Fatehpur: बजरंगदल नेता की गुंडागर्दी, 100 साल पुराने मज़ार पर चलाया हथौड़ा

Fatehpur News: उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में सांप्रदायिक तनाव जन्म देने की कोशिश की गई है. यहां बजरंगदल नेताओं की गुंडागर्दी का नमूना देखने को मिला है. हुसैनगंज थाना क्षेत्र के मवई गांव में 23 दिसंबर की शाम बजरंग दल से जुड़े कार्यकर्ताओं ने एक प्राचीन मजार में तोड़ दिया. यह घटना उस वक्त पेश आई हुई जब कार्यकर्ता बांग्लादेश में एक हिंदू युवक को जलाकर मारने की घटना से नाराज़गी जता रहे थे.

100 साल से ज्यादा पुरानी थी मजार

घटना के बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ, जिसमें बजरंग दल के भिटौरा प्रखंड संयोजक नरेंद्र हिंदू चेतावनी देते हुए दिखाई दे रहे हैं. वीडियो में वह कहते हैं कि भारत में जिहादी मानसिकता नहीं चलेगी और यहां रहने वाले हर व्यक्ति को वंदे मातरम् और राष्ट्रगान का सम्मान करना होगा.

संविधान की दुहाई, खुद उसकी अवहेलना

उन्होंने यह भी कहा कि इस देश में रहने के लिए यहां के नियमों, संविधान और भारत माता के प्रति समर्पण दिखाना जरूरी है. हालांकि, नेता मजार तोड़कर देश के कानून और संविधान की अवहेलना करते नजर आ रहे हैं.

वायरल वीडियो में नरेंद्र हिंदू यह कहते हुए भी सुनाई देते हैं कि भारत बांग्लादेश नहीं है, जहां किसी हिंदू को उल्टा लटकाकर केरोसिन डालकर जला दिया जाए, और ऐसी मानसिकता को यहां बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. तोड़फोड़ के दौरान कार्यकर्ताओं का गुस्सा साफ तौर पर देखा जा सकता है.

इलाके में तनाव का माहौल

मजार में तोड़फोड़ की इस घटना के बाद इलाके में तनावपूर्ण शांति का माहौल है. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी नरेंद्र हिंदू को हिरासत में ले लिया है. हुसैनगंज थाना पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है.

पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया

पुलिस के मुताबिक, जिस मजार को नुकसान पहुंचाया गया है. यह मजार 100 साल से ज्यादा पुरानी है. पुलिस ने आरोपी नरेंद्र को हिरासत में ले लिया है और आरोपी की तलाश की जा रही है.