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UP Madarsa Biometric Attendance: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी मदरसों में आधार आधारित बायोमेट्रिक हाजिरी को अनिवार्य करने का फैसला लिया है. इसको लेकर उत्तर प्रदेश मदरसा एजुकेशन बोर्ड ने सभी जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को निर्देश जारी किया. नई व्यवस्था के तहत अब मदरसों में पढ़ाने वाले सभी शिक्षक, गैर-शिक्षण कर्मचारी और छात्र भी रोजाना अपनी उपस्थिति बायोमेट्रिक सिस्टम के माध्यम से दर्ज करेंगे.
पहले यह व्यवस्था केवल अनुदानित मदरसों में स्टाफ तक सीमित थी, और वह आधार से लिंक भी नहीं थी. लेकिन अब इसे पूरी तरह आधार आधारित डिजिटल सिस्टम से जोड़ दिया गया है. जिन मदरसों में अभी तक बायोमेट्रिक मशीनें नहीं लगी हैं, वहां तत्काल उपकरण लगाने और व्यवस्था को जल्द लागू करने के निर्देश दिए गए हैं.
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मदरसों में कथित गड़बड़ियों के शिकायत के बाद प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने जिस तरह से जौनपुर समेत कई मदरसों में अनियमिताओं की शिकायत सामने आने के बाद उन्हीं शिकायतों पर आधार आधारित उपस्थित लागू करने का निर्णय लिया गया है.
हमारे जी मीडिया के संवाददाता ने महाराजगंज जनपद के दारुल उलूम फैजी मोहम्मदी मदरसे का रियलिटी चेक किया तो 5 एकड़ में फैला हुआ यह मदरसा में लगभग 550 छात्र हैं और 14 शिक्षक कार्यरत हैं. ज़ी मीडिया के रियलिटी चेक में पाया गया कि सभी शिक्षक समय से बायोमैट्रिक अटेंडेंस देकर अपने कक्षाओं में पठन-पाठन का कार्य कर रहे हैं.
जी मीडिया के साथ खास बातचीत में मदरसे के प्रिंसिपल ने बताया कि सरकार ने आधार आधारित बायोमेट्रिक का जो फैसला लिया है वह काफी सराहनीय है और हमारे यहां 2025 से ही बायोमैट्रिक अटेंडेंस चल रहा है. उन्होंने कहा कि आधार आधारित बायोमेट्रिक जल्द ही मदरसे में पूरे सिस्टम को इंस्टॉल करा दिया जाएगा और कहीं न कहीं सरकार के इस फैसले से हम लोगों को भी फायदा होगा.
उन्होंने कहा कि मदरसे को लेकर जो झूठ फैलाए जाते हैं कि मदरसे में लोग अनुपस्थित रहते हैं और उनके वेतन ड्रा करा दिए जाते हैं, बायोमेट्रीक सिस्टम से इस झूठ पर रोक लगेगी. उन्होंने कहा कि सरकार का यह फैसला हमारे अपने हक में है. कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर के बयान को लेकर मदरसे के प्रिंसिपल ने बताया कि उनका कहना सही है कि कहीं ना कहीं कुछ कमियां थी, जो उजागर हुई हैं, जिसके कारण उन्होंने यह फैसला लिया है और उनके इस फैसले का हम लोग स्वागत करते हैं. मदरसों के शिक्षकों ने भी सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है और कहा है कि इस फैसले के कारण जो फर्जीवाड़ा होता था उस पर रोक लगेगा.