जामा मस्जिद के आसपास "नक्शे का हिसाब" लेगा संभल प्रशासन, रडार पर 22 से ज्यादा दुकान-मकान!

राज्य चुनें
Sambhal News Today: उत्तर प्रदेश हुकूमत ने इस साल संभल में बड़े पैमाने पर कथित अवैध मस्जिद, मदरसे और दूसरे मजहबी जगहों पर कार्रवाई की है. वहीं, संभल की ऐतिहासिक शाही जामा मस्जिद के आसपास बने दुकान-मकानों पर अब प्रशासन की नजर है. इसके तहत मस्जिद के आसपास मौजूद कई दुकानों और रिहायशी इलाकों पर बुलडोर कार्रवाई का खतरा मंडराने लगा है.
संभल महायोजना 2031 के तहत आने वाले इस इलाके में जिला प्रशासन ने निरीक्षण के दौरान 22 से ज्यादा दुकान और मकान चिन्हित किए हैं. प्रशासन का दावा है कि इन दुकानों और मकानों का निर्माण बगैर स्वीकृत नक्शा के किए गया है. प्रशासन अब इन संपत्तियों के मालिकों को नोटिस जारी करने की तैयारी में है.
मिली जानकारी के मुताबिक, संभल की ऐतिहासिक शाही जामा मस्जिद का पूरा इलाका रेगुलेटेड ज़ोन में आता है. अधिकारियों का कहना है कि ऐसे इलाके में किसी भी दुकान या मकान का निर्माण स्वीकृत नक्शे के मुताबिक किया जाना जरूरी है. प्रशासन का कहना है कि बिना स्वीकृत नक्शे के किए गए निर्माण को लेकर कार्रवाई की जाएगी.
इसी सिलसिले में SDM विकास चंद्र ने रेगुलेटेड ज़ोन महकमे की टीम के साथ पुलिस सिक्योरिटी में शाही जामा मस्जिद इलाके का निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान टीम ने जामा मस्जिद के आसपास बने कई दुकान और मकानों को देखा. जिला इंतजामिया के आलाधिकारियों के अचानक निरीक्षण करने की जानकारी मिलते ही मुकामी लोगों में अफरा तफरी मच गई.
SDM विकास चंद्र के मुताबिक, निरीक्षण के दौरान 22 से ज्यादा दुकान और मकान ऐसे मिले, जिनका निर्माण स्वीकृत नक्शे के बिना किया गया है. इन निर्माणों को लेकर अब प्रशासन की ओर से आगे की कार्रवाई की तैयारी की जा रही है. उन्होंने कहा कि प्रशासन ऐसे दुकान-मकान बनाने वालों को नोटिस जारी करेगा.
इस संबंध में SDM विकास चंद्र ने आगे बताया कि नोटिस जारी करके निर्माण से जुड़े दस्तावेज और स्वीकृत नक्शे समेत जरूरी जानकारी मांगी जाएगी. नियमों के मुताबिक आगे की कार्रवाई की जाएगी. मामला संभल की विवादित जामा मस्जिद इलाके से जुड़ा है. प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद इलाके में बिना स्वीकृत नक्शे के बने दूसरे निर्माण भी जांच के दायरे में आ सकते हैं.