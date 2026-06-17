उन्होंने कहा कि मदरसे को लेकर जो झूठ फैलाए जाते हैं कि मदरसे में लोग अनुपस्थित रहते हैं और उनके वेतन ड्रा करा दिए जाते हैं, बायोमेट्रीक सिस्टम से इस झूठ पर रोक लगेगी. उन्होंने कहा कि सरकार का यह फैसला हमारे अपने हक में है. कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर के बयान को लेकर मदरसे के प्रिंसिपल ने बताया कि उनका कहना सही है कि कहीं ना कहीं कुछ कमियां थी, जो उजागर हुई हैं, जिसके कारण उन्होंने यह फैसला लिया है और उनके इस फैसले का हम लोग स्वागत करते हैं. मदरसों के शिक्षकों ने भी सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है और कहा है कि इस फैसले के कारण जो फर्जीवाड़ा होता था उस पर रोक लगेगा.