UP की कॉलेजों में ड्रेस कोड लागू करने के आदेश पर मचा बवाल; मौलाना ने हिजाब को लेकर जताई चिंता

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश में यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में ड्रेस कोड लागू करने के फैसले पर बहस तेज हो गई है. मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने फैसले का समर्थन करते हुए हिजाब को लेकर समझौते का रास्ता सुझाया. वहीं, कुछ मुस्लिम स्कॉलर्स ने पहले शिक्षा व्यवस्था सुधारने की मांग की. मामला अब अनुशासन और धार्मिक स्वतंत्रता दोनों से जुड़ गया है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.
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Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश में स्कूली स्टूडेंट्स की तरह अब कॉलेज के स्टूडेंट्स भी यूनिफॉर्म पहनकर कैंपस जाएंगे. उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने (21 मई) प्रदेश में स्थित सभी यूनिवर्सिटियों और कॉलिजों में ड्रेस कोड लागू करने का आदेश दिया है. पहले यूनिवर्सिटियों और कॉलिजों में ड्रेस कोड लागू करना जरूरी नहीं था. इस फैसले का मकसद कैंपस में गरीब और अमीर स्टूडेंट्स के बीच भेदभाव कम करना है, क्योंकि जब सभी स्टूडेंट्स एक जैसे कपड़ें पहनेंगे तो सभी समान दिखेंगे. इसके साथ ही ड्रेस कोड से कैंपस के स्टूडेंट्स और बाहरी लोगों के बीच अंतर करना आसान होगा. इस फैसले को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी की प्रतिक्रिया दी है.
मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा कि उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने जो ड्रेस कोड लागू करने का आदेश दिया है, इसमें कुछ नया नहीं है. उन्होंने कहा कि पहले से ही तमाम स्कूलों, कॉलेजों और मदरसों में ड्रेस कोड लागू है. उन्होंने कहा कि हम इस फैसले का समर्थन करते हैं. उन्होंने कहा कि गवर्नर आनंदीबेन पटेल के फैसले में कुछ खास नहीं है, लेकिन इसी फैसले की आड़ में कुछ फिरकापरस्त ताकतें, हिजाब जैसे शब्द को दाखिल करके, हिंदू-मुस्लिम का रंग देना चाहते हैं.
उन्होंने आगे कहा कि इस समस्या का हल भी है. उन्होंने सुझाव दिया कि मुस्लिम छात्राएँ स्कूल जाते वक्त हिजाब पहनकर जाएं और स्कूल में हिजाब को उतार दें. उन्होंने आगे कहा कि स्कूल से लौटते वक्त फिर से हिजाब पहन लें, इससे कहीं कोई टकराव की स्थिति नहीं होगी.
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वहीं, ड्रेस कोड के आदेश पर मुस्लिम स्कॉलर मौलाना मोहम्मद नाज़िम अशरफी का पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी ड्रेस कोड से पहले स्कूलों और कॉलेज में बच्चों को पुस्तकें मुहैया कराएं. उन्होंने कहा कि पहले तो बच्चों की तालिम का ध्यान रखें तब ड्रेस कोड जैसी चीजें लागू करें
ड्रेस कोड से अगर आप अनुशासन में रखना चाहते है तो अच्छी बात है, लेकिन इस मामले में उलेमा-इकराम या जो अन्य धर्मगुरु हैं और छात्र-छात्राओं की मीटिंग करके फैसला लिया जाए की क्या ड्रेस कोड सही रहेगा, ताकि अनुशासन भी बना रहे और किसी की धार्मिक भावना को ठेस ना पहुंचे. उन्होंने अन्य यूनिवर्सिटियों का हवाला देते हुए कहा कि उन यूनिवर्सिटियों में स्टूडेंट्स पर सख्ती नहीं है कि क्या पहनना है. उन्होंने कहा कि उन यूनिवर्सिटियों में छात्राएँ नकाब या स्काफ पहन कर आना चाहती हैं तो उनको इस चीज की इजाजत मिली हुई है. उन्होंने आगे कहा कि इस बात की भी इजाजत है कि जो छात्राएं कैंपस में सूट-सलवार पहनना चाहती हैं वो पहन सकती हैं, बस रंग सबके एक होते है.