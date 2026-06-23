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गाय के गोश्त के चक्कर में टूटेगा करोड़ों का मैरिज हॉल; दूल्हा पहले से जेल में...

उत्तर प्रदेश के शामली जिले के कैराना में जिस मैरिज हाल में कथित तौर पर गोमांस परोसने पर दूल्हा और मैरेज होम के संचालक को गिरफ्तार किया गया था, अब उस मैरेज होम को भी सील कर दिया गया है, और प्रशासन इस पर बुलडोज़र चलाने की तैयारी कर रहा है. प्रशासन के इस फैसले को लेकर अभी से सवाल उठने लगे हैं.

Edited By:Hussain Tabish
Published: Jun 23, 2026, 06:20 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 06:20 PM IST
गाय के गोश्त के चक्कर में टूटेगा करोड़ों का मैरिज हॉल; दूल्हा पहले से जेल में...

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Hussain Tabish

Hussain Tabish

हुसैन ताबिश जी न्यूज़ में एसोसिएट न्यूज़ एडिटर हैं. उन्हें फील्ड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क पर ख़बरों से खेलने का 18 सालों का अनुभव है. Zee से पहले वो HT Media, Amar Ujala, Prasar Bharti, Raj Express, Forward Press, Mahanagar Media Network Ltd, BIG Pvt. Ltd. और देशबंधु अखबार में सेवाएं दे चुके हैं. वह ICSSR फंडेड रिसर्च प्रोजेक्ट में रिसर्च एसोसिएट रह चुके हैं. बिहार में मुस्लिम महिलाओं में शिक्षा का निम्न स्तर, अकुशल मजदूरों के पलायन और इंसेफेलाइटिस पर रिपोर्टिंग के लिए उन्हें फेलोशिप मिल चुका है. शिक्षा से एम.फिल और पी.एचडी हुसैन ताबिश पत्रकार के अलावा एक मीडिया शोधार्थी, शिक्षक और प्रशिक्षक भी हैं, फिर भी खुद को जर्नलिज्म का इंटर्न मानते हैं. राजनीति, अंतरराष्ट्रीय संबंध, मानवाधिकार, जेंडर सेंसिटिविटी, सोशल जस्टिस और माइनॉरिटी इश्यूज उनके प्रिय विषय हैं.(उनतक पहुँचने का पता mohammad.tabish@India.com

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