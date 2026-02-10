हापुड़ के अर्जुन की अर्थी को मुसलमानों ने दिया कंधा, हिंदू रीति-रिवाज से किया अंतिम संस्कार

Hapur News: उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में एक हिंदू युवक अर्जुन की मौत के बाद मुस्लिम समुदाय ने आगे बढ़कर न सिर्फ उसके अंतिम संस्कार की पूरी जिम्मेदारी ली, बल्कि उसकी अर्थी को कंधा भी दिया. रिपोर्ट्स के मुताबिक, अर्जुन की मौत ट्रेन की चपेट में आने से हुई थी. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

स्थानीय लोगों ने बताया कि अर्जुन का परिवार करीब 15 सालों से मुस्लिम आबादी वाले इलाके में अकेला रह रहा था. आस-पास रहने वाले लोग ही उनका सहारा थे और समय के साथ हिंदू-मुस्लिम के बीच की दूरी कम हो गई और सब एक परिवार की तरह रहने लगे. जैसे ही अर्जुन की मौत की खबर मोहल्ले में फैली, पूरा इलाका शोक में डूब गया. परिवार के पास अंतिम संस्कार के लिए जरूरी सामान और मदद की कमी थी. इसलिए, मुस्लिम समुदाय के लोग आगे आए और अर्जुन के अंतिम संस्कार की तैयारी की. मोहल्ले के युवाओं ने अर्जुन की अर्थी को कंधा दिया और पूरे सम्मान के साथ श्मशान घाट तक ले गए.

'इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं'

मकामी लोगों का कहना है कि अर्जुन और उसका परिवार मोहल्ले की हर खुशी और गम में हमेशा साथ खड़ा रहता था. इसी वजह से अर्जुन को सिर्फ एक हिंदू नौजवान नहीं, बल्कि उनके परिवार का सदस्य माना जाता था. मुस्लिम नौजवानों का कहना है कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है और दुख के समय साथ खड़े रहना ही सच्ची सेवा है. अर्जुन के परिवार की आंखों से आंसू बह रहे थे. उन्होंने कहा कि इतने सालों तक मोहल्ले में रहने के दौरान उन्हें कभी ऐसा नहीं लगा कि वे किसी दूसरे धर्म या समुदाय से हैं.

अर्जुन के घरवालों ने क्या कहा?

अर्जुन के घरवालों ने रोते हुए कहा कि जिस तरह से उनके मुस्लिम भाइयों ने उनके बेटे को आखिरी विदाई दी, वह उनका कर्ज था जिसे वह कभी नहीं चुका पाएंगी. पूरे कार्यक्रम के दौरान मोहल्ले में हर कोई इमोशनल था. अंतिम संस्कार के दौरान माहौल पूरी तरह शांत और गमगीन था, फिर भी इसने एक मजबूत संदेश भी दिया कि समाज को बांटने वाली नफरत के बीच भी भाईचारा जिंदा है.

नफरत के दौर में मोहब्बत का पैगाम

स्थानीय लोगों का मानना ​​है कि ऐसे समय में जब देश के अलग-अलग हिस्सों से तनाव और टकराव की खबरें आती रहती हैं, हापुड़ की यह घटना उम्मीद की एक किरण दिखाती है. अर्जुन की शवयात्रा ने साबित कर दिया कि इंसानियत धर्म से ऊपर है और मुश्किल समय में एक-दूसरे का साथ देना ही भारत की असली पहचान है.