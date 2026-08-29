/मजार और मुसलमानों के खेतों पर चला बुलडोजर, संभल में PAC की जमीन को कराया कब्जामुक्त!

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Sambhal News Today: उत्तर प्रदेश में गैर-कानूनी कब्जा हटाने के नाम पर लगातार अलग-अलग जिलों में बुलडोजर कार्रवाई की सिलसिला जारी है. इसी कड़ी में रियासती हुकूमत और संभल जिला इंतजामिया ने एक और अक्लियती तबके के मजहबी मुकाम को गैर-कानूनी बताकर बुलडोजर से रौंद दिया. इंतजामिया की इस कार्रवाई से मुकामी लोग सकते में आ गए, और उन्हें अपना भी आशियाना खोने का डर सताने लगा है.
मिली जानकारी के मुताबिक, शनिवार (29 अगस्त) को संभल जिला इंतजामिया ने एक और मजहबी जगह को गैर-कानूनी कब्जे का हिस्सा बताते हुए बुलडोजर कार्रवाई की है. हाल के दिनों में संभल में मस्जिद, मदरसा, मजार, ईदगाह समेत कई मकामात को लेकर प्रशासन की कार्रवाई चर्चा में रही है. इसी कड़ी में अब हयातनगर थाना इलाके के दतावली गांव के करीब एक मजार, और खेत पर इंतजामिया ने डिमोलिशन की कार्रवाई की.
संभल के तहसीलदार धीरेन्द्र सिंह ने बताया कि यह जमीन उत्तर प्रदेश प्रोविंशियल आर्म्ड कांस्टेबुलरी यानी PAC के लिए खरीदी गई थी. इल्जाम है कि इस सरकारी जमीन पर मुकामी लोगों ने कब्जा कर लिया था और वहां एक मजार दिया था. इंतजामिया का कहना है कि जमीन पर कब्जे के साथ-साथ वहां खेती-बाड़ी भी की जा रही थी.
बताया जा रहा है कि PAC के लिए खरीदी गई जमीन पर पहले एक सालों पुराना पीपल का पेड़ मौजूद था. इंतजामिया के दावे के मुताबिक, इलाके के कुछ लोगों ने इस पेड़ को काट दिया और उसी जगह पर मजार बना दी. इंतजामिया ने इसे सरकारी जमीन पर किया गया गैर-कानूनी कब्जा करार दिया और डिमोलिशन कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है.
कार्रवाई के दौरान इंतजामिया की टीम पुलिस की कड़ी निगरानी और सुरक्षा के बीच मौके पर पहुंची. इसके बाद जेसीबी की मदद से मजार को डिमोलिश कर दिया गया. संभल जिला इंतजामिया का कहना है कि कार्रवाई के बाद PAC के लिए खरीदी गई जमीन को गैर-कानूनी कब्जे से आजाद करा लिया गया है. मामला सिर्फ मजार तक महदूद नहीं था. इंतजामिया के मुताबिक, PAC की जमीन के एक हिस्से पर खेती-बाड़ी भी की जा रही थी. मौके पर मौजूद फसल को भी जेसीबी की मदद से नष्ट कर दिया गया.