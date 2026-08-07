/अबान को वालिद अतीक अहमद की कब्र के पास किया जाएगा सुपुर्द-ए-खाक, जुमे की नमाज के बाद होगी तदफीन

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Uttar Pradesh News: झांसी हादसे में साबिक साबिक रुक्न-ए-पार्लियामेंट अहमद के बेटे अबान और उनके साथी सोनू की मौत के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद दोनों के शवों को परिजनों को सौंप दिया गया, जिसके बाद परिवार एंबुलेंस से शव लेकर प्रयागराज के लिए रवाना हो गया. अबान को उनके वालिद अतीक अहमद की कब्र के पास ही सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा.
झांसी में सड़क हादसे में जान गंवाने वाले साबिक रुक्न-ए-पार्लियामेंट अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे अबान अहमद और उनके साथी शाकिर उर्फ सोनू के शव शुक्रवार सुबह प्रयागराज पहुंच गए. झांसी मेडिकल कॉलेज में मौजूद पोस्टमार्टम हाउस में दोनों शवों का पोस्टमार्टम किया गया. डॉक्टरों की टीम ने पूरी प्रक्रिया के दौरान वीडियोग्राफी भी कराई. इसके बाद पुलिस इंतजामिया ने कानूनी कार्रवाई पूरी करने के बाद दोनों शवों को परिजनों के हवाले कर दिया.
जुमे की नमाज के बाद होगी तदफीन
पोस्टमार्टम के बाद परिवार के लोग दोनों शवों को लेकर झांसी से प्रयागराज के लिए रवाना हुए. मिली जानकारी के मुताबिक, अबान अहमद के शव को फिलहाल हटवा इलाके में मौजूद उनकी बुआ के घर रखा गया है. परिवार की तरफ से शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद अबान को सुपुर्द-ए-खाक किए जाने की तैयारी की गई है.
बताया जा रहा है कि अबान अहमद को प्रयागराज के कसारी-मसारी कब्रिस्तान में दफनाया जाएगा. इसी कब्रिस्तान में उनके वालिद अतीक अहमद, चाचा अशरफ और बड़े भाई असद को भी दफनाया गया था. अबान की कब्र भी इसी जगह तैयार की गई है. सिक्योरिटी इंतजामात को मद्देनजर रखते हुए पुलिस और इंतजामिया पूरी तरह मुस्तैद है. देर रात तक कब्र खोदने का काम जारी रहा.
साबिक रुक्न पार्लियामेंट के बेटे की गाड़ी का हो गया था एक्सीडेंट
दरअसल, अबान अहमद और उनके एक साथी शाकिर उर्फ सोनू गुरुवार को झांसी-कानपुर हाईवे पर हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे का शिकार हो गए थे. पुलिस के मुताबिक, अबान की कार प्रयागराज से झांसी की तरफ जा रही थी. इसी दौरान पूंछ थाना इलाके के खिल्ली गांव के पास कार अचानक बेकाबू हो गई और डिवाइडर से जा टकराई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि गाड़ी का अगला हिस्सा पूरी तरह तबाह हो गया.
जानवर को बचाते वक्त हुआ हादसा
पुलिस सुपरिंटेंडेंट दफ्तर के पब्लिक रिलेशन अफसर ने बताया कि हादसे में अबान अहमद और उनके साथी की मौत हो गई. वहीं, कार में मौजूद दीगर अफराद को फौरी तौर पर झांसी मेडिकल कॉलेज में दाखिल कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है. पुलिस के मुताबिक, कार में सवार लोग झांसी जेल में बंद अली अहमद से मुलाकात करने के लिए जा रहे थे. हादसे को लेकर शुरुआती जानकारी में सामने आया कि हाईवे पर अचानक एक जानवर आ गया था. उसे बचाने की कोशिश में ड्राइवर ने गाड़ी से अपना कंट्रोल खो दिया, जिसके बाद कार डिवाइडर से टकरा गई.