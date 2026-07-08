/RDA के बाद अब अग्निशमन महकमे का एक्शन, आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी को थमाया फरमान

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Mohammad Ali Jauhar University: समाजवादी पार्टी के सीनयर नेता आजम खान का ड्रीम प्रोजेक्ट माने जाने वाला मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी एक बार फिर सरकारी कार्रवाई के राडार पर है. पहले रामपुर डेवलपमेंट ऑथोरिटी (RDA) की कार्रवाई ने यूनिवर्सिटी की मुश्किलें बढ़ाईं थीं और अब अग्निशमन महकमे के नोटिस ने उसके सामने एक नई चुनौती खड़ी कर दी है. यूनिवर्सिटी को सात दिन के भीतर अग्नि सुरक्षा से जुड़े स्टैंडर्ड को पूरा करने और तमाम जरूरी कागजात पेश करने के लिए कहा गया है.
रामपुर में मौजूद मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की परेशानियां फिलहाल थमती नजर नहीं आ रही हैं. रामपुर डेवलपमेंट ऑथोरिटी की कार्रवाई के बाद अब अग्निशमन महकमा भी हरकत में आ गया है. मुख्य अग्निशमन अधिकारी विजय कुमार सिंह की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि यूनिवर्सिटी की 22 इमारतों में अग्नि सुरक्षा के इंतजाम तय स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं पाए गए हैं.
"सात दिन में नोटिस का जवाब दे जौहर ट्रस्ट"
नोटिस में यूनिवर्सिटी इंतजामिया को हिदायत दी गई है कि वह सात दिन के भीतर तमाम जरूरी अग्नि सुरक्षा इंतजाम मुकम्मल करे. इसके साथ ही सभी इमारतों के साफ और मुकम्मल नक्शे, दूसरे जरूरी दस्तावेज भी महकमे को मुहैया कराए जाएं. महकमा ने यह भी साफ कर दिया है कि अगर तय वक्त के भीतर जवाब नहीं दिया गया या जरूरी इंतजाम पूरे नहीं किए गए तो कानून के मुताबिक आगे की कार्रवाई की जाएगी.
RDA ने जौहर यूनिवर्सिटी की 38 इमारतों को बताया अवैध
दरअसल, कुछ दिन पहले RDA और अग्निशमन महकमे की एक जॉइंट टीम ने मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी का मुआयना किया था. इस जांच के दौरान रामपुर डेवलपमेंट ऑथोरिटी को पता चला कि यूनिवर्सिटी परिसर में बनी 40 इमारतों में से सिर्फ दो इमारतों के ही नक्शे मंजूर हैं, जबकि 38 इमारतें बिना मंजूरशुदा नक्शे के बनाई गई हैं. इसके बाद RDA ने इन 38 इमारतों को लेकर नोटिस जारी करते हुए यूनिवर्सिटी से जवाब तलब किया था.
नियमों के मुताबिक, अब यूनिवर्सिटी का ट्रस्ट या तो तय प्रक्रिया के तहत इन इमारतों को नियमित कराने की कोशिश कर सकता है या फिर अदालत से राहत मांग सकता है. हालांकि, किसी एकतरफा स्टे ऑर्डर की आशंका को देखते हुए RDA पहले ही हाई कोर्ट में कैविएट दाखिल कर चुका है, ताकि अदालत कोई हुक्म देने से पहले उसका पक्ष भी सुने.
आयकर विभाग ने जौहर ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन किया रद्द
जौहर यूनिवर्सिटी पर यह कार्रवाई ऐसे वक्त में हो रही है जब इससे पहले आयकर महकमा भी बड़ा कदम उठा चुका है. आयकर विभाग ने यूनिवर्सिटी का संचालन करने वाले मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया था. विभाग ने अपने फैसले में वित्तीय बेनियमियों, टैक्स चोरी और करीब 450 करोड़ रुपये के संदिग्ध लेन-देन से जुड़े इल्जामों का जिक्र किया था.
अब, अग्निशमन महकमे का नोटिस मिलने के बाद यूनिवर्सिटी इंतजामिया पर एक और प्रशासनिक दबाव बढ़ गया है. सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि यूनिवर्सिटी प्रशासन सात दिन के भीतर नोटिस का क्या जवाब देता है और उसके बाद महकमा आगे क्या कार्रवाई करता है. फिलहाल, आजम खान के इस ड्रीम प्रोजेक्ट के सामने चुनौतियों का दायरा लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है.