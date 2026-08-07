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अबान को वालिद अतीक अहमद की कब्र के पास किया जाएगा सुपुर्द-ए-खाक, जुमे की नमाज के बाद होगी तदफीन

Atiq Ahmed's Son Funeral in Prayagraj: 6 अगस्त को झांसी में एक सड़क हादसे में साबिक रुक्न-ए-पार्लियामेंट अतीक अहमद के बेट अबान अहमद और उनके एक साथी की दर्दनाक मौत हो गई थी. हादसे के बाद पुलिस ने दोनों शव का पोस्टमार्टम कराकर प्रयागराज भेज दिया, जहां दोनों शवों का जुमे की नमाज के बाद कसारी-मसारी कब्रिस्तान में अतीक अहमद की कब्र के पास सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा.

Edited ByRaihan Shahid
Published: Aug 07, 2026, 09:55 AM IST|Updated: Aug 07, 2026, 10:01 AM IST
अबान को वालिद अतीक अहमद की कब्र के पास किया जाएगा सुपुर्द-ए-खाक, जुमे की नमाज के बाद होगी तदफीन
Image Credit: अबान को वालिद अतीक की कब्र के पास किया जाएगा दफ्न (PC-सोशल मीडिया)

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Raihan Shahid

Raihan Shahid

रैहान शाहिद उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले से ताल्लुक रखते हैं, जहां प्राचीन शाक्य साम्राज्य की राजधानी कपिलवस्तु में कभी महात्मा बुद्ध का बचपन और जवानी गुज़रा था. बुद्ध ने सत्य की तलाश में घर छोड़ा था, तो रैहान उच्च शिक्षा के लिए घर-परिवार का त्याग कर दिल्ली आ गए. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और कानून (LLB) की पढ़ाई की है. वो पिछले 5 सालों से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. पिछले 2 सालों से वो Zee News के डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए काम कर रहे हैं. इससे पहले उन्होंने दिल्ली में दूरदर्शन और ABP चैनल में काम किया है. वो देश-विदेश की राष्ट्रीय महत्व की खबरें,शिक्षा, स्पोर्ट, राजनीति, कानून, सामाजिक न्याय, माइनॉरिटी और महिला अधिकार से जुड़े मुद्दों पर ख़बरें और रिपोर्ट बनाते हैं, और उनका संपादन करते हैं. किसी खबर, समस्या की सूचना देने या किसी खबर पर हौसला अफजाई या ऐतराज़ जताने के लिए रैहान शाहिद का पता-  raihan.shahid@india.com      

 

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