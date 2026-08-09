/ताजमहल के बाद अब देवबंद में पूजा का ऐलान, 11 अगस्त को गंगाजल लेकर पहुंचेंगी हिंदू तंजीमें!

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Uttar Pradesh News: देश में हिंदू तंजीमों की तरफ से मुसलमानों से जुड़ी मजहबी और तारीखी जगहों पर नए-नए दावे करने और उन्हें लेकर तनाजा खड़ा करने का सिलसिला लगातार देखने को मिल रहा है. हालिया दिनों राइटविंग तंजीमों के कुछ लोगों ने तारीखी ताजमहल में दाखिल होकर पूजा करने की कोशिश की थी. अब ऐसा ही एक नया मामला सहारनपुर के देवबंद से सामने आया है, जहां हिंदू रक्षा दल ने मशहूर इस्लामी इदारे दारुल उलूम देवबंद की जमीन के नीचे शिवलिंग होने का दावा करते हुए वहां गंगाजल चढ़ाने का ऐलान किया है.
हिंदू रक्षा दल ने ऐलान किया है कि उसके कारकुनान 11 अगस्त को दारुल उलूम देवबंद पहुंचेंगे और वहां गंगाजल चढ़ाएंगे. हिंदू तंजीम का दावा है कि इस्लामी मदरसे के परिसर के नीचे शिवलिंग मौजूद है. शनिवार (8 अगस्त) को जारी किए गए एक वीडियो मैसेज में हिंदू रक्षा दल के उत्तराखंड कौमी सदर ललित शर्मा ने इस ऐलान की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि हिंदू रक्षा दल के कौमी सदर पिंकी चौधरी की अगुवाई में तंजीम के पदाधिकारी हरिद्वार से गंगाजल लेकर देवबंद पहुंचेंगे.
इंतजामिया से जांच की मांग का दावा
ललित शर्मा ने दावा किया कि हिंदू रक्षा दल ने पहले भी सहारनपुर इंतजामिया से कॉन्टैक्ट किया था और दारुल उलूम देवबंद के परिसर में शिव मंदिर होने के अपने दावे की जांच कराने की मांग की थी. हालांकि, उनके मुताबिक इंतजामिया की तरफ से इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई. शर्मा ने कहा कि इंतजामिया की तरफ से कोई कदम नहीं उठाए जाने के बाद इंतजामिया ने खुद दारुल उलूम देवबंद जाने और वहां गंगाजल चढ़ाने का फैसला किया है.
पुलिस ने दी सख्त चेतावनी
हिंदू रक्षा दल के इस ऐलान के बाद पुलिस ने साफ कर दिया है कि किसी को भी इलाके का अमन-ओ-अमान खराब करने की इजाजत नहीं दी जाएगी. देवबंद के सर्किल ऑफिसर अमित कुमार सिंह ने कहा कि किसी भी शख्स को कानून-निजाम बिगाड़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी. उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि अगर कोई माहौल खराब करने या लॉ एंड आर्डर में खलल डालने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
ताजमहल पर की जा चुकी है पूजा की कोशिश
बता दें, इससे पहले आगरा में 3 अगस्त 2026 को श्रावण मास के पहले सोमवार को अखिल भारत हिंदू महासभा के कारकुनान ने ताजमहल में जलाभिषेक करने की कोशिश की. तंजीम की 11 खवातीन कारकुन कांवड़ लेकर ताजमहल के पश्चिमी गेट की तरफ बढ़ रही थीं. हालांकि, आगरा पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक दिया.हिंदू महासभा के कारकुनान का दावा है कि ताजमहल असल में "तेजोमहालय" यानी भगवान शिव का मंदिर है.
इसी दावे के तहत तंजीम के कारकुनान ताजमहल में गंगाजल चढ़ाने की कोशिश कर रहे थे. पुलिस ने खातून कारकुनान को ताजमहल में दाखिल होने से रोकने के बाद उन्हें राजेश्वर महादेव मंदिर ले गई. वहां उन्होंने जलाभिषेक किया. तंजीम की आगरा जिलाध्यक्ष मीरा राठौर ने कहा कि श्रावण मास के बाकी सोमवारों में भी वे ताजमहल में जलाभिषेक की कोशिश करेंगी.
ताजमहल के मॉडल पर की जलाभिषेक और आरती
इससे पहले 30 जुलाई 2026 को भी हिंदू महासभा के कारकुनान ने आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर रखे ताजमहल के मॉडल पर जलाभिषेक और आरती की थी. वहीं, फरवरी 2026 में महाशिवरात्रि के मौके पर तंजीम के कारकुनान ने ताजमहल को गोमूत्र से शुद्ध करने की कोशिश की थी. पुलिस ने उस कोशिश को भी रोक दिया था.