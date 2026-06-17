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मदरसों में बायोमेट्रिक सिस्टम से दर्ज होगी हाजिरी, यूपी सरकार का बड़ा आदेश

UP Madarsa Biometric Attendance: उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी मदरसों में आधार आधारित बायोमेट्रिक हाजिरी अनिवार्य करने का फैसला लिया है. नई व्यवस्था के तहत शिक्षक, कर्मचारी और छात्र अपनी उपस्थिति डिजिटल तरीके से दर्ज करेंगे. सरकार का कहना है कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी. कई मदरसा संचालकों और शिक्षकों ने भी इस कदम का स्वागत किया है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jun 17, 2026, 02:17 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 02:17 PM IST
मदरसों में बायोमेट्रिक सिस्टम से दर्ज होगी हाजिरी, यूपी सरकार का बड़ा आदेश
Image Credit: AI निर्मित फोटो

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