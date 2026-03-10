UP: अब मदरसा छात्रों को भी मिलेगी यूनिवर्सिटी की मान्यता, सरकार का बड़ा फैसला

UP News: उत्तर प्रदेश सरकार मदरसा एजुकेशन सिस्टम में बड़े बदलाव करने की तैयारी कर रही है. सरकार की योजना है कि जल्द ही राज्य के मदरसों को स्टेट यूनिवर्सिटी से जोड़ा जाएगा, ताकि वहां पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को भी यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त डिग्री मिल सके. इसके लिए सरकार उत्तर प्रदेश स्टेट यूनिवर्सिटीज एक्ट, 1973 में बदलाव कर रही है।

प्रस्ताव के अनुसार, मदरसा एजुकेशन काउंसिल के तहत होने वाली कामिल और फाज़िल क्लास की परीक्षाएं अब संबंधित यूनिवर्सिटी के जरिए होंगी. जैसे किसी जिले के कॉलेज यूनिवर्सिटी से जुड़े होते हैं, वैसे ही मदरसे भी उस जिले की यूनिवर्सिटी से जुड़े होंगे. इससे मदरसा स्टूडेंट्स के लिए फॉर्मल हायर एजुकेशन सिस्टम में शामिल होने का रास्ता साफ होगा.

सरकार का मानना ​​है कि यूनिवर्सिटी से जुड़ने के बाद मदरसा स्टूडेंट्स की डिग्री देश और विदेश दोनों जगह मान्य होंगी. अभी मदरसा स्टूडेंट्स को हायर एजुकेशन, नौकरी और दूसरे एजुकेशनल मौकों में अक्सर मुश्किलों का सामना करना पड़ता है क्योंकि उनकी डिग्री को दुनिया भर में मान्यता नहीं मिलती है. नया सिस्टम लागू होने के बाद मदरसा स्टूडेंट्स को दूसरे कॉलेजों के स्टूडेंट्स के बराबर मौके मिलेंगे. किसी यूनिवर्सिटी से जुड़ने पर उनके एग्जाम तय एकेडमिक स्टैंडर्ड के हिसाब से होंगे और उन्हें यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफिशियल डिग्री दी जाएगी. इससे स्टूडेंट्स को आगे की पढ़ाई, रिसर्च, कॉम्पिटिटिव एग्जाम और नौकरी के मौकों में काफी आसानी होने की उम्मीद है.

Add Zee News as a Preferred Source

सरकार का कहना है कि यह कदम मदरसा स्टूडेंट्स को मेनस्ट्रीम एजुकेशन से जोड़ने और उन्हें बेहतर भविष्य देने के लिए उठाया जा रहा है. इससे यह भी पक्का होगा कि एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी अपने अधिकार क्षेत्र के मदरसों में ट्रांसपेरेंसी और ईमानदारी के साथ एग्जाम कराएं. हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इस स्कीम को लागू करने के लिए एक डिटेल्ड प्रपोज़ल तैयार किया है। खबर है कि फाइनल जांच के बाद यह प्रपोजल सरकार को भेजा जाएगा. सरकार से मंजूरी मिलने के बाद इसे राज्य कैबिनेट के सामने पेश किया जाएगा. कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद सरकार एक ऑफिशियल सरकारी ऑर्डर जारी करेगी, जिससे मदरसों को यूनिवर्सिटी से जोड़ने का प्रोसेस शुरू हो जाएगा.