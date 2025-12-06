Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3031834
Zee SalaamIndian Muslim

हिंदू संगठनों का शाहजहांपुर की मस्जिद के कुएं पर उमड़ी आस्था, 'कुएं वारे' रस्म की आड़ में ठोका दावा

Shahjahanpur Mosque Well Dispute by Hindu Groups: शाहजहांपुर में मस्जिद परिसर के भीतर मौजूद पुराने कुएं को लेकर पैदा हुए विवाद ने धार्मिक तनाव की आशंका बढ़ा दी है. हिंदूवादी संगठनों ने गंगा जमुनी तहजीब का केंद्र रहे एक मस्जिद के कुएं को विवादित बना दिया और प्रशासन पर कार्रवाई का दबाव बनाने लगे. हालांकि, जिला प्रशासन और मस्जिद प्रबंधन की तरफ से इस पर कोई बयान सामने नहीं आया है.

 

Written By  Salaam Tv Digital Team|Last Updated: Dec 06, 2025, 10:55 PM IST

Trending Photos

मस्जिद के कुएं को लेकर ज्ञापन सौंपते हिंदू संगठन
मस्जिद के कुएं को लेकर ज्ञापन सौंपते हिंदू संगठन

Shahjahanpur News Today: उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यकों की एक और धार्मिक स्थल हिंदूवादी संगठनों के निशाने पर है. देश के सबसे बड़े सूबे में मुस्लिम संगठनों के धार्मिक स्थल और मदरसों एक तरफ बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, जबकि दूसरी तरफ हिंदूवादी संगठन लगातार मस्जिद, मदरसों, ईदगाह और मजारों के खिलाफ शिकायत दर्ज कर उन्हें विवादित बना रहे हैं. 

इस बार हिंदूवादी संगठनो ने शाहजहांपुर शहर में एक मुस्लिम धार्मिक स्थल को लेकर हंगामा खड़ा कर दिया है. हिंदू युवा संगठन के कार्यकर्ताओं ने शनिवार (6 दिसंबर) को जिला प्रशासन को ज्ञापन देते हुए मस्जिद परिसर में मौजूद एक कुएं को छुड़ाने की मांग की. हिंदूवादी संगठन ने दावा किया कि यह कुआं सनातन परंपार से जुड़ा हुआ है. संगठन का आरोप है कि जिस जगह पर पहले धार्मिक कुआं था, उसके ऊपर मस्जिद बना दी गई है. जिससे हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंच रही है.

हिंदू संगठनों का दावा है कि यह कुआं शादी की परंपराओं में होने वाली 'कुएं वारे' रस्म के लिए इस्तेमाल किया जाता था. आरोप लगाया गया है कि सदर बाजार के टाउन हॉल स्थित इस जगह पर मस्जिद बना दी गई और कुएं का इस्तेमाल बंद हो गया. संगठन ने यह भी कहा कि इस मस्जिद के संबंध में 2013 में कोर्ट के जरिये गिराने का आदेश दिया जा चुका है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई.

Add Zee News as a Preferred Source

हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने प्रशासन से मांग की है कि मस्जिद से धार्मिक स्थल के कथित अतिक्रमण को हटाया जाए और धार्मिक कुएं को पूरी तरह से खाली कराया जाए. ज्ञापन सौंपने पहुंचे हिंदू युवा संगठन के पदाधिकारियों ने धमकी देते हुए कहा कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो वे बड़ा आंदोलन करने को मजबूर हो जाएंगे. उनके मुताबिक, यह मामला सिर्फ भूमि विवाद नहीं बल्कि धार्मिक आस्था के साथ खिलवाड़ है.

हिंदू संगठन ने इस दौरान मौके पर मौजूद मस्जिद से लाउडस्पीकर हटाने की भी मांग की है. इस दौरान हिंदू संगठन के कार्यकर्ता राजेश अवस्थी ने दावा किया कि "कुएं के ऊपर अवैध कब्जा कर मस्जिद बना दी गई है. कोर्ट के आदेश के बावजूद कार्रवाई न होना प्रशासन की बड़ी लापरवाही है. अगर अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो हम बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे."

यह भी पढ़ें: Saharanpur: तीन बच्चों की मां से प्यार…लड़की बोली- मैं पति बनकर रहूंगी इसके साथ

About the Author
author img
Salaam Tv Digital Team

TAGS

UP NewsShahjahanpur Newsmuslim news

Trending news

UP News
Saharanpur: तीन बच्चों की मां से प्यार…लड़की बोली- मैं पति बनकर रहूंगी इसके साथ
West Bengal news
हुमांयू कबीर को एमपी के पूर्व सीएम ने दी धमकी, विधायक के दावे से मचा हड़कंप!
mp news
MP : मुसलमान अपनी जमीन पर नहीं कर सकते रोजगार? दुकान चलाने पर अहमद को मिला नोटिस
madhya pradesh news
MP: उम्मीद पोर्टल की खामियों से वक्फ रिकॉर्ड संकट में, मुतवल्ली ने SC से लगाई गुहार
UP News
बरेली में दस्तक, लखनऊ में तैयारी; डिटेंशन सेंटर के स्क्रिप्ट में कौन है टार्गेट?
West Bengal news
35 मुस्लिम बिरादरियां OBC लिस्ट से होंगी बाहर? NCBC की सिफारिश पर बंगाल में घमासान
MLA Humayun Kabir
MLA हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद की रखी नींव, अस्पताल, स्कूल बनाने का किया वादा
Uttar Pradesh news
जमानत पर बाहर आया और फरार हुआ मौलाना, हाईकोर्ट ने कहा- 'किसी भी हाल में पकड़ो!
Palestine news
गज़ा से फिलिस्तीनियों को निकालने की नई साजिश, इजरायल पर भड़के ये मुस्लिम मुल्क
Babar
क्या डाबर का तेल सच में मिटा देगा बाबर का नाम; इसे पढ़कर बगले झाँक लेंगे विरोधी!