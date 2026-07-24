/प्रयागराज से लखनऊ तक अतीक अहमद की प्रॉपर्टी पर गिरी गाज, बैंक में जमा 1 अरब 61 लाख रुपये भी जब्त

राज्य चुनें
Uttar Pradesh News Today: उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद वेस्ट से पांच बार विधायक रहे अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ की 15 अप्रैल 2023 को पुलिस कस्टडी में गोली मारकर कत्ल कर दिया गया था. इसके बाद हुकूमत लगातार अतीक अहमद और उनसे जुड़े लोगों के कनेक्शन तलाश कर रही है, साथ ही मुबय्यना तौर पर उनकी गैर-कानूनी प्रॉपर्टियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है.
इसी कड़ी में मरहूम सांसद अतीक अहमद के अरबों रुपये की दौलत पर रियासती हुकूमत ने एक बार फिर कार्रवाई की है. कई साल पहले कुर्क की गईं जमीनों, मकानों और बैंक खातों को लंबी कानूनी कार्रवाई के बाद अब हुकूमत ने जब्त कर लिया है. इनमें से कई बेशकीमती जमीनें और बैंक खाते शामिल हैं, जिसकी कीमत अरबों रुपये है.
हुकूमत ने 13 बैंकों जमा 1 अरब 61 लाख रुपये किया जब्त
मिली जानकारी के मुताबिक, अतीक अहमद के प्रयागराज, लखनऊ और कौशांबी में फैली 345 करोड़ रुपये की संपत्तियों के साथ-साथ बैंक खातों में जमा 1 अरब 61 लाख रुपये से ज्यादा की रकम बीजेपी की अगुवाई वाली योगी हुकूमत ने जब्त कर लिया है. यह कार्रवाई न सिर्फ अतीक अहमद, बल्कि उनके भाई अशरफ और बीवी शाइस्ता परवीन के नाम पर दर्ज संपत्तियों पर भी की गई है.
बताया जा रहा है कि योगी हुकूमत की तरफ से अतीक अहमद की मौत के बाद यह अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है. हुकूमत ने प्रयागराज, लखनऊ और कौशांबी में मौजूद जमीन, मकान और प्लाट समेत कुल 345 करोड़ रुपये की संपत्तियों को जब्त कर लिया है. इसके अलावा 13 बैंक खातों में जमा 1 अरब 61 लाख रुपये से ज्यादा की धनराशि भी जब्त कर ली गई है.
इंतजामिया के मुताबिक, जिन इमलाक को जब्त किया गया है, वे रिवेन्यू रिकॉर्ड में अतीक अहमद, उनके भाई अशरफ और बीवी शाइस्ता परवीन के नाम दर्ज थीं. इन इमलाक को पहले गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया गया था. अब तमाम कानूनी और अदालाती कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद इन्हें मुस्तकिल तौर पर जब्त कर लिया गया है.
अतीक अहमद और उनके भाई के नाम दर्ज थी बेशकीमती जमीनें
जब्त की गई बेशकीमती प्रॉपर्टी में प्रयागराज के खुल्दाबाद थाना इलाके के कर्बला में मौजूद अतीक अहमद की ऑफिस भी शामिल है. रिवेन्यू रिकॉर्ड में यह प्रॉपर्टी अतीक अहमद के नाम दर्ज थी. इसकी तख्मीनी कीमत 20 करोड़ रुपये से ज्यादा बताई गई है. कुछ साल पहले प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी (PDA) ने इस इमारत को गैर-कानूनी तामीर करार देते हुए ढहा दिया था. अब इंतजामिया ने इसे गैर-कानूनी तौर पर हासिल की गई जायदाद मानते हुए कानूनी अमल के तहत जब्त कर लिया है.
इसी तरह उनके भाई अशरफ के नाम पर धूमनगंज के कालिंदीपुरम इलाके में रजिस्टर्ड एक प्लॉट को भी इंतजामिया ने कब्जा कर लिया है. रिहायशी इलाके की प्राइम लोकेशन पर मौजूद इस प्लॉट की तख़्मीनी कीमत 30 करोड़ रुपये से ज्यादा बताई जा रही है. रिवेन्यू रिकॉर्ड यह अशरफ के नाम पर दर्ज थी. अब इसे भी गैर-कानूनी तरीके से हासिल की गई प्रॉपर्टी मानते हुए जब्त कर लिया गया है.
वहीं, अतीक अहमद की बीवी शाइस्ता परवीन के नाम सदर तहसील के पीपल गांव में दर्ज करोड़ों रुपये की प्रॉपर्टी पर भी इंतजामिया ने कार्रवाई की है. इंतजामिया का कहना है कि जांच में पता चला है कि यह प्रॉपर्टी गैर-कानूनी तरीके से हासिल की गई थी.
मरहूम साबिक विधायक की बेशकीमती प्रॉपर्टी हुई कुर्क
कार्रवाई सिर्फ गैर मन्कूला जायदादों तक महदूद नहीं रही. इंतजामिया ने अतीक अहमद और उससे जुड़े 13 बैंक खातों में जमा 1 अरब 61 लाख रुपये से ज्यादा की रकम भी जब्त कर ली है. इस तरह जमीन, मकान, प्लॉट और बैंक खातों में जमा रकम समेत कुल 345 करोड़ रुपये की जायदादें अब हुकूमत के कब्जे में आ चुकी हैं. इंतजामिया का कहना है कि पहले इन जायदादों को गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया गया था, जबकि अब पूरी कानूनी कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद उन्हें बाकायदा और कानूनी तौर पर जब्त कर लिया गया है.