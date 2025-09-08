Kushinagar Conversion: महेंद्र जेल गया तब पत्नी करती थी पूजा, 10 साल बाद रिहा हुआ तो पत्नी पढ़ रही थी नमाज़!

Kushinagar News Today: उत्तर प्रदेश से लगातार कथित धर्मांतरण की घटनाएं सामने आ रही हैं. हालांकि, इनमें से ज्यादातर घटनाओं को लेकर सवाल खड़े होते रहे हैं. वहीं, अब एक और हैरान करने करने वाली कथित धर्मांतरण की घटना कुशीनगर से सामने आई है. आरोप है कि एक हिंदू परिवार की गरीबी का फायदा उठाकर मौलाना ने उनके बेटे का धर्मांतरण करवा दिया.

यह चौंकाने वाली खबर कुशीनगर के खड्डा थाना क्षेत्र के मनसा छपरा गांव से सामने आई है. आरोप है कि यहां एक हिंदू परिवार की गरीबी का फायदा उठाकर मदरसे के मौलाना ने 10 साल पहले उनके बेटे का धर्म परिवर्तन करा दिया. मिली जानकारी के मुताबिक, 10 साल पहले महेंद्र कुशवाहा किसी मामले में जेल गए थे.

जेल से लौटने पर बदला मिला घर का हुलिया!

महेंद्र कुशवाहा जब सजा काटकर वापस लौटा, तो अपने ही परिवार का बदला हुआ चेहरा देखकर हैरान रह गया. महेंद्र कुशवाहा के मुताबिक, जब वह जेल से लौटा तो उसे पता चला कि उसकी पत्नी पूजा नहीं करती है बल्कि अब नमाज पढ़ रही थी. इससे उसे गहरा सदमा लगा. महेंद्र कुशवाहा ने दावा कि उसके मासूम बेटे विपिन का नाम बदलकर मदरसे में नूर आलम कर दिया गया था.

जब महेंद्र कुशवाहा अपने बेटे को खोजते हुए कोहरगड्डी स्थित मदरसे पहुंचा. मौके पर उसे मौलाना मुजीबुर्रहमान मिले. आरोप है कि मुजीबुर्रहमान ने महेंद्र कुशवाह के बेटे को अपने कब्जे में कर रखा था. इसके बाद जब महेंद्र कुशवाह ने अपने बेटे को मौलाना से वापस मांगने की कोशिश की तो वह मारपीट करने पर उतारू हो गए.

पति-पत्नी के आरोपों पर उठ रहे सवाल!

महेंद्र कुशवाहा के धर्मांतरण की शिकायत पर पुलिस हरकत में आ गई और फौरान मदरसे के प्रिंसिपल मौलाना मुजीबुर्रहमान को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुटी है. हालांकि, महिला राबड़ी देवी और उसके पति महेंद्र कुशवाहा के आरोप को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं. इसकी वजह है कि महिला ने सिर्फ बेटे के धर्मांतरण का आरोप लगाया है, जबकि पति ने मौखिक रुप से पत्नी और पूरे परिवार वालों के धर्मांतरण के आरोप लगाए हैं. इसके अलावा यह कि ऐसी क्या वजह थी, जो पिछले 10 सालों में महिला और उसके पति को इस धर्मांतरण की जानकारी नहीं हुई.

पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की

कुशीनगर एएसपी निवेश कटियार ने बताया कि रविवार (7 सितंबर) को खड्डा थाने में राबड़ी देवी पत्नी महेंद्र कुशवाहा नाम की एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई है. उन्होंने बताया कि राबदी देवी ने पुलिस को दी गई शिकायत में बताया कि उसके बेटे को कोहरगड्डी स्थित एक मदरसे के प्रिंसिपल ने उनकी गरीबी का फायदा उठाकर धर्मांतरण करा दिया.

एएसपी निवेश कटियार के मुताबिक, राबड़ी देवी ने आरोप लगाया है कि मदरसे के प्रिंसिपल ने उसके बेटे विपिन का नाम बदलकर नूर आलम कर दिया और अपने में ही रख लिया है. महिला ने जब अपने बेटे को प्रिंसिपल से मांगा तो उसके साथ धक्का मुक्की की गई और जान से मारने की धमकी दी गई. इस मामले में खड्डा पुलिस थाने में मामला दर्ज कर प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर लिया गया और आगे की जांच की जा रही है.

