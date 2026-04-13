‘इकरा चला रही थी बाइक तभी…’, गाजियाबाद में दर्दनाक हादसा; मौके पर मौत, भाई घायल

Ghaziabad Road Accident: गाजियाबाद के वेव सिटी इलाके में बाइक हादसे में 19 साल की लड़की की मौत हो गई. यह हादसा तब हुआ जब बाइक एक अंडरपास की दीवार से टकरा गई. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.
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UP News: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के वेव सिटी इलाके में रविवार तड़के एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल बेकाबू होकर दासना में IMS कॉलेज के सामने स्थित अंडरपास के अंदर एक दीवार से टकरा गई. इस हादसे में 19 साल की इकरा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका साथी 20 साल के हासिम घायल हो गया.
रिपोर्ट्स के मुताबिक, इकरा और हासिम शनिवार को अपने घरों से निकले थे, लेकिन देर रात तक वापस नहीं लौटे. उनकी गैरमौजूदगी से चिंतित होकर, उनके परिवार वालों ने उनकी तलाश शुरू की और पूरी रात उन्हें ढूंढते रहे. इसी बीच, रविवार सुबह करीब 4 बजे पुलिस को दुर्घटना के बारे में सूचना मिली, जिसके बाद दोनों को तुरंत पास के एक अस्पताल ले जाया गया. वहां डॉक्टरों ने इकरा को मृत घोषित कर दिया, जबकि हासिम को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी देकर घर भेज दिया गया.
पुलिस जांच में बड़ा खुलासा
पुलिस की जांच से पता चला है कि दुर्घटना के समय मोटरसाइकिल इकरा खुद चला रही थी. उसे अपने परिवार वालों को किए गए एक वीडियो कॉल के दौरान भी बाइक चलाते हुए देखा गया था. शुरुआती जांच से पता चलता है कि अत्यधिक गति और नियंत्रण खो देने के कारण मोटरसाइकिल अंडरपास की दीवार से टकरा गई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों सवार बाइक से उछलकर दूर जा गिरे. गिरने से इकरा को गंभीर चोटें आईं और उसकी मौके पर ही मौत हो गई. इस घटना के बाद पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है. परिवार वाले अपने दुख में बेहाल हैं और इस त्रासदी से गहरे सदमे में हैं.
पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा
इस बीच, पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है. दुर्घटना के सटीक कारणों का पता लगाने के लिए आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज की जांच की जा रही है. अधिकारियों का कहना है कि फुटेज के आधार पर यह तय किया जाएगा कि क्या यह दुर्घटना केवल तेज रफ्तार का नतीजा थी या इसमें अन्य कारक भी शामिल थे. पुलिस ने युवाओं से वाहन चलाते समय सावधानी बरतने और तेज रफ्तार से बचने की अपील की है.