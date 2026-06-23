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नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश के शामली जिले के कैराना में एक शादी के वलीमें में गोमांस परोसने के इलज़ाम में पहले दूल्हा और मैरेज होम के संचालक को गिरफ्तार कर जेल भेजा दिया गया था, लेकिन अब प्रशासन ने मैरेज होम को भी सील कर दिया है. ऐसा माना जा रहा है कि बहुत जल्द हिन्दू संगठनों के दबाव में प्रशासन इस पर बुलडोज़र भी चला सकता है. अगर ऐसा होता है, तो इस बात पर मुहर लग सकती है कि प्रदेश का प्रशासन कानून के बजाये सत्तारूढ़ राजनीतिक दल और हिन्दू संघटनों के निर्देश पर चल रहा है.
गौरतलब है कि कैराना थाना इलाके के कैराना कस्बा के मैरिज होम मुगल गार्डन गुजिश्ता 18 जून को एक शादी के वलीमे की दावत में कथित तौर पर गोमांस परोसे जाने का मामला सामने आया था. इस मामले में दूल्हा, मैरेज होम के संचालक और दूल्हे के एक मामा को गिरफ्तार कर लिया गया था. लेकिन हिन्दू संगठन पुलिस- प्रशासन पर लगातार इस बात के लिए दबाव डाल रहे हैं कि मैरिज होम पर बुलडोज़र की कार्रवाई की जाए.
इसके बाद मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण (एमडीए) ने बड़ा कदम उठाते हुए मंगलवार को रेतेवाला में स्थित वेंकट हॉल (मुगल गार्डन) को सील कर दिया है. प्राधिकरण की टीम ने भवन को अवैध निर्माण करार देते हुए सीलिंग की कार्रवाई की है. आशंका जताई जा रही है कि पर मैरिज होम मुगल गार्डन पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी की जा सकती है.
हिन्दू संगठन ने एक हफ्ते की दी थी मोहलत
पिछले 18 जून को कैराना के गांव खुरगान में गोकशी की सूचना पर पुलिस ने छापेमारी की थी. पुलिस का दावा है कि मौके से उसने गोवंश की खाल और अन्य अवशेष बरामद किये थे. इस मामले की जब पुलिस ने जांच की तो पता चला कि इस गौमांस को रेतेवाला में स्थित मुगल गार्डन में दावत में इस्तेमाल किया गया है. यहाँ मोहल्ला छड़ियान निवासी फरमान के वलीमे का प्रोग्राम चल रहा था. पुलिस ने यहाँ पहुंचकर कथित गौमांस को नष्ट कराया और दूल्हे फरमान, उसके मामा सलमान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. बाद में मुगल गार्डन के संचालक अनीस अहमद को भी गिरफ्तार कर जेल में भेज दिया गया था. लेकिन इलाके के हिन्दू संगठन इस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं थे. स्वामी यशवीर महाराज ने चेतावनी देते हए मैरिज होम के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की मांग की थी. साथ ही महाराज ने चेतावनी दी थी कि अगर एक हफ्ते में मैरिज होम के खिलाफ बुलडोज़र एक्शन नहीं हुआ तो, उनके लोग खुद आगे आकर एक्शन लेने के लिए स्वतंत्र होंगे.
मंगलवार को मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण की टीम पुलिस बल के साथ मुगल गार्डन पर पहुंची थी, और मैरिज हॉल को अवैध निर्माण करार देते हुए सील कर दिया है. अफसरों ने कहा है कि इस मामले में मैरिज हॉल को ध्वस्त करने की कार्रवाई भी जल्द की जाएगी.
क्या कहता है कानून?
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के वकील नेयाज़ अहमद खान कहते हैं, " किसी आरोपी के खालफ बिना ट्रायल और सजा साबित होने के पहले उसकी किसी प्रॉपर्टी पर कब्ज़ा या उसे ध्वस्त करने सीधा- सीधा न सिर्फ स्थापित कानूनों का उलंघन है, बल्कि ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग और आदेशों के भी खिलाफ है. अगर आरोपी की प्रॉपर्टी अवैध या सरकारी ज़मीन पर है, तो भी उसे इस तरह अफसरों के आदेश पर गिराया नहीं जा सकता है." आरोपी चाहे तो इस मामले में प्रशासन के फैसले या कार्रवाई को हायर कोर्ट में चुनौती दे सकता है, और राहत की मांग कर सकता है.
आरोपी मुस्लिम तो सजा साबित होने के पहले तोड़ दिया जाता है उसका घर
इस मामले में मुस्लिम अधिकार कार्यकर्त्ता नाहिद अख्तर कहते हैं, " उत्तर प्रदेश में ये ट्रेंड चल रहा है. सरकार मुस्लिम आरोपियों के प्रॉपर्टी को अवैध बताकर उसे गिरा देती है. दरअसल, ये उस समाज को आर्थिक रूप से कमजोर करने और रोज़ी-रोजगार से उन्हें बेदखल करने की साजिश है. अयोध्या में सपा नेता मोहिद खान को नाबालिग से रेप का आरोपी बनते ही सरकार ने उसके घर और दुकानों को अवैध बताकर तोड़ दिया, लेकिंज बाद में मोहिद खान इल्जामों से बाइज्ज़त बरी हो गए. उनकी दुकान भी अवैध नहीं पाई गई.उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश समेत सभी भाजपा राज्यों में ये ट्रेंड चल रहा है कि मुस्लिम के किसी अपराध में फंसते ही उसके घर तोड़ दिए जा रहे हैं.