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प्रयागराज से लखनऊ तक अतीक अहमद की प्रॉपर्टी पर गिरी गाज, बैंक में जमा 1 अरब 61 लाख रुपये भी जब्त

UP Govt Seizes Atiq Ahmed Properties: उत्तर प्रदेश सरकार ने लंबी कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद मरहूम विधायक अतीक अहमद, उनके भाई अशरफ और बीवी शाइस्ता परवीन से जुड़ी 345 करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी जब्त कर ली है. इस कार्रवाई में प्रयागराज, लखनऊ और कौशांबी की जमीनें, मकान, प्लॉट के अलावा 13 बैंक खातों में जमा 1.61 करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम शामिल है.

Edited ByRaihan Shahid
Published: Jul 24, 2026, 02:00 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 02:04 PM IST
प्रयागराज से लखनऊ तक अतीक अहमद की प्रॉपर्टी पर गिरी गाज, बैंक में जमा 1 अरब 61 लाख रुपये भी जब्त
Image Credit: फाइल फोटो

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Raihan Shahid

Raihan Shahid

रैहान शाहिद उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले से ताल्लुक रखते हैं, जहां प्राचीन शाक्य साम्राज्य की राजधानी कपिलवस्तु में कभी महात्मा बुद्ध का बचपन और जवानी गुज़रा था. बुद्ध ने सत्य की तलाश में घर छोड़ा था, तो रैहान उच्च शिक्षा के लिए घर-परिवार का त्याग कर दिल्ली आ गए. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और कानून (LLB) की पढ़ाई की है. वो पिछले 5 सालों से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. पिछले 2 सालों से वो Zee News के डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए काम कर रहे हैं. इससे पहले उन्होंने दिल्ली में दूरदर्शन और ABP चैनल में काम किया है. वो देश-विदेश की राष्ट्रीय महत्व की खबरें,शिक्षा, स्पोर्ट, राजनीति, कानून, सामाजिक न्याय, माइनॉरिटी और महिला अधिकार से जुड़े मुद्दों पर ख़बरें और रिपोर्ट बनाते हैं, और उनका संपादन करते हैं. किसी खबर, समस्या की सूचना देने या किसी खबर पर हौसला अफजाई या ऐतराज़ जताने के लिए रैहान शाहिद का पता-  raihan.shahid@india.com      

 

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