गठबंधन के सवाल पर क्या बोले ओवैसी?
संभावित गठबंधन के बारे में ओवैसी ने बताया कि मटेरा में एक रैली में उन्होंने कहा था कि उनकी पार्टी बीजेपी को सत्ता में आने से रोकने के लिए गठबंधन करने को तैयार है. देखते हैं आगे क्या होता है." अयोध्या में राम मंदिर में दान की चोरी के मुद्दे पर उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि अगर उन्होंने ट्रस्ट में किसी मुस्लिम को शामिल किया होता, भले ही बाद में उसे गोली मार दी जाती, तो मामला सुलझ जाता. उन्होंने गलती यह की कि शुरू में ही किसी मुस्लिम को शामिल नहीं किया. अगर ऐसा किया होता, तो मामला वहीं खत्म हो जाता. अब क्या कहा जाए? यह तो एक तमाशा बन गया है."
यूपी में जल्द चुनाव को लेकर क्या कहा?
यूपी में जल्द चुनाव होने की संभावना पर उन्होंने कहा, "चुनाव चुनाव आयोग कराता है. आयोग के पास तय समय से छह महीने पहले भी चुनाव कराने का अधिकार है. न मुझे और न ही आपको पता है कि चुनाव आयोग क्या फैसला करेगा, लेकिन तैयारी तो रखनी ही होगी, हमें अपनी तैयारियां पूरी रखनी हैं, इसलिए हम पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं."