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Zee SalaamIndian MuslimRampur: हिन्दू और मुसलमान दोनों के आस्था का केंद्र था मज़ार; रातों-रात चला दिया बुल्डोज़र

Rampur: हिन्दू और मुसलमान दोनों के आस्था का केंद्र था मज़ार; रातों-रात चला दिया बुल्डोज़र

UP Bulldozer Action on Mazar: उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के धार्मिक स्थलों और मदरसों पर बुलडोजर कार्रवाई की रुकने का नाम नहीं ल रहा है. एक तरफ प्रशासन ने प्रयागराज की ऐतिहासिक संगमरमर मस्जिद को हटाने के नोटिस जारी किए हैं, वहीं दूसरी तरफ रामपुर के बिलासपुर में चौड़ीकरण के नाम पर रातों-रात दो मजारों को ढ़हा दिया. इस मजार को गंगा जमुनी तहजीब का गहवारा कहा जाता था. 

Edited By:  Raihan Shahid|Last Updated: Apr 21, 2026, 01:36 PM IST

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रामपुर में रातों रात गिरा हटा दिया मजार
रामपुर में रातों रात गिरा हटा दिया मजार

Rampur News Today: देश के लोग जब गहरी नींद में थे और सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था, उसी समय बीजेपी की अगुवाई उत्तर प्रदेश सरकार की प्रशासनिक मशीनरी ने ऐसा कदम उठाया जिसने सुबह होते ही पूरे क्षेत्र में हलचल मचा दी. उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले के तरक्की के नाम रुकावट का हवाला देते हुए दो महत्वपूर्ण मुस्लिम धार्मिक जगहों को ढहा दिया गया. 

यह पूरा मामला प्रदेश के रामपुर जिले के बिलासपुर क्षेत्र का है, जहां प्रशासन ने हाईवे चौड़ीकरण के तहत देर रात दो धार्मिक संरचनाओं को हटाने की कार्रवाई की. अचानक हुई इस कार्रवाई से स्थानीय लोग हैरान रह गए. बताया जा रहा है कि यह जगह न सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि हिंदू समुदाय समेत दूसरे धर्म के लोगों के लिए भी अकीदत का एक अहम जगह थी. 

यह कार्रवाई मंगलवार (21 अप्रैल) की देर रात से तड़के लगभग तीन बजे के बीच की गई. प्रशासन ने हाईवे विस्तार परियोजना के तहत चिन्हित अतिक्रमण हटाने के लिए अचानक अभियान शुरू कर दिया. इसी कड़ी में नगरीय हाईवे पर मौजूद ब्लॉक ऑफिस के सामने मौजूद हजरत सादिक शाह मियां की दरगाह सहित दो जगहों को हटा दिया गया. कार्रवाई पूरी तरह खुफिया और सुनियोजित तरीके से की गई, ताकि किसी भी तरह की बाधा न हो और उन्हें मजार से जुड़े सभी धर्मों के अकीदतमंदों के विरोध का सामना न करना पड़ा. 

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मौके पर जैसे ही जेसीबी मशीनें और खाली डंपर पहुंचे, इलाके को तत्काल चारों तरफ से घेर लिया गया. मुख्य चौराहा और केमरी तिराहा पर ट्रैफिक पूरी तरह रोक दिया गया. इस दौरान भारी पुलिस फोर्स की तैनाती किया गया था ताकि हालात काबू में रहे और किसी तरह का विरोध या तनाव न बढ़े. पूरे ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था इतनी कड़ी थी कि आसपास के लोगों को भी इसकी जानकारी देर से मिली. 

सुबह जब लोग अपने घरों से बाहर निकले तो उन्होंने दरगाहों के स्थान पर खाली जमीन देखी, जिसके बाद पूरे इलाके के लोग मौके पर इकट्ठा हो गए. जिला प्रशासन के मुताबिक, यह कार्रवाई पहले से निर्धारित हाईवे चौड़ीकरण योजना का हिस्सा है. अधिकारियों की मानें तो जिन संरचनाओं को हटाया गया, वे परियोजना की जद में आ रही थीं और उन्हें अतिक्रमण की कैटेगरी में चिन्हित किया गया था. इसी आधार पर यह कदम उठाया गया.

अधिकारियों का कहना है कि विकास परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे कदम जरुती हो जाते हैं और कार्रवाई पूरी तरह कानून के दायरे में रहकर की गई है.

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Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

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