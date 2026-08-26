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बुलडोजर की गड़गड़ाहट में दब गई बच्चों की पढ़ाई? मुजफ्फरनगर के मदरसे पर 4 दिन से जारी है एक्शन

Bulldozer Action on Muzaffarnagar Madarsa: उत्तर प्रदेश के योगी हुकूमत लगातार अलग-अलग जिलों में मुबय्यना गैर-कानूनी तामीर पर कार्रवाई कर रही है. इसकी जद में अब मुजफ्फरनगर का एक मदरसा आ गया है. मुजफ्फरनगर जिला इंतजामिया ने मदरसे की इमारत सरकारी जमीन पर होने का दावा करते हुए बीते चार दिनों से लगातार बुलडोजर कार्रवाई करने में जुटा है.

Edited ByRaihan Shahid
Published: Aug 26, 2026, 09:50 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 09:53 PM IST
बुलडोजर की गड़गड़ाहट में दब गई बच्चों की पढ़ाई? मुजफ्फरनगर के मदरसे पर 4 दिन से जारी है एक्शन
Image Credit: मुजफ्फरनगर इंतजामिया ने गैर-कानूनी बताकर ढहाया मदरसा

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Raihan Shahid

Raihan Shahid

रैहान शाहिद उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले से ताल्लुक रखते हैं, जहां प्राचीन शाक्य साम्राज्य की राजधानी कपिलवस्तु में कभी महात्मा बुद्ध का बचपन और जवानी गुज़रा था. बुद्ध ने सत्य की तलाश में घर छोड़ा था, तो रैहान उच्च शिक्षा के लिए घर-परिवार का त्याग कर दिल्ली आ गए. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और कानून (LLB) की पढ़ाई की है. वो पिछले 5 सालों से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. पिछले 2 सालों से वो Zee News के डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए काम कर रहे हैं. इससे पहले उन्होंने दिल्ली में दूरदर्शन और ABP चैनल में काम किया है. वो देश-विदेश की राष्ट्रीय महत्व की खबरें,शिक्षा, स्पोर्ट, राजनीति, कानून, सामाजिक न्याय, माइनॉरिटी और महिला अधिकार से जुड़े मुद्दों पर ख़बरें और रिपोर्ट बनाते हैं, और उनका संपादन करते हैं. किसी खबर, समस्या की सूचना देने या किसी खबर पर हौसला अफजाई या ऐतराज़ जताने के लिए रैहान शाहिद का पता-  raihan.shahid@india.com      

 

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