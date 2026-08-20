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जामा मस्जिद के आसपास "नक्शे का हिसाब" लेगा संभल प्रशासन, रडार पर 22 से ज्यादा दुकान-मकान!

Sambhal Jama Masjid Demolition Notice Issue: संभल में साल 2024 में हुई हिंसा के बाद प्रशासन लगातार इलाके में कथित अवैध धार्मिक जगहों, मकानों और दुकानों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है. वहीं, अब संभल महायोजना 2031 के तहत आने ऐतिहासिक शाही जामा मस्जिद के आस पास बने दुकानों और मकानों पर बुलडोजर कार्रवाई का खतरा मंडराने लगा है. आरोप है कि यह निर्माण बगैर स्वीकृत नक्शे के किए गए हैं.

Edited ByRaihan Shahid
Published: Aug 20, 2026, 12:30 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 12:36 PM IST
जामा मस्जिद के आसपास "नक्शे का हिसाब" लेगा संभल प्रशासन, रडार पर 22 से ज्यादा दुकान-मकान!
Image Credit: संभल में जामा मस्जिद के आसपास निरीक्षण करते एसडीएम

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Raihan Shahid

Raihan Shahid

रैहान शाहिद उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले से ताल्लुक रखते हैं, जहां प्राचीन शाक्य साम्राज्य की राजधानी कपिलवस्तु में कभी महात्मा बुद्ध का बचपन और जवानी गुज़रा था. बुद्ध ने सत्य की तलाश में घर छोड़ा था, तो रैहान उच्च शिक्षा के लिए घर-परिवार का त्याग कर दिल्ली आ गए. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और कानून (LLB) की पढ़ाई की है. वो पिछले 5 सालों से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. पिछले 2 सालों से वो Zee News के डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए काम कर रहे हैं. इससे पहले उन्होंने दिल्ली में दूरदर्शन और ABP चैनल में काम किया है. वो देश-विदेश की राष्ट्रीय महत्व की खबरें,शिक्षा, स्पोर्ट, राजनीति, कानून, सामाजिक न्याय, माइनॉरिटी और महिला अधिकार से जुड़े मुद्दों पर ख़बरें और रिपोर्ट बनाते हैं, और उनका संपादन करते हैं. किसी खबर, समस्या की सूचना देने या किसी खबर पर हौसला अफजाई या ऐतराज़ जताने के लिए रैहान शाहिद का पता-  raihan.shahid@india.com      

 

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