/बुलडोजर की गड़गड़ाहट में दब गई बच्चों की पढ़ाई? मुजफ्फरनगर के मदरसे पर 4 दिन से जारी है एक्शन

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Uttar Pradesh News Today: उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत में मुबय्यना तौर पर सरकारी जमीन और गैर-कानूनी तामीर के नाम पर कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है. बीते कुछ सालों में नेपाल बॉर्डर से सटे जिलों के अलावा रियासत के दूसरे जगहों पर बड़े पैमाने पर अक्लियती तबके के इबादतगाहों और मदरसों पर कार्रवाई की गई. इसको लेकर सवाल भी खड़े होते रहे हैं.
रियासत के मुजफ्फरनगर में अब एक मदरसा इंतजामिया की कार्रवाई की जद में आ गया है. जिले के रतनपुरी थाना इलाके के गांव फूलत में मौजूद मदरसा दारुल उलूम रहीमिया पर पिछले चार दिनों से बुलडोजर की कार्रवाई जारी है. इंतजामिया के मुताबिक यह मदरसा सरकारी जमीन पर गैर-कानूनी तरीके से बनाया गया था.
चार दिन से लगातार मदरसे पर चल रहा बुलडोजर
बताया जा रहा है कि करीब 1300 गज सरकारी जमीन पर मदरसे की इमारत खड़ी की गई थी. इसको लेकर कुछ लोगों ने शिकायत की थी. इसके बाद जिला इंतजामिया ने जांच के बाद दावा किया कि मदरसा दारुल उलूम रहीमिया सरकारी जमीन पर बना है. इसके बाद तहसीलदार के हुक्म पर मदरसे को ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू की गई. इससे अक्लियती तबका सकते में आ गया है, और कई गरीब बच्चों की तालीम पर खतरा मंडराने लगा है.
मिनी जानकारी के मुताबिक, मदरसा दारुल उलूम रहीमिया के खिलाफ शुरू हुई कार्रवाई पिछले चार दिनों से लगातार जारी है. बुलडोजर के जरिए मदरसे की इमारत को गिराया जा रहा है. जिला इंतजामिया का कहना है कि सरकारी जमीन पर किए गए गैर-कानूनी कब्जे को हटाने के लिए कानून के दायरे में यह कार्रवाई की जा रही है.
मदरसे पर लग चुके हैं मजहब तब्दीली के इल्जाम!
इससे पहले राइटविंग्स तंजीमों ने इस मदरसे पर मुबय्यना तौर पर मजहब तब्दील कराने जैसे संगीन इल्जाम लगाए थे. हालांकि, मौजूदा बुलडोजर कार्रवाई की बुनियाद मजहब तब्दीली के मामले से जुड़ा होने से इंतजामिया ने इनकार किया है. इंतजामिया का कहना है कि मदरसे पर कार्रवाई की वजह इंतजामिया के जरिये सरकारी जमीन पर गैर-कानूनी तरीके से तामीर असली वजह है.
फिलहाल गांव फूलत में मौजूद मदरसा दारुल उलूम रहीमिया पर बुलडोजर की कार्रवाई लगातार जारी है. तहसीलदार के हुक्म के बाद शुरू हुई इस कार्रवाई को लेकर इलाके में भी चर्चा तेज है. मुकामी लोगों के साथ यहां जेरे तालीम तलबा के सरपरस्त अपने बच्चों की आगे की पढ़ाई को लेकर फिकरमंद हैं.