हिन्दू संगठन ने एक हफ्ते की दी थी मोहलत

पिछले 18 जून को कैराना के गांव खुरगान में गोकशी की सूचना पर पुलिस ने छापेमारी की थी. पुलिस का दावा है कि मौके से उसने गोवंश की खाल और अन्य अवशेष बरामद किये थे. इस मामले की जब पुलिस ने जांच की तो पता चला कि इस गौमांस को रेतेवाला में स्थित मुगल गार्डन में दावत में इस्तेमाल किया गया है. यहाँ मोहल्ला छड़ियान निवासी फरमान के वलीमे का प्रोग्राम चल रहा था. पुलिस ने यहाँ पहुंचकर कथित गौमांस को नष्ट कराया और दूल्हे फरमान, उसके मामा सलमान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. बाद में मुगल गार्डन के संचालक अनीस अहमद को भी गिरफ्तार कर जेल में भेज दिया गया था. लेकिन इलाके के हिन्दू संगठन इस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं थे. स्वामी यशवीर महाराज ने चेतावनी देते हए मैरिज होम के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की मांग की थी. साथ ही महाराज ने चेतावनी दी थी कि अगर एक हफ्ते में मैरिज होम के खिलाफ बुलडोज़र एक्शन नहीं हुआ तो, उनके लोग खुद आगे आकर एक्शन लेने के लिए स्वतंत्र होंगे.