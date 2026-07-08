मुरादाबाद में मजार पर चला बुल्डोजर, प्रशासन बोला "अतिक्रमण"; स्थानीय बोले "40 साल पुरानी दरगाह"

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Moradabad Mazar News: उत्तर प्रदेश में एक और मजार पर खतरा मंडराने लगा है. प्रदेश में सरकारी जमीनों से कथित अतिक्रमण हटाने की मुहिम लगातार जारी है और अब मुरादाबाद से भी ऐसा ही एक मामला सामने आया है. यहां तालाब की जमीन पर बनी बताई जा रही एक दरगाह और उससे जुड़ी मजार को इंतजामिया ने बुलडोजर से ढहा दिया. इंतजामिया का कहना है कि यह निर्माण सरकारी जमीन पर किया गया था, जबकि मुकामी मुस्लिम समाज के कुछ लोगों का दावा है कि यह दरगाह चार दशक से भी ज्यादा पुरानी थी.
पूरा मामला मुरादाबाद के पाकबड़ा थाना इलाके का है. मुरादाबाद-दिल्ली नेशनल हाइवे पर तीर्थंकर यूनिवर्सिटी की दीवार से सटी बाबा फौलाद शाह की मजार और दरगाह थी. जिला इंतजामिया ने दावा किया कि यह मजार तालाब की जमीन पर बनी थी, और मंगलवार (7 जुलाई) को करीब दो घंटे तक चली कार्रवाई में दरगाह के साथ-साथ उसके पास बने एक हाल को भी जमींदोज कर दिया गया.
दरगाह सरकारी जमीन पर गैर-कानूनी तरीके से बनाने का इल्जाम
इंतजामिया के मुताबिक, यह दरगाह तालाब की जमीन पर बनाई गई थी. इल्जाम है कि पाकबड़ा के रहने वाले महबूब ने तालाब की जमीन पर मुबय्यना तौर पर गैर-कानूनी ढंग से कब्जा करके दरगाह का निर्माण कराया गया था. इसी बुनियाद पर इंतजामिया ने कार्रवाई करते हुए कुल 0.1620 हेक्टेयर जमीन को कब्जा मुक्त कराया.
जिला इंतजामिया ने क्या कहा?
कार्रवाई के दौरान किसी तरह की नागवार सूरतेहाल पैदा न हो, इसके लिए मौके पर बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात किया गया था. बुलडोजर चलने के वक्त सदर के सब डिविजनल मजिस्ट्रेट (SDM) अभय सिंह समेत दूसरे अफसर भी मौके पर मौजूद रहे और पूरी कार्रवाई उनकी निगरानी में पूरी कराई गई.
सदर के सब डिविजनल मजिस्ट्रेट अभय सिंह ने बताया कि यह मजार तालाब की जमीन पर कब्जा करके बनाई गई थी. उन्होंने कहा कि सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराने के लिए जाब्ते के मुताबिक कार्रवाई की गई है.
"40 से भी ज्यादा पुरानी थी दरगाह"
स्थानीय लोगों ने दावा किया कि जिस वक्त कार्रवाई हुई, उस समय बारिश हो रही थी और वहां कोई मौजूद नहीं था. उनका कहना है कि इंतजामिया ने उसी दौरान बुलडोजर चलाकर पूरी दरगाह को गिरा दिया. स्थानीय लोगों ने यह भी कहा कि बाबा फौलाद शाह की यह दरगाह और मजार 40 साल से भी ज्यादा पुरानी थी. यह हिंदू मुस्लिम समेत दूसरे मजहब के लोगों के लिए भी अकीदत का मरकज था.